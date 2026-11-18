Stiferite WallEvo: isolamento continuo e sottostruttura metallica in un unico sistema

Stiferite WallEvo: isolamento continuo e sottostruttura metallica in un unico sistema

Il sistema adottato nella scuola di Villa del Conte non consiste nella semplice sovrapposizione di un nuovo strato isolante a quello esistente. La soluzione integra infatti isolamento termico e sottostruttura metallica in un unico sistema costruttivo, progettato per realizzare facciate a secco con isolamento continuo.

WallEvo è il sistema brevettato da Stiferite che combina pannelli isolanti in schiuma polyiso e una specifica sottostruttura metallica, destinata a sostenere gli elementi di chiusura e di finitura della facciata.

Il suo elemento caratterizzante è uno speciale profilo metallico a U, dotato di ali dentate progettate per inserirsi a pressione nella schiuma polyiso dei pannelli isolanti. Il profilo viene successivamente fissato meccanicamente alla struttura e diventa il supporto sul quale ancorare gli elementi esterni della facciata.

Una delle caratteristiche tecniche più rilevanti riguarda la configurazione della sottostruttura: i profili WallEvo non attraversano lo strato isolante e, di conseguenza, non generano importanti ponti termici. Si tratta di un vantaggio rispetto alle tradizionali sottostrutture per facciate a secco, generalmente realizzate attraverso sistemi di montanti e guide che possono determinare discontinuità nell’isolamento.

Anche il sistema di fissaggio contribuisce a distinguere questa tecnologia. WallEvo viene montato completamente a secco e utilizza fissaggi meccanici, senza necessità di colle o adesivi.

Questa caratteristica risulta particolarmente interessante negli interventi di riqualificazione, dove la natura e lo stato di conservazione del supporto esistente possono rendere più complesse le tradizionali operazioni di incollaggio.

Una sottostruttura flessibile, adattabile alle esigenze progettuali

Un ulteriore elemento distintivo del sistema Stiferite WallEvo è la flessibilità di configurazione della sottostruttura metallica.

Il passo dei profili, infatti, non è prefissato, ma può essere modulato in funzione del formato e della tipologia degli elementi di chiusura, oltre che della conformazione architettonica della facciata.

I profili possono essere disposti sia verticalmente sia orizzontalmente, offrendo ai progettisti diverse possibilità di configurazione e installazione.

Questa flessibilità permette di gestire con maggiore libertà le caratteristiche dell’involucro, adattando il sistema in corrispondenza di aperture, serramenti, impianti e punti singolari della facciata. La sottostruttura può quindi essere dimensionata e organizzata in funzione delle effettive necessità del progetto, senza vincolare eccessivamente le scelte architettoniche.

WallEvo può inoltre essere abbinato a differenti tipologie di finitura esterna, tra cui:

cappotto rinforzato

rivestimenti metallici

doghe e pannelli in legno

lastre e piastrelle, anche di grande formato.

Nel progetto della scuola primaria Edmondo De Amicis, il sistema è stato utilizzato per creare il supporto necessario alla posa della nuova finitura, costituita da lastre in gesso da esterno. Una soluzione che ha contribuito non soltanto al miglioramento delle prestazioni energetiche, ma anche alla trasformazione architettonica dell’edificio.