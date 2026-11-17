Pochi componenti edilizi sono così poco visibili e al contempo così sollecitati come la sottostruttura metallica dietro al soffitto e all’interno della parete: sostiene e mantiene insieme la struttura, ma resta spesso invisibile per decenni. È proprio questo a rendere la sua durabilità così cruciale: dove la corrosione si è insediata, spesso passa inosservata finché i danni non diventano evidenti e costosi. In particolare, bagni, capannoni, aree umide e zone esterne coperte sottopongono l’acciaio a condizioni ben oltre il “normale” clima interno.

Qui la scelta della sottostruttura diventa una decisione progettuale con effetti a lungo termine. Chi seleziona questi componenti in modo che siano fin dall’inizio adeguati alle sollecitazioni dell’ambiente circostante evita futuri interventi di ristrutturazione e tutela il valore dell’edificio.

Per queste esigenze, Protektor offre la soluzione adatta con la linea di prodotti Defendo: un sistema coerente di profili e accessori anticorrosione per la costruzione a secco e la costruzione leggera in acciaio – per tutte le classi di corrosività.