Il caso della scuola Edmondo De Amicis di Villa del Conte, in provincia di Padova, dimostra come il sovracappotto termico possa costituire una valida alternativa alla sostituzione integrale di un sistema isolante esistente.
Il progetto ha previsto il mantenimento del precedente cappotto in EPS, dello spessore di 40 millimetri, trasformato nella base per la realizzazione di un nuovo sistema di isolamento. La soluzione adottata ha utilizzato pannelli Stiferite GTE da 80 millimetri, installati attraverso il sistema WallEvo, brevettato per la realizzazione di facciate a secco con isolamento continuo.
Il mantenimento del cappotto in EPS, l’incremento delle prestazioni attraverso una nuova stratigrafia meccanicamente fissata, la rapidità di esecuzione e i risultati estetici soddisfacenti hanno permesso di ottenere le prestazioni attese dai progettisti, con un costo sensibilmente inferiore rispetto a quello necessario per demolire, smaltire e ricostruire un nuovo cappotto.
Un altro aspetto significativo riguarda la sicurezza antincendio: il sistema WallEvo cappotto rinforzato appartiene alla classe di reazione al fuoco B-s1,d0, contribuendo a conferire alla parete esistente una nuova protezione conforme alle norme di prevenzione incendi applicabili agli istituti scolastici.
Sovracappotto termico: le prestazioni del sistema Stiferite GTE
Uno degli elementi centrali dell’intervento della scola De Amicis a Villa del Conte è rappresentato dalla scelta del materiale isolante. Per incrementare le prestazioni energetiche dell’involucro senza incidere eccessivamente sulle geometrie esistenti, il progetto ha previsto l’impiego dei pannelli Stiferite GTE, integrati nella nuova stratigrafia attraverso il sistema WallEvo.
Stiferite GTE è un pannello termoisolante realizzato in schiuma polyiso, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato a base di alluminio. Il prodotto presenta una conducibilità termica dichiarata λD pari a 0,022 W/mK, caratteristica che consente di ottenere elevate prestazioni isolanti anche con spessori contenuti.
Nel caso della scuola primaria De Amicis sono stati utilizzati pannelli dello spessore di 80 millimetri. Questa configurazione ha permesso di incrementare la capacità isolante dell’involucro, aggiungendo una resistenza termica pari a 3,64 m²K/W.
La possibilità di migliorare le prestazioni termiche limitando lo spessore dello strato aggiunto assume particolare importanza negli interventi di riqualificazione energetica. In questi contesti, infatti, la progettazione deve confrontarsi con una serie di vincoli geometrici e architettonici già presenti, che possono condizionare la realizzazione di nuovi strati isolanti (aperture e serramenti, davanzali e imbotti, aggetti e sporgenze architettoniche, geometrie e caratteristiche della facciata esistente, altri elementi costruttivi che possono limitare lo spessore disponibile).
La scelta di un pannello ad alte prestazioni come Stiferite GTE consente quindi di intervenire sull’isolamento termico dell’edificio contenendo l’ingombro della nuova stratigrafia e adattandosi più facilmente alle caratteristiche dell’involucro preesistente.
Stiferite WallEvo: isolamento continuo e sottostruttura metallica in un unico sistema
Il sistema adottato nella scuola di Villa del Conte non consiste nella semplice sovrapposizione di un nuovo strato isolante a quello esistente. La soluzione integra infatti isolamento termico e sottostruttura metallica in un unico sistema costruttivo, progettato per realizzare facciate a secco con isolamento continuo.
WallEvo è il sistema brevettato da Stiferite che combina pannelli isolanti in schiuma polyiso e una specifica sottostruttura metallica, destinata a sostenere gli elementi di chiusura e di finitura della facciata.
Il suo elemento caratterizzante è uno speciale profilo metallico a U, dotato di ali dentate progettate per inserirsi a pressione nella schiuma polyiso dei pannelli isolanti. Il profilo viene successivamente fissato meccanicamente alla struttura e diventa il supporto sul quale ancorare gli elementi esterni della facciata.
Una delle caratteristiche tecniche più rilevanti riguarda la configurazione della sottostruttura: i profili WallEvo non attraversano lo strato isolante e, di conseguenza, non generano importanti ponti termici. Si tratta di un vantaggio rispetto alle tradizionali sottostrutture per facciate a secco, generalmente realizzate attraverso sistemi di montanti e guide che possono determinare discontinuità nell’isolamento.
Anche il sistema di fissaggio contribuisce a distinguere questa tecnologia. WallEvo viene montato completamente a secco e utilizza fissaggi meccanici, senza necessità di colle o adesivi.
Questa caratteristica risulta particolarmente interessante negli interventi di riqualificazione, dove la natura e lo stato di conservazione del supporto esistente possono rendere più complesse le tradizionali operazioni di incollaggio.
Una sottostruttura flessibile, adattabile alle esigenze progettuali
Un ulteriore elemento distintivo del sistema Stiferite WallEvo è la flessibilità di configurazione della sottostruttura metallica.
Il passo dei profili, infatti, non è prefissato, ma può essere modulato in funzione del formato e della tipologia degli elementi di chiusura, oltre che della conformazione architettonica della facciata.
I profili possono essere disposti sia verticalmente sia orizzontalmente, offrendo ai progettisti diverse possibilità di configurazione e installazione.
