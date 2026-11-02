La riqualificazione aeroportuale richiede tecnologie in grado di migliorare la durabilità, la sicurezza e l’efficienza energetica degli edifici, riducendo al minimo le interferenze con le attività operative. Dalle coperture esposte alle condizioni climatiche più severe agli interventi di adeguamento sismico, la scelta dei materiali e dei sistemi applicativi è determinante per garantire prestazioni affidabili nel tempo.
Le soluzioni Mapei e Polyglass sono state impiegate in tre progetti che illustrano approcci differenti alla riqualificazione delle infrastrutture aeroportuali: l’aeroporto di Pico, nelle Azzorre, lo scalo Karol Wojtyła di Bari e l’aeroporto Dimokritos di Alessandropoli, in Grecia. Impermeabilizzazione, isolamento termico, rinforzo strutturale e ripristino del calcestruzzo sono i principali ambiti di intervento, affrontati con sistemi specifici per le caratteristiche di ciascun cantiere.
Riqualificazione aeroportuale a Pico: impermeabilizzazione e isolamento termico
All’aeroporto di Pico, nell’arcipelago portoghese delle Azzorre, il progetto di riqualificazione ha affrontato le criticità di un ambiente caratterizzato da venti forti, umidità costante e salsedine. Le soluzioni Mapei e Polyglass per l’impermeabilizzazione e l’isolamento termico sono state selezionate per migliorare la protezione dell’edificio, il comfort interno e l’efficienza energetica, contenendo al contempo le esigenze di manutenzione.
Una copertura di oltre 8.000 metri quadrati protetta con sistemi sintetici
Uno degli elementi centrali del progetto è stata la protezione della copertura, che si estende su una superficie superiore a 8.000 metri quadrati. Per l’impermeabilizzazione è stato scelto Mapeplan T M (E) in FPO/TPO, manto sintetico di Polyglass, azienda del Gruppo Mapei.
La posa è stata eseguita mediante un sistema di fissaggio a induzione, che ha permesso di fissare sia i pannelli isolanti Pur Plus sia il manto impermeabile. Questa tecnologia ha consentito di ridurre al minimo le perforazioni, distribuire in modo omogeneo i fissaggi sulla superficie e aumentare la durabilità complessiva del sistema di copertura.
L’isolamento termico è stato realizzato con Pur Plus, pannello costituito da schiuma rigida polyiso (PIR, poliuretano espanso rigido) a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con carta metallizzata multistrato.
Il pannello è indicato per l’isolamento termico delle coperture sulle quali sono previsti sistemi impermeabili realizzati con manti sintetici, membrane bituminose autoadesive oppure membrane bituminose tradizionali non applicate a fiamma.
Per garantire un’adesione efficace del manto impermeabile alla gronda metallica è stato inoltre utilizzato Mapeplan ADS 200, adesivo policloroprenico monocomponente in solvente.
Cappotto in lana di roccia e sostenibilità dell’intervento
Il progetto ha interessato anche le facciate, con l’installazione di un sistema di isolamento termico a cappotto Etics con lana di roccia su oltre 2.000 metri quadrati. Per la realizzazione sono stati impiegati i prodotti Mapei del sistema Mapetherm e della linea di finiture murali.
La soluzione contribuisce a migliorare il comfort interno, sia dal punto di vista termico sia sotto il profilo acustico, proteggendo contemporaneamente l’edificio dagli agenti atmosferici aggressivi.
L’isolamento in lana di roccia aiuta a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Sulla copertura, invece, il manto sintetico in FPO/TPO assicura prestazioni elevate e ridotte esigenze manutentive, prolungando la vita utile del sistema e allungando gli intervalli tra le sostituzioni dei materiali.
Queste scelte progettuali rispondono alla crescente attenzione verso la sostenibilità nelle opere pubbliche e infrastrutturali. Il tema assume particolare rilevanza nei territori insulari, dove le condizioni ambientali e la necessità di preservare l’equilibrio con il contesto naturale richiedono soluzioni durevoli e una gestione attenta delle risorse.
I dati del cantiere: aeroporto di Pico
- Località: aeroporto di Pico, Azzorre, Portogallo.
