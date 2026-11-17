I profili e gli accessori Protektor Defendo proteggono le sottostrutture dalla corrosione in qualsiasi ambiente.
Sottostrutture anticorrosione: sistemi Protektor Defendo per ambienti ad alta sollecitazione
Pochi componenti edilizi sono così poco visibili e al contempo così sollecitati come la sottostruttura metallica dietro al soffitto e all’interno della parete: sostiene e mantiene insieme la struttura, ma resta spesso invisibile per decenni. È proprio questo a rendere la sua durabilità così cruciale: dove la corrosione si è insediata, spesso passa inosservata finché i danni non diventano evidenti e costosi. In particolare, bagni, capannoni, aree umide e zone esterne coperte sottopongono l’acciaio a condizioni ben oltre il “normale” clima interno.
Qui la scelta della sottostruttura diventa una decisione progettuale con effetti a lungo termine. Chi seleziona questi componenti in modo che siano fin dall’inizio adeguati alle sollecitazioni dell’ambiente circostante evita futuri interventi di ristrutturazione e tutela il valore dell’edificio.
Per queste esigenze, Protektor offre la soluzione adatta con la linea di prodotti Defendo: un sistema coerente di profili e accessori anticorrosione per la costruzione a secco e la costruzione leggera in acciaio – per tutte le classi di corrosività.
Un sistema anziché singoli componenti
Al centro non ci sono profili isolati, ma pacchetti di sistema coordinati, che spaziano dal profilo per soffitti ai giunti longitudinali fino ai ganci ortogonali.
In questo modo, è possibile realizzare una sottostruttura uniforme, nella stessa classe di protezione dalla corrosione, senza che singoli componenti diventino un punto debole.
Per la rivendita, questo significa una gamma di prodotti coerente, chiaramente suddivisa per classi, che si può facilmente assortire in base alle esigenze del cantiere.
Per l’impresa specializzata, significa componenti che funzionano come un sistema e non riservano sorprese durante l’installazione.
Protezione dalla corrosione adeguata all’ambiente
Il cuore della linea è l’adattamento del livello di protezione alla corrosività effettiva del luogo di applicazione: Protektor fa riferimento alle categorie di corrosività da C1 a C5-M secondo DIN 18219.
Nella pratica, per le applicazioni comuni si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:
La linea è particolarmente rilevante per piscine, bagni e ambienti in cui la sottostruttura metallica è permanentemente sottoposta all’umidità dell’aria e alla formazione di condensa.
La normativa definisce infatti una protezione aggiuntiva dalla corrosione a partire dalle classi di sollecitazione più elevate – ed è proprio lì che Defendo interviene.
Conforme alle norme, sicuro e trasparente
I sistemi Defendo sono progettati secondo le disposizioni vigenti per la costruzione a secco e la costruzione leggera in acciaio. Le norme e le direttive di riferimento rilevanti comprendono, tra l’altro, DIN 18219, DIN EN ISO 9223, DIN EN ISO 12944-6, DIN 18168-1, DIN EN 13964.
In questo modo, progettisti e posatori vanno sul sicuro e possono dimostrare in modo inequivocabile l’idoneità della sottostruttura – un aspetto che presso gli enti pubblici e nel controllo qualità è spesso decisivo.
Con Defendo, la rivendita specializzata diventa il partner preferito di progettisti e imprese alla ricerca di una soluzione completa e trasparente.