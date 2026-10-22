Il Renolit Alkorplan Hub apre a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, come nuovo polo dedicato ai professionisti delle piscine, delle coperture piane, delle opere idrauliche e delle superfici esterne. Non un semplice showroom, ma uno spazio operativo permanente progettato per integrare formazione professionale, scelta dei materiali, consulenza tecnica e supporto applicativo. Con oltre 1.000 metri quadrati di superficie, il centro rappresenta il primo hub permanente della multinazionale tedesca Renolit in Italia e punta a rafforzare il rapporto con installatori, architetti, designer e costruttori.
«L’inaugurazione del Renolit Alkorplan Hub rappresenta un importante traguardo strategico per il Gruppo Renolit e rafforza il nostro impegno a essere sempre più vicini al mercato e ai professionisti del settore. Riunendo in un unico spazio formazione tecnica pratica, uno showroom immersivo dedicato al design e servizi di consulenza specialistica, offriamo ai nostri partner un centro di eccellenza permanente, pensato per valorizzare la qualità dell’installazione, sviluppare nuove competenze e accompagnare l’evoluzione del design contemporaneo della piscina»
— David Doni, Sales Manager di REenolit MU Pool
Renolit Alkorplan Hub: tre aree per i professionisti dell'edilizia
La struttura è concepita per accompagnare gli operatori nelle diverse fasi del lavoro, dalla definizione del progetto alla selezione delle soluzioni tecniche, fino alla loro corretta applicazione. L’organizzazione degli spazi si articola in tre aree funzionali: Academy Area, Immersive Showroom e Networking & Specialist Consultation, ciascuna con un ruolo specifico nel supporto alle attività professionali.
Academy Area: formazione per installatori specializzati
L’Academy Area è dedicata alla formazione teorica e pratica degli installatori professionali di rivestimenti per piscine e di sistemi di impermeabilizzazione per tetti piani e strutture idrauliche mediante membrane sintetiche.
Attraverso percorsi specialistici ed esercitazioni applicative, l’area mira a consolidare le competenze nella posa delle membrane armate Renolit Alkorplan e a promuovere standard qualitativi elevati. L’attenzione è rivolta in particolare alla corretta esecuzione delle lavorazioni e alla qualità del risultato finale.
La formazione assume inoltre un ruolo strategico in un contesto caratterizzato dalla crescente difficoltà nel reperire manodopera specializzata nel settore edilizio. Investire nelle competenze degli installatori significa infatti favorire una maggiore qualità applicativa e un utilizzo più consapevole delle soluzioni tecniche.
Immersive Showroom: materiali, finiture e realtà aumentata
L’Immersive Showroom offre uno spazio espositivo permanente in cui esplorare la gamma di membrane decorative e tecniche, finiture, superfici e texture. La possibilità di osservare e toccare direttamente i materiali consente ai professionisti di valutarne le caratteristiche e le potenzialità applicative, rendendo la scelta del rivestimento una fase più consapevole del processo progettuale.
Lo showroom integra anche strumenti digitali e tecnologie interattive. Tra questi figura One, l’applicazione che utilizza la realtà aumentata per visualizzare e progettare piscine, facilitando la valutazione delle soluzioni estetiche in relazione al progetto. L’integrazione tra materiali fisici e strumenti digitali permette così di approfondire le alternative disponibili e di orientare le scelte progettuali.
Nello spazio espositivo trova posto anche Geofol FH, prodotto del Gruppo Renolit appartenente alla Market Unit Exterior. Si tratta di una pellicola calpestabile destinata al rivestimento delle superfici orizzontali esterne. Grazie alle sue prestazioni tecniche, la soluzione è progettata per resistere a utilizzi intensivi e mantenere nel tempo la propria resa estetica. Renolit punta così a offrire un contributo concreto ai progetti per esterni, combinando sostenibilità, riduzione dei costi di manutenzione e longevità del rivestimento.
Consulenza tecnica e networking per lo sviluppo dei progetti
La terza area del Renolit Alkorplan Hub è dedicata al confronto professionale e alla consulenza specialistica. Networking & Specialist Consultation mette in relazione architetti, designer e costruttori con i consulenti tecnici Renolit Alkorplan, creando uno spazio di dialogo per approfondire esigenze specifiche e individuare soluzioni personalizzate.
L’area favorisce la condivisione di esperienze e best practice e offre un supporto continuativo nello sviluppo dei progetti. L’obiettivo è accompagnare i professionisti passo dopo passo, dalla valutazione delle necessità iniziali alla definizione delle soluzioni più adatte alle singole applicazioni.
Dove si trova il Renolit Alkorplan Hub e come prenotare una visita
Con l’apertura del suo primo hub permanente in Italia, il Gruppo Renolit riafferma il proprio impegno per la sostenibilità attraverso soluzioni avanzate dedicate a piscine, coperture e opere idrauliche.
L’integrazione tra formazione, tecnologie digitali, consulenza tecnica e approfondimento dei materiali definisce un modello di supporto che va oltre la semplice esposizione dei prodotti. Il centro si propone infatti come un punto di riferimento operativo per i professionisti che desiderano aggiornare le proprie competenze, valutare le caratteristiche delle soluzioni disponibili e sviluppare nuovi progetti.
Il Renolit Alkorplan Hub è operativo tutto l’anno ed è accessibile su appuntamento. La struttura si trova in via Mantova 111, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia.
Per conoscere i servizi disponibili, approfondire i programmi di formazione professionale o prenotare una visita, è possibile consultare la pagina ufficiale Renolit Alkorplan Hub.