Progettazione delle case prefabbricate: dal progetto alla produzione

L’evoluzione delle case prefabbricate dimostra come il settore delle costruzioni stia progressivamente adottando modelli produttivi sempre più evoluti. La combinazione tra progettazione integrata, coordinamento multidisciplinare, produzione industrializzata, controllo qualità e tracciabilità dei processi permette oggi di realizzare edifici altamente performanti, sostenibili e affidabili.

In questo scenario, la prefabbricazione non rappresenta semplicemente una tecnica costruttiva alternativa, ma una vera e propria trasformazione culturale del modo di progettare e costruire. L’industrializzazione edilizia consente infatti di elevare gli standard qualitativi dell’intero comparto, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso efficienza, innovazione e sostenibilità.