- Periodo di intervento: 2024-2025.
- Committente: Governo Regionale delle Azzorre/SATA Gestão de Aeródromos.
- Direzione lavori: Mario Pita.
- Impresa di impermeabilizzazione e isolamento termico: Spitex Lda.
- Rivenditore Mapei: Spitex Lda.
- Coordinamento Mapei/Polyglass: Ana Botelho, Mapei Portugal.
- Prodotti per l’impermeabilizzazione delle coperture: Pur Plus, Mapeplan T M (E), Mapeplan ADS 200.
Aeroporto di Bari: rinforzo strutturale e adeguamento sismico
L’aeroporto internazionale Karol Wojtyła di Bari è stato interessato da un importante intervento di riqualificazione e adeguamento sismico del corpo centrale, realizzato nell’ambito della fase di ampliamento dello scalo. Le opere hanno avuto l’obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità ed efficienza energetica, attraverso tecnologie per il rinforzo strutturale e il ripristino del calcestruzzo compatibili con la continuità operativa dell’infrastruttura.
Le soluzioni Mapei hanno permesso di intervenire sulle pareti e sulle travi in calcestruzzo armato mediante sistemi a bassa invasività, differenziati in funzione delle caratteristiche degli elementi da consolidare.
Rinforzo delle pareti con calcestruzzo fibrorinforzato ad alte prestazioni
Le superfici delle pareti da rinforzare sono state preparate mediante la rimozione parziale del copriferro esistente attraverso idroscarifica. Successivamente, le armature esposte sono state sottoposte a trattamento anticorrosivo con le malte cementizie Mapefer 1K*, monocomponente, e Mapefer, bicomponente, per proteggerle dalla corrosione.
Per il rinforzo è stato adottato un sistema FRC (Fiber Reinforced Concrete), che ha consentito di realizzare una camicia strutturale in calcestruzzo fibrorinforzato ad alte prestazioni.
L’intervento è stato eseguito utilizzando Planitop HPC, malta cementizia colabile fibrorinforzata caratterizzata da elevate prestazioni meccaniche. Il prodotto è stato miscelato con Fibre HPC e applicato in basso spessore, una scelta che ha permesso di ottimizzare gli spazi disponibili.
L’aggiunta delle fibre alla malta migliora diverse proprietà del materiale e del sistema di rinforzo. In particolare, contribuisce ad aumentare:
- la resistenza a flessione;
- la resistenza a compressione;
- la duttilità;
- la resistenza agli urti e ai carichi ciclici;
- la capacità di rinforzo strutturale.
Le Fibre HPC sono fibre rigide in acciaio che operano come rinforzo diffuso all’interno della matrice cementizia. La loro presenza migliora il comportamento post-fessurativo e la capacità portante del sistema, aspetti importanti per la risposta strutturale degli elementi consolidati.
Alla miscela è stato aggiunto anche Mapecure SRA, additivo che ha permesso di ridurre sensibilmente il ritiro idraulico e la formazione di microfessurazioni, migliorando la qualità e la durabilità del rinforzo.
Travi dell’impalcato: soluzioni differenziate per intradosso ed estradosso
Il rinforzo strutturale ha interessato anche le travi dell’impalcato del piano interrato. Per questi elementi sono state adottate tecniche differenti in funzione della superficie da trattare e delle esigenze di consolidamento.
Intervento sull’intradosso
Il copriferro è stato rimosso parzialmente e il consolidamento è stato realizzato integrando le armature, seguite dal getto di calcestruzzo fibrorinforzato con la malta cementizia Planitop HPC. Il procedimento ha permesso di aumentare la capacità portante delle travi e di migliorarne la risposta strutturale alle azioni sismiche.
Intervento sull’estradosso
In questo caso sono stati rimossi tutti gli strati sovrastanti fino a esporre le travi. Per il rinforzo è stato scelto MapeWrap C UNI-AX System, sistema certificato basato su tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta resistenza, caratterizzati da un elevato modulo elastico, e su resine epossidiche per l’impregnazione e l’incollaggio strutturale. Si tratta di un sistema FRP (Fiber Reinforced Polymer).
