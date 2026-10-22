La struttura è concepita per accompagnare gli operatori nelle diverse fasi del lavoro, dalla definizione del progetto alla selezione delle soluzioni tecniche, fino alla loro corretta applicazione. L’organizzazione degli spazi si articola in tre aree funzionali: Academy Area, Immersive Showroom e Networking & Specialist Consultation, ciascuna con un ruolo specifico nel supporto alle attività professionali.

Academy Area: formazione per installatori specializzati

L’Academy Area è dedicata alla formazione teorica e pratica degli installatori professionali di rivestimenti per piscine e di sistemi di impermeabilizzazione per tetti piani e strutture idrauliche mediante membrane sintetiche.

Attraverso percorsi specialistici ed esercitazioni applicative, l’area mira a consolidare le competenze nella posa delle membrane armate Renolit Alkorplan e a promuovere standard qualitativi elevati. L’attenzione è rivolta in particolare alla corretta esecuzione delle lavorazioni e alla qualità del risultato finale.

La formazione assume inoltre un ruolo strategico in un contesto caratterizzato dalla crescente difficoltà nel reperire manodopera specializzata nel settore edilizio. Investire nelle competenze degli installatori significa infatti favorire una maggiore qualità applicativa e un utilizzo più consapevole delle soluzioni tecniche.

Immersive Showroom: materiali, finiture e realtà aumentata

L’Immersive Showroom offre uno spazio espositivo permanente in cui esplorare la gamma di membrane decorative e tecniche, finiture, superfici e texture. La possibilità di osservare e toccare direttamente i materiali consente ai professionisti di valutarne le caratteristiche e le potenzialità applicative, rendendo la scelta del rivestimento una fase più consapevole del processo progettuale.

Lo showroom integra anche strumenti digitali e tecnologie interattive. Tra questi figura One, l’applicazione che utilizza la realtà aumentata per visualizzare e progettare piscine, facilitando la valutazione delle soluzioni estetiche in relazione al progetto. L’integrazione tra materiali fisici e strumenti digitali permette così di approfondire le alternative disponibili e di orientare le scelte progettuali.

Nello spazio espositivo trova posto anche Geofol FH, prodotto del Gruppo Renolit appartenente alla Market Unit Exterior. Si tratta di una pellicola calpestabile destinata al rivestimento delle superfici orizzontali esterne. Grazie alle sue prestazioni tecniche, la soluzione è progettata per resistere a utilizzi intensivi e mantenere nel tempo la propria resa estetica. Renolit punta così a offrire un contributo concreto ai progetti per esterni, combinando sostenibilità, riduzione dei costi di manutenzione e longevità del rivestimento.

Consulenza tecnica e networking per lo sviluppo dei progetti

La terza area del Renolit Alkorplan Hub è dedicata al confronto professionale e alla consulenza specialistica. Networking & Specialist Consultation mette in relazione architetti, designer e costruttori con i consulenti tecnici Renolit Alkorplan, creando uno spazio di dialogo per approfondire esigenze specifiche e individuare soluzioni personalizzate.

L’area favorisce la condivisione di esperienze e best practice e offre un supporto continuativo nello sviluppo dei progetti. L’obiettivo è accompagnare i professionisti passo dopo passo, dalla valutazione delle necessità iniziali alla definizione delle soluzioni più adatte alle singole applicazioni.