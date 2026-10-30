Un cantiere più rapido, programmabile e con meno variabili. È il risultato del sistema RVHouseStyle che unisce velocità e precisione della struttura in legno microlamellare alla tradizione del laterizio rettificato.

Questa soluzione, sviluppata da Nordtex in partnership con l’ingegnere Roberto Viazzo, è pensata per trasformare il progetto architettonico in una soluzione definita in ogni dettaglio e pronta per il cantiere.

Sistema di progettazione energetica, con brevetto in fase di definizione, RVHouseStyle si basa su un principio semplice: prima si definisce tutto, poi si costruisce. Struttura, stratigrafie, ponti termici, tenuta all’aria, impianti e dettagli di posa vengono progettati prima dell’inizio dei lavori.

Due i livelli di lavorazione previsti:

il primo sviluppa il progetto energetico e cantieristico;

il secondo integra la progettazione strutturale e sostituisce al tradizionale telaio in cemento armato una struttura in legnolamellare o microlamellare, rapida e precisa da assemblare, completata da tamponamenti in laterizio rettificato.

RVHouseStyle avvicina il cantiere alla velocità e precisione della prefabbricazione in legno, mantenendo solidità e tradizione della casa in laterizio. Isolamento, impianti, pavimenti e copertura sono integrati nel progetto con fibra di legno, vetro cellulare e sistemi a secco.

Per l’impresa significa mantenere un sistema costruttivo familiare, riducendo tempi di esecuzione, variabili di cantiere e necessità di coordinamento in opera.

Per la distribuzione edile l’opportunità di affiancare imprese e progettisti fin dalle prime fasi: la vendita del singolo materiale si trasforma nella proposta di un sistema costruttivo completo, con Nordtex come unico interlocutore per la fornitura.