In particolare, è stato impiegato il tessuto unidirezionale in fibra di carbonio MapeWrap C UNI-AX 300, indicato per interventi di adeguamento sismico.
La posa a secco ha previsto una sequenza di lavorazioni specifiche:
- MapeWrap Primer 1: primer epossidico utilizzato per preparare le superfici.
- MapeWrap 11: stucco epossidico impiegato per regolarizzare le superfici e realizzare l’incollaggio strutturale.
- MapeWrap 31: adesivo epossidico di media viscosità utilizzato per l’incollaggio strutturale del tessuto.
Il sistema in fibra di carbonio ha consentito un’esecuzione rapida e precisa, riducendo i tempi di cantiere. Tra i vantaggi applicativi figurano la possibilità di adattarsi a qualsiasi forma dell’elemento da riparare, l’assenza della necessità di sostegni provvisori durante la posa e l’eliminazione dei rischi connessi alla corrosione del rinforzo applicato.
Connessioni strutturali e ripristino delle superfici in calcestruzzo
Le opere di consolidamento sono state completate con interventi sulle connessioni strutturali e sulle superfici in calcestruzzo. Per l’inghisaggio delle armature nel calcestruzzo esistente è stata utilizzata la resina epossidica Mapefix EP 100.
Per l’inghisaggio degli elementi in acciaio è stata invece impiegata Mapefill, malta premiscelata a elevata fluidità ed espansiva, caratterizzata da elevate prestazioni meccaniche e da un rapido sviluppo delle resistenze.
Grazie alla sua formulazione, Mapefill è una malta a ritiro compensato e fibrorinforzata che presenta un eccellente comportamento a fatica, un’ottima resistenza alla fessurazione e una maggiore durabilità degli elementi ripristinati.
Per il ripristino degli elementi in calcestruzzo, le superfici sono state preparate e pulite accuratamente, fino a ottenere un sottofondo solido, resistente e ruvido, idoneo a garantire l’adesione dei materiali applicati.
Il ripristino e la rasatura sono stati eseguiti con Planitop Rasa & Ripara R4, malta cementizia tissotropica strutturale, fibrorinforzata e a presa rapida. Il prodotto è progettato per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo in un’unica mano, con uno spessore di applicazione compreso tra 3 e 40 mm.
Rivestimenti in gomma nei vani scala: adesione e resistenza al traffico
L’intervento ha riguardato anche i pavimenti dei vani scala dell’aeroporto, sui quali sono stati posati rivestimenti in gomma utilizzando Adesilex VZ, adesivo policloroprenico a doppia spalmatura.
La bassa viscosità del prodotto ha facilitato l’applicazione, mentre la presa immediata ha rappresentato un requisito fondamentale per l’incollaggio dei rivestimenti sulle scale.
Dopo l’indurimento, Adesilex VZ garantisce un’elevata adesione e una buona elasticità, caratteristiche essenziali per mantenere la stabilità e la durabilità dei rivestimenti resilienti in ambienti sottoposti a intenso traffico pedonale.
La resistenza alle escursioni termiche e all’invecchiamento contribuisce inoltre a preservare le prestazioni nel tempo, migliorando la qualità e l’affidabilità complessiva dell’intervento.
I dati del cantiere: aeroporto di Bari
- Infrastruttura: Aeroporto internazionale Karol Wojtyła, Bari.
- Periodo di costruzione: 2004-2005.
- Periodo di intervento: 2021-2025.
- Committente: Aeroporti di Puglia SpA.
- Responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori: Michele Cimmarusti.
- Progettisti: Giuseppe Carlo Marano, Vincenzo Dicecca, Studio Amati, Anna Lagonigro, Michele Lorusso, Nicola Galetta, Vito Perrucci.
- Direzione lavori: Giuseppe Carlo Marano, Vincenzo Dicecca, Anna Lagonigro, Michele Lorusso, Nicola Galetta, Vito Perrucci.
- Imprese appaltatrici: RTI Consorzio Stabile Infra.Tech. Scarl, Tecno Ascensori Roma SpA.
- Impresa esecutrice: Effebi Coop.
