Schüco Performance Guarantee: prestazioni finestre garantite

Schüco PWS Italia introduce sul mercato italiano Schüco Performance Guarantee, una garanzia innovativa che si distingue per la capacità di certificare le prestazioni effettive dell’intero sistema finestra. L’iniziativa coinvolge il monoblocco Schüco Perfection, i sistemi per infissi in PVC Schüco e la posa certificata, assicurando che i livelli prestazionali dichiarati vengano realmente raggiunti anche in fase esecutiva.
L’obiettivo è colmare una delle principali criticità del settore edilizio: la differenza tra le prestazioni previste in fase progettuale e quelle effettivamente ottenute una volta completata l’installazione. Da qui nasce la necessità di valorizzare il nodo di posa, elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema serramento.
Una certificazione che riduce rischi ed errori in cantiere
La certificazione ottenuta da Schüco attesta i livelli qualitativi raggiungibili dalla combinazione tra monoblocco Schüco Perfection e infisso in PVC Schüco. Quando progettazione, fornitura e installazione vengono eseguite nel rispetto delle linee guida previste, progettisti e operatori possono contare su una maggiore corrispondenza tra i valori calcolati in fase teorica e quelli riscontrabili sul campo.
Questo approccio consente di ottenere una gestione più efficiente del cantiere, riducendo il rischio di varianti in corso d’opera e limitando i costi indiretti derivanti da errori di misurazione, coordinamento o installazione. Il risultato è una maggiore affidabilità dell’intervento e una sensibile diminuzione delle possibili contestazioni legate a difformità prestazionali.
Prestazioni termoigrometriche elevate e meno rischio di muffe
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova garanzia riguarda le prestazioni termoigrometriche del sistema. La temperatura di condensa particolarmente contenuta contribuisce infatti a ridurre il rischio di formazione di umidità superficiale e muffe nelle aree più delicate del collegamento tra serramento e muratura.
Si tratta di un vantaggio importante sia per il comfort abitativo sia per la durabilità del nodo di posa, due fattori sempre più centrali nella progettazione degli edifici ad alta efficienza energetica.
Isolamento acustico garantito fino a 40 dB
Sul fronte dell’isolamento sonoro, il sistema è progettato per mantenere in opera le prestazioni dell’infisso, preservando un valore di Rw pari o superiore a 40 dB. Una caratteristica che consente di soddisfare i requisiti richiesti per l’edilizia residenziale e di migliorare il benessere acustico all’interno degli ambienti.
La conservazione delle performance fonoisolanti anche dopo la posa rappresenta un elemento strategico, poiché il nodo di connessione tra finestra e struttura muraria è spesso uno dei punti più critici per la dispersione del rumore.
Efficienza energetica e ponti termici ridotti
Particolarmente significativi anche i risultati ottenuti sul piano dell’efficienza energetica. Il sistema certificato presenta infatti valori di ponte termico lineare (Ψ) estremamente contenuti: 0,014 W/mK per il nodo laterale e superiore e 0,088 W/mK per il nodo inferiore.
Questi parametri confermano la capacità della soluzione Schüco di limitare le dispersioni energetiche nei punti più sensibili dell’involucro edilizio, contribuendo così al miglioramento delle prestazioni complessive dell’edificio e alla riduzione dei consumi energetici.
Un nuovo standard per la progettazione del foro finestra
Con Schüco Performance Guarantee, l’azienda introduce un modello che mette al centro la verifica delle prestazioni reali del sistema finestra. La combinazione tra prodotto certificato, nodo di posa controllato e installazione qualificata rappresenta un passo avanti verso una maggiore affidabilità costruttiva, offrendo a progettisti, imprese e committenti uno strumento concreto per ottenere risultati prevedibili e coerenti con gli obiettivi di progetto.
Riepilogo delle principali caratteristiche
- Garanzia certificata sulle prestazioni reali del sistema finestra
- Controllo e valorizzazione del nodo di posa
- Riduzione di errori, varianti e costi di cantiere
- Minore rischio di condense e muffe
- Isolamento acustico fino a Rw ≥ 40 dB
- Ponti termici estremamente ridotti e maggiore efficienza energetica