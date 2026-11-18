La sentenza 20490 del 17 giugno 2026 della Corte di Cassazione richiama l’attenzione di proprietari, tecnici e professionisti del settore immobiliare su un tema particolarmente frequente nei contenziosi tra vicini: la costruzione realizzata in prossimità del confine e del rispetto delle distanze legali tra fabbricati.

Secondo la Corte, la semplice violazione delle distanze non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, perché il pregiudizio deve essere allegato e dimostrato dal proprietario che lo invoca.

La vicenda nasce dalla realizzazione di un magazzino-garage costruito in aderenza al muro di confine tra due fondi. Sul terreno confinante era già presente un’abitazione situata a 3 metri. Il proprietario dell’immobile preesistente aveva chiesto in giudizio la demolizione o l’arretramento della nuova costruzione, sostenendo che il regolamento urbanistico comunale imponesse una distanza di 10 metri tra fabbricati. I giudici avevano accolto la domanda, ordinando l’arretramento dell’opera e riconoscendo un risarcimento del danno.

La Cassazione ha confermato la violazione delle norme sulle distanze, ma ha censurato la parte della decisione relativa al risarcimento.

Al centro del dibattito vi era l’applicazione dell’articolo 878 del Codice civile, che consente, in particolari circostanze, la costruzione in appoggio a un muro di cinta senza il rispetto delle distanze previste dall’articolo 873 del Codice. La Suprema Corte ha però ricordato che tale facoltà incontra limiti precisi, non potendo essere esercitata quando sul fondo vicino esista già un edificio collocato a una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge o dai regolamenti locali. Nel caso esaminato, il regolamento comunale prevedeva una distanza di 10 metri tra edifici, requisito che risultava violato.

L’aspetto più innovativo riguarda tuttavia il tema del danno. La Cassazione si colloca nel solco dell’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2022, superando definitivamente l’idea del cosiddetto danno in re ipsa: in passato parte della giurisprudenza riteneva che la sola violazione delle distanze fosse sufficiente a giustificare un ristoro economico. Oggi è necessario dimostrare quale limitazione o perdita abbia subito il proprietario.