- Distributore Mapei: Effebi Coop
- Coordinamento Mapei: Giammario Dispoto, Vincenzo Vitale, Angelo Coco, Rocco Luigi Romano, Nicola Pelleriti, Mauro Antonio La Notte, Giuseppe Spisso, Valerio Empirio, Michelangelo Occhiogrosso, Mapei SpA.
Aeroporto di Alessandropoli: impermeabilizzazione della copertura senza rimuovere la membrana esistente
All’aeroporto Dimokritos di Alessandropoli, nel nord-est della Grecia, la riqualificazione della copertura del terminal è stata realizzata senza rimuovere la membrana in PVC esistente, ormai soggetta a invecchiamento. La scelta ha consentito di contenere i tempi di intervento e di garantire la continuità operativa dello scalo, limitando al contempo i costi e l’impatto ambientale associati alla rimozione dei materiali.
Membrana poliureica a spruzzo su circa 8.500 metri quadrati
Il progetto ha previsto l’applicazione a spruzzo di Purtop 500 N, membrana poliureica spray, su una superficie di circa 8.500 metri quadrati, con un ciclo di primer specifici in funzione dei diversi materiali presenti sulla copertura.
La membrana è caratterizzata da un’elevata resistenza alla lacerazione, da eccezionali proprietà elastiche e da una notevole resistenza chimica. Queste caratteristiche la rendono idonea all’impermeabilizzazione di grandi superfici di copertura.
L’applicazione ha permesso di realizzare un’impermeabilizzazione continua, priva di giunzioni e perfettamente aderente al supporto. Il sistema ha inoltre consentito di superare le criticità operative legate alla presenza degli impianti elettrici sulla copertura, senza ricorrere alla completa rimozione della membrana preesistente.
Primer differenziati in funzione del supporto
Dopo un’accurata preparazione delle superfici, il ciclo applicativo ha previsto una primerizzazione differenziata, studiata in base alla natura dei materiali presenti.
I prodotti utilizzati sono stati:
- Primer EP Rustop: primer epossidico applicato sulle superfici metalliche.
- Primer SN: primer epossidico bicomponente fillerizzato, utilizzato sulle parti in calcestruzzo dei parapetti.
- Primer P1: primer monocomponente per rivestimenti poliureici, applicato sulla membrana sintetica in PVC.
La scelta di prodotti specifici per ciascun supporto ha permesso di predisporre le superfici alla successiva applicazione della membrana impermeabilizzante, tenendo conto delle differenti condizioni dei materiali esistenti.
Geotessile, XPS e strato di ghiaia per proteggere il sistema
Nelle zone sottostanti le apparecchiature impiantistiche, dove la presenza degli impianti elettrici riduceva lo spazio disponibile per le lavorazioni, è stato integrato Polydren PP di Polyglass, azienda del Gruppo Mapei.
Si tratta di un geotessile tessuto non tessuto in polipropilene al 100%, agugliato e termo calandrato, impiegato per garantire continuità e sicurezza applicativa anche nelle aree più difficili da raggiungere.
Dopo l’esecuzione della prova di allagamento parziale della copertura, il ciclo di impermeabilizzazione è stato completato con la posa di uno strato di ghiaia dello spessore di 10 centimetri.
Prima della ghiaia sono stati installati un doppio strato di tessuto non tessuto e, interposto tra i due strati, un pannello in XPS. Questa stratigrafia è stata realizzata per proteggere il sistema impermeabilizzante e favorire il corretto deflusso delle acque meteoriche.
I dati del cantiere: aeroporto di Alessandropoli
- Infrastruttura: aeroporto Dimokritos di Alessandropoli, Grecia.
- Anno di costruzione: 1937.
- Anno di intervento: 2024.
- Committente: Ministero dei trasporti pubblici greco.
- Progettista: Agelidis Agelos.
- Impresa appaltatrice: Keridis Nikos.
- Impresa di impermeabilizzazione: Vlachos Monotiki SA.
- Distributore Mapei: Vlachos Monotiki SA.
- Coordinamento Mapei: Davide Dido, Mapei SpA; Christos Kalogeropoulos, Mapei Hellas.