Intervista a Roberto Cividini, titolare Petrò Tina

La storia di Petrò Tina parte dall’impresa edile di suo padre. Com’è nato il magazzino? Mio padre aveva avviato l’impresa nel 1971. Era un costruttore e realizzò anche i primi condomini di Dalmine. In seguito, con la crisi dell’edilizia dei primi anni Ottanta, si orientò verso lavori per ospedali, poste e amministrazioni comunali. Avendo tre figli maschi, pensò di creare una prospettiva di lavoro anche per il futuro. Così, tra il 1981 e il 1982, aprì il magazzino edile: dapprima per fornire l’impresa di famiglia, poi per sviluppare una vera attività commerciale. Quale mercato avete trovato? Era un’edilizia molto diversa da quella attuale. Il magazzino era concentrato soprattutto sui materiali pesanti: cemento, laterizi, sabbia e pochi altri prodotti fondamentali. I nostri interlocutori erano prevalentemente piccoli artigiani della zona. C’era già un piccolo commercio edile locale, ma nel tempo non è riuscito a rinnovarsi sul fronte delle merceologie e dell’aggiornamento. Intorno al 2000 ha chiuso e siamo rimasti l’unica rivendita sul territorio di Dalmine. Che cosa le ha trasmesso suo padre nel rapporto con il lavoro? Il valore della relazione. Un tempo, spesso, bastava una stretta di mano. Il mercato è cambiato e le crisi hanno imposto maggiore attenzione, ma il principio è rimasto: non limitarsi al rapporto fornitore-cliente. Con le persone del paese si creava anche un legame personale e con molti clienti abbiamo visto proseguire questo rapporto nella seconda generazione. Il radicamento territoriale nasce da qui. Quando è subentrato nella gestione e quali scelte hanno segnato la trasformazione della rivendita? Il passaggio di consegne è avvenuto nel 1994. Il primo passo fu rinnovare mezzi e attrezzature, dal muletto alla pala, per rendere il lavoro più efficiente. Poi ho iniziato a guardarmi attorno per introdurre merceologie nuove: prodotti a secco, cartongesso, bombole del gas, colorificio. Ho frequentato corsi proposti dalle aziende produttrici, perché volevo offrire alle imprese non soltanto materiale, ma anche indicazioni utili per scegliere quello più adatto al lavoro da eseguire.

Qual è oggi la fotografia di Petrò Tina? Siamo ancora un’azienda familiare. Credo che il cliente apprezzi il fatto di avere sempre un interlocutore affidabile, che conosce l’attività, i materiali e le esigenze del cantiere. Nei grandi gruppi e nei multipoint difficilmente si trova il titolare in azienda con cui confrontarsi direttamente. Per noi questa presenza è un punto di forza. Quali merceologie sono oggi più strategiche? Prodotti chimici, in particolare rasanti, colle e isolanti, e sistemi a secco sono le categorie che oggi hanno il maggiore peso. Negli ultimi anni si è rafforzata anche la richiesta di soluzioni per l’isolamento termico e acustico: cappotti, materiali per pavimenti e per partizioni. Abbiamo investito in anticipo anche nella finitura, inserendo il tintometro circa 15 anni fa. All’inizio non è stato semplice far capire alle imprese che anche un magazzino edile poteva offrire il servizio di un colorificio, ma il passaparola ha funzionato e ha generato un indotto importante. Su che cosa si concentra oggi la domanda che intercettate quotidianamente? L’isolamento resta una richiesta centrale. Cresce l’attenzione per la deumidificazione e, sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, iniziano ad affacciarsi esigenze legate al radon, ancora soprattutto quando è il progettista a porre il tema. Il superbonus ha portato molto lavoro anche sul consolidamento e sull’antisismico; terminata quella fase, la domanda per questi interventi è scesa sensibilmente. Potrebbe tornare a crescere se il Piano Casa sosterrà davvero la riqualificazione. Chi sono i vostri clienti e che cosa chiedono alla rivendita? I principali interlocutori sono imprese edili e artigiani. L’artigiano, che spesso ha una struttura familiare, richiede più accompagnamento: consiglio tecnico, consegna, scarico con gru. L’impresa organizzata ha in genere un ufficio tecnico e formula richieste più puntuali; in quel caso la leva decisiva è la rapidità del servizio. Anche una parte dei privati, dopo la curiosità iniziale verso la grande distribuzione, torna quando serve un consiglio su un materiale specifico. Per acquistare un martello può bastare qualsiasi punto vendita; per risolvere un problema di cantiere occorrono competenza e continuità.

