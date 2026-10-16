Schüco Performance Guarantee: prestazioni finestre garantite

La certificazione ottenuta da Schüco attesta i livelli qualitativi raggiungibili dalla combinazione tra monoblocco Schüco Perfection e infisso in PVC Schüco. Quando progettazione, fornitura e installazione vengono eseguite nel rispetto delle linee guida previste, progettisti e operatori possono contare su una maggiore corrispondenza tra i valori calcolati in fase teorica e quelli riscontrabili sul campo.

Questo approccio consente di ottenere una gestione più efficiente del cantiere, riducendo il rischio di varianti in corso d’opera e limitando i costi indiretti derivanti da errori di misurazione, coordinamento o installazione. Il risultato è una maggiore affidabilità dell’intervento e una sensibile diminuzione delle possibili contestazioni legate a difformità prestazionali.