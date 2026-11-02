Sottocoppo metallico Fibrotubi: caratteristiche della lastra grecata

Entrambe le soluzioni di sottocoppo metallico sono costituite da una lastra grecata in acciaio preverniciato color rosso coppo e da quattro correntini metallici preforati per lastra.

Il sistema brevettato consente di fissare i coppi sul correntino preforato (profilo rialzato) mediante appositi ganci, contrastandone lo scivolamento e mantenendoli stabili nel tempo, anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse.

La struttura metallica offre una base pedonabile, resistente e impermeabile anche su falde a bassa pendenza (minimo 15%).

La semplicità di installazione rende i sistemi adatti sia alle nuove costruzioni, sia agli interventi di ristrutturazione, anche quando occorre preservare l’aspetto architettonico della copertura.

Sottocoppo Metallico e versione coibentata

Sottocoppo Metallico consente di realizzare una copertura in coppi leggera, affidabile e veloce da posare. Con un peso indicativo di 6,24 chilogrammi al metro quadrato, riduce il carico della sottocopertura senza rinunciare alla resistenza e alla sicurezza di ancoraggio. La ventilazione creata dalla configurazione del sistema favorisce il corretto funzionamento del pacchetto di copertura.

Sottocoppo Metallico Coibentato evolve il sistema base, mantenendone geometria, impermeabilità e ancoraggio brevettato. Sul lato inferiore della lastra è applicato un profilo isolante in poliuretano espanso, che migliora il comportamento termico della sottocopertura e contribuisce a limitare il rumore e la formazione di condensa. La soluzione coibentata è certificata Cam per i materiali isolanti contenenti componenti riciclati. Può quindi rispondere ai requisiti ambientali previsti per specifici interventi edilizi, ferma restando la verifica delle condizioni progettuali e normative applicabili.

Accessori per il sottocoppo metallico

Sottocoppo Metallico e Sottocoppo Metallico Coibentato permettono di conservare l’immagine del tradizionale tetto in coppi e migliorarne sicurezza, durata e funzionalità. La compatibilità con accessori per il fotovoltaico e la possibilità di impiego negli interventi soggetti a vincoli paesaggistici e in centri storici ampliano le opportunità progettuali.

La gamma di accessori comprende: