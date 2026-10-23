La ristrutturazione dell’appartamento settecentesco ha interessato anche l’organizzazione funzionale della casa. L’obiettivo è stato aggiornare gli spazi alle esigenze dell’abitare contemporaneo, mantenendo il rispetto per l’impianto originario e per le strutture esistenti.

La zona giorno riunisce living, cucina e area pranzo in un ambiente unitario, arredato con elementi dalle linee essenziali e soluzioni su misura. Gli arredi si inseriscono con discrezione sotto le volte storiche, lasciando agli elementi architettonici originari un ruolo centrale nella definizione degli interni.

La zona notte è stata invece organizzata attraverso un sistema divisorio multifunzionale che integra libreria, angolo studio, testiera del letto e cabina armadio. Questa configurazione permette di ottimizzare lo spazio disponibile e di rispondere a diverse esigenze abitative senza alterare le strutture esistenti. La componente funzionale si integra così con il progetto architettonico, evitando interventi invasivi e mantenendo leggibile l’identità storica dell’appartamento.