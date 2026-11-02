Sostenibilità delle case prefabbricate: materiali, LCA e ciclo di vita

La coscienza ecologica guida sempre più spesso le scelte anche quando si tratta di acquistare casa. Nelle valutazioni non rientrano solo i dati relativi ai consumi energetici, ma anche le informazioni riguardanti la produzione ed il ciclo di vita dell’abitazione.

Grazie a processi produttivi controllati, all’ottimizzazione delle risorse e proprio alla crescente attenzione verso l’intero ciclo di vita dell’edificio, le case prefabbricate sono considerate una risposta concreta alle sfide ambientali del settore delle costruzioni. Tuttavia, valutare la sostenibilità di una casa prefabbricata richiede un’analisi approfondita che va oltre la sola fase costruttiva, prendendo in considerazione materiali, produzione, trasporti, utilizzo e fine vita dell’immobile.