In Produzione, Materiali e sistemi costruttiviOttobre 30, 2026

Sistema costruttivo in legno e laterizio: RVHouseStyle accelera il cantiere

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Il sistema costruttivo in legno e laterizio RVHouseStyle punta a rendere il cantiere più rapido, programmabile e meno esposto alle variabili esecutive. Sviluppata da Nordtex in partnership con l’ingegnere Roberto Viazzo, la soluzione combina la velocità e la precisione di una struttura in legno microlamellare con la tradizione costruttiva del laterizio rettificato.

RVHouseStyle: progettazione integrata prima dell’inizio del cantiere

Un cantiere più rapido, programmabile e con meno variabili. È il risultato del sistema RVHouseStyle che unisce velocità e precisione della struttura in legno microlamellare alla tradizione del laterizio rettificato.

Questa soluzione, sviluppata da Nordtex in partnership con l’ingegnere Roberto Viazzo, è pensata per trasformare il progetto architettonico in una soluzione definita in ogni dettaglio e pronta per il cantiere.

Sistema di progettazione energetica, con brevetto in fase di definizione, RVHouseStyle si basa su un principio semplice: prima si definisce tutto, poi si costruisce. Struttura, stratigrafie, ponti termici, tenuta all’aria, impianti e dettagli di posa vengono progettati prima dell’inizio dei lavori.

RVHouseStyle-NORDTEX-sistema-costruttivo-legno-laterizioDue i livelli di lavorazione previsti:

  • il primo sviluppa il progetto energetico e cantieristico;
  • il secondo integra la progettazione strutturale e sostituisce al tradizionale telaio in cemento armato una struttura in legnolamellare o microlamellare, rapida e precisa da assemblare, completata da tamponamenti in laterizio rettificato.

RVHouseStyle avvicina il cantiere alla velocità e precisione della prefabbricazione in legno, mantenendo solidità e tradizione della casa in laterizio. Isolamento, impianti, pavimenti e copertura sono integrati nel progetto con fibra di legno, vetro cellulare e sistemi a secco.

Per l’impresa significa mantenere un sistema costruttivo familiare, riducendo tempi di esecuzione, variabili di cantiere e necessità di coordinamento in opera.

Per la distribuzione edile l’opportunità di affiancare imprese e progettisti fin dalle prime fasi: la vendita del singolo materiale si trasforma nella proposta di un sistema costruttivo completo, con Nordtex come unico interlocutore per la fornitura.

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