Come avete affrontato l’arrivo della grande distribuzione nella zona? All’inizio è stato inevitabile un po’ di spostamento, soprattutto da parte dei privati attratti dai cataloghi e dai prezzi. Ma non tutto si esaurisce nel prezzo. Il modello della grande distribuzione è più adatto al privato: l’impresa ha bisogno di caricare rapidamente, di poter parlare con qualcuno, di ricevere consegne e di disporre di condizioni di pagamento coerenti con la propria attività. Il nostro vantaggio competitivo sta nel servizio e nella consulenza. La sfida più impegnativa, per una rivendita indipendente, è salvaguardare la marginalità senza rinunciare a questi elementi. Quali insegnamenti vi hanno lasciato gli ultimi anni, tra incentivi, Pnrr e forte discontinuità del mercato? Il primo è non smettere mai di aggiornarsi: i materiali evolvono molto rapidamente. Il secondo è governare il rischio. Il superbonus ha dato una spinta importante ai volumi e ha accresciuto l’attenzione verso risparmio energetico e fotovoltaico, ma ha mostrato quanto siano necessari regole chiare e tempi stabili. Quando le norme cambiano in corsa, un’impresa può ritrovarsi con lavori acquisiti ma difficili da completare o incassare, e ne soffre tutta la filiera. Per gestire l’aumento del rischio di credito, quattro anni fa abbiamo scelto di stipulare un’assicurazione sul credito: ha un costo, ma per noi si è rivelata una scelta corretta. Come valuta l’andamento del 2026 e quali sono le vostre aspettative? Ci attendiamo un mercato più selettivo e una chiusura dell’anno in leggero calo rispetto al 2025. Il fattore da osservare con maggiore attenzione è il credito alle famiglie: se diventa più difficile finanziare una ristrutturazione, la domanda ne risente. La riqualificazione resta l’opportunità più concreta, ma saranno importanti anche la continuità degli investimenti in opere pubbliche e la capacità del mercato di non trasformare tutto in una guerra di prezzo.

Che cosa si aspetta dal Piano Casa? Il patrimonio da rigenerare è molto ampio e una spinta al settore sarebbe positiva per tutta la filiera. La condizione, però, è una programmazione reale e chiara: incentivi definiti, regole stabili e tempi che permettano alle imprese di pianificare. Il Piano Casa non dovrebbe ripetere l’incertezza vissuta con il superbonus. Se impostato con serietà, può sostenere soprattutto la riqualificazione e riportare attenzione anche a interventi oggi meno richiesti, come il consolidamento strutturale. La terza generazione è già entrata in azienda. Come avete costruito questo percorso? Ho cercato di non far entrare i figli con l’idea di comandare. Devono conoscere tutte le fasi: servizio al cliente, carico, consegna, prodotti, tintometro, preventivi, fatturazione e rapporto con fornitori e collaboratori. Il loro è stato un inserimento graduale. L’esperienza si fa lavorando e bisogna anche lasciare che sbaglino: fino a un certo punto il genitore accompagna, poi i figli devono camminare con le proprie gambe e prendere decisioni. Che cosa si aspetta da loro? Che portino avanti digitalizzazione, sicurezza informatica e una gestione del magazzino sempre più evoluta. Hanno già iniziato a lavorare sul sito e sui social: è una dimensione che la mia generazione non ha vissuto nello stesso modo, ma oggi è necessaria. Al tempo stesso vorrei trasmettere un valore che non deve cambiare: il cliente non è soltanto qualcuno che entra, acquista e paga. È un partner, talvolta anche un amico, e va seguito anche dopo la vendita. Con quale immagine vorrebbe che Petrò Tina fosse riconosciuta tra dieci anni? Mi auguro che continui il percorso nel segno del rispetto e dell’integrità. Vorrei che clienti e territorio ci riconoscessero per serietà nel lavoro e capacità di consulenza. Se i miei figli vorranno crescere, sarò contento; la cosa importante è che lo facciano conservando questo modo di stare sul mercato

Dec: «Il consorzio è dei rivenditori»

Da poco alla presidenza di Dec, Roberto Cividini individua nella partecipazione degli associati, nel dialogo con l’industria e nell’innovazione organizzativa le leve per rafforzare il consorzio. Che cosa rappresenta per lei la presidenza Dec? Era un’esperienza che mi sarebbe sempre piaciuta fare, per capire dall’interno come funzionano gli ingranaggi di una realtà così articolata. Prima dell’ingresso dei miei figli non avevo una persona che potesse sostituirmi in azienda nei momenti di assenza. L’occasione è arrivata ora, anche grazie al loro incoraggiamento. Mi aspetto soprattutto confronto e crescita personale. Quale realtà ha trovato? Sono entrato nel consorzio nel 2008, quando era una realtà più regionale. Oggi Dec è molto più esteso e diversificato, con associati in tutte le regioni italiane. Questa dimensione rende più complesso mantenere omogeneità e conoscenza reciproca, ma è anche molto stimolante: significa misurarsi con mercati, abitudini e bisogni differenti. Quali sono le priorità del mandato? Stiamo lavorando per rafforzare la struttura interna, in particolare la capacità dell’ufficio acquisti di dialogare con i fornitori e individuare partner locali che rispondano alle necessità delle diverse aree del Paese. Un altro tema è la digitalizzazione, compreso l’uso dell’intelligenza artificiale al servizio dello sviluppo del consorzio e, indirettamente, delle rivendite. Dobbiamo poi rendere il settore più attrattivo per i giovani e rafforzare il confronto con i produttori, per rappresentare con maggiore efficacia le esigenze della distribuzione. Quale ruolo può svolgere Dec nel rafforzare la rivendita? La formazione è decisiva. La rivendita deve conoscere i nuovi prodotti e saper accompagnare il cliente con competenza tecnica. Il consorzio può aiutare in questo percorso e deve favorire il dialogo tra gli associati. Vorrei che passasse un concetto semplice: Dec non è qualcosa di distante; è dei rivenditori e deve essere utilizzato dai rivenditori. Nel Bergamasco abbiamo sperimentato un rapporto molto concreto tra alcuni associati: da concorrenti siamo diventati interlocutori che collaborano su logistica e informazioni. Questo, per me, è il vero spirito consortile.

Riccardo Cividini: «Magazzino più grande, poi sito e social»