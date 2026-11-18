Il risarcimento danni per violazione delle distanze legali tra fabbricati non è automatico: il proprietario che lamenta un pregiudizio deve allegarlo e dimostrarlo. Lo chiarisce la Corte di Cassazione che interviene su una questione ricorrente nei contenziosi immobiliari: le costruzioni realizzate in prossimità del confine e il rispetto delle distanze minime previste dalla legge e dai regolamenti urbanistici locali.
Distanze legali tra fabbricati: il caso esaminato dalla Cassazione
La sentenza 20490 del 17 giugno 2026 della Corte di Cassazione richiama l’attenzione di proprietari, tecnici e professionisti del settore immobiliare su un tema particolarmente frequente nei contenziosi tra vicini: la costruzione realizzata in prossimità del confine e del rispetto delle distanze legali tra fabbricati.
Secondo la Corte, la semplice violazione delle distanze non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, perché il pregiudizio deve essere allegato e dimostrato dal proprietario che lo invoca.
La vicenda nasce dalla realizzazione di un magazzino-garage costruito in aderenza al muro di confine tra due fondi. Sul terreno confinante era già presente un’abitazione situata a 3 metri. Il proprietario dell’immobile preesistente aveva chiesto in giudizio la demolizione o l’arretramento della nuova costruzione, sostenendo che il regolamento urbanistico comunale imponesse una distanza di 10 metri tra fabbricati. I giudici avevano accolto la domanda, ordinando l’arretramento dell’opera e riconoscendo un risarcimento del danno.
La Cassazione ha confermato la violazione delle norme sulle distanze, ma ha censurato la parte della decisione relativa al risarcimento.
Al centro del dibattito vi era l’applicazione dell’articolo 878 del Codice civile, che consente, in particolari circostanze, la costruzione in appoggio a un muro di cinta senza il rispetto delle distanze previste dall’articolo 873 del Codice. La Suprema Corte ha però ricordato che tale facoltà incontra limiti precisi, non potendo essere esercitata quando sul fondo vicino esista già un edificio collocato a una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge o dai regolamenti locali. Nel caso esaminato, il regolamento comunale prevedeva una distanza di 10 metri tra edifici, requisito che risultava violato.
L’aspetto più innovativo riguarda tuttavia il tema del danno. La Cassazione si colloca nel solco dell’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2022, superando definitivamente l’idea del cosiddetto danno in re ipsa: in passato parte della giurisprudenza riteneva che la sola violazione delle distanze fosse sufficiente a giustificare un ristoro economico. Oggi è necessario dimostrare quale limitazione o perdita abbia subito il proprietario.
Distanze legali tra edifici e risarcimento del danno - Domande frequenti
Le distanze legali tra edifici sono disciplinate dall’articolo 873 del Codice civile e dalle disposizioni urbanistiche locali. Il Codice civile prevede una distanza minima di 3 metri tra costruzioni su fondi finitimi, salvo distanze maggiori stabilite dai regolamenti comunali. Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza n. 20490 del 17 giugno 2026, il regolamento comunale imponeva una distanza di 10 metri tra fabbricati.
La costruzione che viola le distanze legali può essere soggetta a un ordine di demolizione parziale o di arretramento (riduzione in pristino), per ripristinare la conformità alle disposizioni applicabili. La sentenza n. 20490 del 2026 conferma che la violazione delle distanze deve essere valutata anche alla luce dei regolamenti urbanistici comunali e delle condizioni degli edifici presenti sul fondo confinante.
No, non automaticamente. Secondo la Corte di Cassazione, la violazione delle distanze legali non comporta di per sé il diritto al risarcimento economico. Il proprietario che richiede il ristoro deve allegare e dimostrare il pregiudizio effettivamente subito, indicando quale limitazione o perdita sia derivata dalla costruzione irregolare.
Il danno in re ipsa è un pregiudizio considerato esistente per il solo fatto che si sia verificata una determinata violazione, senza la necessità di dimostrarne concretamente le conseguenze. In passato, parte della giurisprudenza riteneva che la violazione delle distanze tra edifici fosse sufficiente a giustificare un risarcimento. L’orientamento richiamato dalla Cassazione esclude invece l’automatismo e richiede la prova del danno.
Il proprietario che richiede il risarcimento deve allegare e dimostrare le conseguenze pregiudizievoli della violazione. È quindi necessario individuare il danno concretamente subito e fornire elementi idonei a provarlo. La semplice presenza di una costruzione a distanza irregolare non è sufficiente, da sola, a ottenere un ristoro economico.
L’articolo 878 del Codice civile disciplina specifiche ipotesi in cui è consentito costruire in appoggio a un muro di cinta senza rispettare le distanze previste dall’articolo 873. Secondo l’articolo, il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non superi i tre metri di altezza non vengono considerati per il computo della distanza minima prevista dall’articolo 873. Questa possibilità è soggetta a limiti precisi: non può essere invocata per eludere le distanze prescritte quando sul fondo vicino esiste già un edificio collocato a una distanza inferiore a quella richiesta dalla legge o dai regolamenti locali.
L’articolo 873 del Codice civile stabilisce le regole generali sulle distanze tra costruzioni su fondi finitimi, mentre l’articolo 878 disciplina una specifica eccezione relativa ai muri di cinta. La possibilità di costruire in aderenza al muro non costituisce una deroga indiscriminata: occorre verificare le condizioni previste dalla norma e l’eventuale presenza di edifici sul fondo confinante.
La sentenza n. 20490 del 17 giugno 2026 conferma che la violazione delle distanze legali tra fabbricati può giustificare l’arretramento della costruzione, ma chiarisce che il risarcimento del danno non è automatico. Il proprietario che lo richiede deve dimostrare il pregiudizio subito. La pronuncia distingue quindi il diritto a ottenere il rispetto delle distanze da quello a ricevere un risarcimento economico.
9. Quale orientamento ha introdotto la Cassazione sul risarcimento per violazione delle distanze legali?
La Cassazione si inserisce nel solco dell’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2022, che ha superato l’idea del danno in re ipsa per le violazioni delle distanze tra edifici. Per ottenere il risarcimento, il proprietario deve dimostrare le conseguenze dannose della violazione, senza poter fare affidamento esclusivamente sull’accertamento dell’irregolarità edilizia.
La sentenza ribadisce che le controversie sulle distanze tra edifici richiedono di distinguere due aspetti: il ripristino della legalità edilizia e il risarcimento economico. Il proprietario può chiedere che una costruzione non conforme venga arretrata, ma per ottenere anche un risarcimento deve provare il danno subito. Per tecnici e professionisti immobiliari diventa quindi fondamentale verificare sia le distanze prescritte sia gli elementi utili a documentare le eventuali conseguenze pregiudizievoli.