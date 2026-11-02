All’aeroporto di Pico, nell’arcipelago portoghese delle Azzorre, il progetto di riqualificazione ha affrontato le criticità di un ambiente caratterizzato da venti forti, umidità costante e salsedine. Le soluzioni Mapei e Polyglass per l’impermeabilizzazione e l’isolamento termico sono state selezionate per migliorare la protezione dell’edificio, il comfort interno e l’efficienza energetica, contenendo al contempo le esigenze di manutenzione.

Una copertura di oltre 8.000 metri quadrati protetta con sistemi sintetici

Uno degli elementi centrali del progetto è stata la protezione della copertura, che si estende su una superficie superiore a 8.000 metri quadrati. Per l’impermeabilizzazione è stato scelto Mapeplan T M (E) in FPO/TPO, manto sintetico di Polyglass, azienda del Gruppo Mapei.

La posa è stata eseguita mediante un sistema di fissaggio a induzione, che ha permesso di fissare sia i pannelli isolanti Pur Plus sia il manto impermeabile. Questa tecnologia ha consentito di ridurre al minimo le perforazioni, distribuire in modo omogeneo i fissaggi sulla superficie e aumentare la durabilità complessiva del sistema di copertura.

L’isolamento termico è stato realizzato con Pur Plus, pannello costituito da schiuma rigida polyiso (PIR, poliuretano espanso rigido) a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con carta metallizzata multistrato.

Il pannello è indicato per l’isolamento termico delle coperture sulle quali sono previsti sistemi impermeabili realizzati con manti sintetici, membrane bituminose autoadesive oppure membrane bituminose tradizionali non applicate a fiamma.

Per garantire un’adesione efficace del manto impermeabile alla gronda metallica è stato inoltre utilizzato Mapeplan ADS 200, adesivo policloroprenico monocomponente in solvente.

Cappotto in lana di roccia e sostenibilità dell’intervento

Il progetto ha interessato anche le facciate, con l’installazione di un sistema di isolamento termico a cappotto Etics con lana di roccia su oltre 2.000 metri quadrati. Per la realizzazione sono stati impiegati i prodotti Mapei del sistema Mapetherm e della linea di finiture murali.

La soluzione contribuisce a migliorare il comfort interno, sia dal punto di vista termico sia sotto il profilo acustico, proteggendo contemporaneamente l’edificio dagli agenti atmosferici aggressivi.

L’isolamento in lana di roccia aiuta a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Sulla copertura, invece, il manto sintetico in FPO/TPO assicura prestazioni elevate e ridotte esigenze manutentive, prolungando la vita utile del sistema e allungando gli intervalli tra le sostituzioni dei materiali.

Queste scelte progettuali rispondono alla crescente attenzione verso la sostenibilità nelle opere pubbliche e infrastrutturali. Il tema assume particolare rilevanza nei territori insulari, dove le condizioni ambientali e la necessità di preservare l’equilibrio con il contesto naturale richiedono soluzioni durevoli e una gestione attenta delle risorse.