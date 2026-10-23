La ristrutturazione di un appartamento storico può diventare un’occasione per mettere in relazione memoria architettonica e linguaggio contemporaneo, valorizzando le peculiarità dell’edificio attraverso colori, materiali e soluzioni distributive. È questo il principio alla base del recupero di un appartamento settecentesco nel centro storico di Martina Franca, in provincia di Taranto, curato da Giuseppe Russo Studio. Il progetto interpreta le caratteristiche del barocco martinese attraverso una palette cromatica su misura, il recupero delle volte originarie e la scelta di un parquet in rovere naturale, costruendo un equilibrio tra preesistenza storica e nuove esigenze abitative.
Ristrutturazione di una casa storica: il recupero delle caratteristiche originarie
Il progetto di ristrutturazione ha preso le mosse dalle peculiarità architettoniche dell’immobile, espressione del barocco martinese. L’intervento ha riconosciuto il valore degli elementi esistenti, assumendoli come punto di partenza per definire un nuovo equilibrio tra identità storica e contemporaneità, senza rinunciare alla funzionalità degli spazi.
Tra gli elementi caratterizzanti dell’appartamento figurano:
- le alte volte a stella e a crociera;
- gli anelli in ferro murati;
- gli ambienti organizzati secondo la tradizionale enfilade delle residenze nobiliari;
- la stratificazione cromatica delle superfici, testimonianza delle trasformazioni avvenute nel tempo.
Durante le operazioni di recupero, la rimozione dei numerosi strati di pittura sovrapposti negli anni ha permesso di riportare alla luce tracce delle colorazioni originarie. Azzurri, verdi smeraldo e turchesi definivano un tempo le diverse stanze dell’appartamento, restituendo informazioni preziose sulla storia cromatica degli interni.
Una palette cromatica progettata su misura
Il progetto non ha puntato alla riproduzione fedele delle tonalità originarie, ma alla loro reinterpretazione in chiave contemporanea. Come spiega l’architetto Giuseppe Russo, le cromie sono state rielaborate attraverso «una palette elaborata interamente su misura, studiata in relazione alla luce naturale e alle specificità di ogni ambiente».
Nella zona giorno, le sfumature del blu petrolio dialogano con accenti terracotta e arancio, creando contrasti cromatici decisi. La zona notte, invece, è caratterizzata da tonalità più tenui e rilassanti, pensate per favorire un’atmosfera più raccolta.
Le grandi volte, riportate al bianco, amplificano la luminosità degli ambienti e diventano quinte architettoniche sulle quali risaltano colori e arredi. Il trattamento delle superfici contribuisce così a mettere in evidenza la geometria degli elementi storici, senza appesantire la composizione degli interni.
Parquet in rovere naturale: il dialogo tra materiali e architettura
Nella definizione dell’equilibrio cromatico e materico dell’appartamento, un ruolo centrale è affidato al pavimento. La scelta è ricaduta sul parquet in Rovere Naturale della collezione Dream di Woodco, selezionato in sostituzione della vecchia graniglia, ormai consumata dal tempo.
Il pavimento in legno introduce una componente di calore naturale che bilancia le cromie più intense delle pareti e si armonizza con le finiture degli arredi. La superficie spazzolata e la finitura in vernice extra opaca contribuiscono a definire un risultato coerente con il carattere dell’abitazione, coniugando la presenza materica del rovere a un’estetica discreta.
Posato sia nella zona giorno sia nella zona notte, il parquet crea continuità tra gli ambienti e introduce un elemento di regolarità visiva in uno spazio caratterizzato da geometrie complesse. Il materiale non svolge quindi soltanto una funzione di finitura, ma partecipa attivamente alla composizione architettonica degli interni.
La posa a spina italiana per gestire le irregolarità planimetriche
La posa a spina italiana valorizza gli ambienti e contribuisce ad attenuare la percezione delle irregolarità tipiche degli edifici storici.
Come sottolinea l’architetto, «la trama diagonale dei listelli introduce un disegno ritmico e dinamico che accompagna lo sguardo lungo la successione delle stanze, contribuendo a dilatare percettivamente gli spazi e creare continuità visiva».
La scelta risponde anche a una precisa esigenza tecnica: gestire le irregolarità planimetriche, considerando che negli edifici storici le pareti raramente presentano una perfetta ortogonalità. A differenza di una posa lineare, che avrebbe rischiato di evidenziare i fuori squadra, il disegno della spina italiana permette di attenuarne la percezione, restituendo una lettura più omogenea delle superfici.
Nuova distribuzione degli ambienti nel rispetto dell’impianto originario
La ristrutturazione dell’appartamento settecentesco ha interessato anche l’organizzazione funzionale della casa. L’obiettivo è stato aggiornare gli spazi alle esigenze dell’abitare contemporaneo, mantenendo il rispetto per l’impianto originario e per le strutture esistenti.
La zona giorno riunisce living, cucina e area pranzo in un ambiente unitario, arredato con elementi dalle linee essenziali e soluzioni su misura. Gli arredi si inseriscono con discrezione sotto le volte storiche, lasciando agli elementi architettonici originari un ruolo centrale nella definizione degli interni.
La zona notte è stata invece organizzata attraverso un sistema divisorio multifunzionale che integra libreria, angolo studio, testiera del letto e cabina armadio. Questa configurazione permette di ottimizzare lo spazio disponibile e di rispondere a diverse esigenze abitative senza alterare le strutture esistenti. La componente funzionale si integra così con il progetto architettonico, evitando interventi invasivi e mantenendo leggibile l’identità storica dell’appartamento.
Scheda progetto
- Realizzazione: appartamento privato
- Località: Martina Franca, Taranto
- Interior design: Giuseppe Russo Studio (@g_rss | @giusepperusso_studio)
- Pavimento: Collezione Dream di Woodco, parquet in Rovere Naturale nel formato Spina Italiana (70×490 mm) con superficie in scelta Spirit spazzolata e rifinita con vernice extra opaca.
- Fotografie: Michele Discardi (@michelediscardi_studio)