Questa flessibilità permette di gestire con maggiore libertà le caratteristiche dell’involucro, adattando il sistema in corrispondenza di aperture, serramenti, impianti e punti singolari della facciata. La sottostruttura può quindi essere dimensionata e organizzata in funzione delle effettive necessità del progetto, senza vincolare eccessivamente le scelte architettoniche.
WallEvo può inoltre essere abbinato a differenti tipologie di finitura esterna, tra cui:
- cappotto rinforzato
- rivestimenti metallici
- doghe e pannelli in legno
- lastre e piastrelle, anche di grande formato.
Nel progetto della scuola primaria Edmondo De Amicis, il sistema è stato utilizzato per creare il supporto necessario alla posa della nuova finitura, costituita da lastre in gesso da esterno. Una soluzione che ha contribuito non soltanto al miglioramento delle prestazioni energetiche, ma anche alla trasformazione architettonica dell’edificio.
Isolamento a secco: meno lavorazioni umide e maggiore rapidità di cantiere
Oltre alle caratteristiche prestazionali e costruttive, il sistema Stiferite WallEvo offre vantaggi anche sul piano dell’organizzazione del cantiere. La posa a secco, infatti, riduce il ricorso alle lavorazioni umide e semplifica la gestione delle diverse fasi operative.
L’assenza di colle e adesivi elimina i tempi necessari all’asciugatura e alla maturazione dei prodotti utilizzati per l’incollaggio. Allo stesso tempo, diminuiscono i condizionamenti legati alle condizioni ambientali, in particolare alla temperatura e all’umidità.
Il sistema presenta inoltre caratteristiche di stabilità dimensionale, resistenza all’esposizione ai raggi UV ed elevata resistenza agli urti.
Quest’ultimo aspetto è stato verificato attraverso specifiche prove di laboratorio. La nuova pelle realizzata con WallEvo è infatti in grado di resistere a urti da corpo duro con energie comprese tra 40 e 80 J, offrendo una resistenza almeno quattro volte superiore rispetto a quella di un sistema a cappotto tradizionale.
Sovracappotto e sostenibilità: meno demolizioni e valorizzazione dell'esistente
Il progetto della scuola De Amicis offre anche un’interessante chiave di lettura sul tema della sostenibilità negli interventi di riqualificazione energetica. Il miglioramento delle prestazioni dell’involucro non è stato ottenuto attraverso la completa sostituzione dei materiali esistenti, ma valorizzando quanto già presente nell’edificio.
Il primo materiale risparmiato è quello che non è stato necessario demolire. Il precedente cappotto in EPS è infatti rimasto in opera ed è stato integrato nella nuova configurazione dell’involucro, evitando le attività di rimozione e il conseguente smaltimento dei materiali di risulta.
A questo vantaggio si aggiungono le caratteristiche costruttive della tecnologia a secco. WallEvo è stato progettato per consentire il disassemblaggio dei componenti al termine della loro vita utile, favorendone il potenziale recupero.
Anche la configurazione della sottostruttura contribuisce a questa impostazione: la possibilità di posizionare liberamente i profili metallici in funzione della tipologia di finitura consente di utilizzare il supporto soltanto nei punti effettivamente necessari al fissaggio degli elementi di chiusura.
Questo approccio amplia dunque il concetto di riqualificazione sostenibile, andando oltre il solo risparmio energetico e considerando anche la riduzione delle lavorazioni, il contenimento dei materiali di scarto e la valorizzazione delle risorse già presenti nell’edificio.
Riqualificazione energetica e architettura: il nuovo volto della scuola De Amicis
L’intervento realizzato a Villa del Conte non ha riguardato esclusivamente il miglioramento dell’isolamento termico. La riqualificazione dell’involucro ha rappresentato anche l’occasione per rinnovare l’immagine architettonica della scuola primaria Edmondo De Amicis, attraverso una nuova composizione delle superfici e dei colori della facciata.
Il nuovo prospetto alterna superfici dai toni neutri a campiture cromatiche più vivaci, con l’utilizzo di rosso, arancio, azzurro, blu e verde, soprattutto in corrispondenza della facciata principale.
Il risultato restituisce all’edificio scolastico un’immagine contemporanea e immediatamente riconoscibile, mantenendo al tempo stesso la composizione architettonica originaria e valorizzando uno degli elementi più caratterizzanti del volume: la grande copertura curva che contraddistingue la parte centrale della costruzione.
La nuova configurazione dimostra come un intervento di efficientamento energetico possa diventare anche un’occasione di riqualificazione estetica e funzionale. Le prestazioni tecniche dei materiali, la conservazione dell’involucro esistente e la qualità architettonica della nuova facciata concorrono infatti a un unico progetto di trasformazione.
Dati di cantiere
- Scuola Primaria Edmondo De Amicis – Villa del Conte (PD)
- Committente: Comune di Villa del Conte (PD)
- Progettazione: Studio SIB Srl – Società di Ingegneria
- Impresa appaltatrice: Maroso Ivo Enzo Srl – Maroso Costruzioni
- Impresa esecutrice: Essebi Casa Srl
- Sistema di isolamento termico: Sistema WallEvo con pannello Stiferite GTE spessore 80 mm