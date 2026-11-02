Fibrotubi propone due sistemi di sottocoppo metallico studiati per coniugare l’estetica tradizionale del tetto in coppi con le prestazioni di una sottocopertura metallica moderna. La versione Metallica assicura leggerezza, impermeabilità e stabilità dei coppi, mentre la versione Metallica Coibentata integra uno strato isolante in poliuretano espanso da 13 millimetri, contribuendo a ridurre la trasmissione del calore e a migliorare il comfort abitativo.
Sottocoppo metallico Fibrotubi: caratteristiche della lastra grecata
Entrambe le soluzioni di sottocoppo metallico sono costituite da una lastra grecata in acciaio preverniciato color rosso coppo e da quattro correntini metallici preforati per lastra.
Il sistema brevettato consente di fissare i coppi sul correntino preforato (profilo rialzato) mediante appositi ganci, contrastandone lo scivolamento e mantenendoli stabili nel tempo, anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse.
La struttura metallica offre una base pedonabile, resistente e impermeabile anche su falde a bassa pendenza (minimo 15%).
La semplicità di installazione rende i sistemi adatti sia alle nuove costruzioni, sia agli interventi di ristrutturazione, anche quando occorre preservare l’aspetto architettonico della copertura.
Sottocoppo Metallico e versione coibentata
Sottocoppo Metallico consente di realizzare una copertura in coppi leggera, affidabile e veloce da posare. Con un peso indicativo di 6,24 chilogrammi al metro quadrato, riduce il carico della sottocopertura senza rinunciare alla resistenza e alla sicurezza di ancoraggio. La ventilazione creata dalla configurazione del sistema favorisce il corretto funzionamento del pacchetto di copertura.
Sottocoppo Metallico Coibentato evolve il sistema base, mantenendone geometria, impermeabilità e ancoraggio brevettato. Sul lato inferiore della lastra è applicato un profilo isolante in poliuretano espanso, che migliora il comportamento termico della sottocopertura e contribuisce a limitare il rumore e la formazione di condensa. La soluzione coibentata è certificata Cam per i materiali isolanti contenenti componenti riciclati. Può quindi rispondere ai requisiti ambientali previsti per specifici interventi edilizi, ferma restando la verifica delle condizioni progettuali e normative applicabili.
Accessori per il sottocoppo metallico
Sottocoppo Metallico e Sottocoppo Metallico Coibentato permettono di conservare l’immagine del tradizionale tetto in coppi e migliorarne sicurezza, durata e funzionalità. La compatibilità con accessori per il fotovoltaico e la possibilità di impiego negli interventi soggetti a vincoli paesaggistici e in centri storici ampliano le opportunità progettuali.
La gamma di accessori comprende:
- sottocolmo ventilato in acciaio inox con bandelle plissettate adesive, adattabile alle diverse forme del tetto;
- ganci di partenza e intermedi per il fissaggio stabile dei coppi;
- fermaneve in metallo per limitare la caduta improvvisa di neve e ghiaccio;
- profilo First in alluminio e morsetti intermedi e terminali per l’installazione dei pannelli fotovoltaici;
- terminali e comignoli della linea Sistemi Fumari Eterinox di Fibrotubi, utilizzabili con conversa in alluminio e butile per lo scarico dei fumi in copertura