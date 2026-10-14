Il Premio Metro d’Oro 2026 è stato assegnato all’impresa Nessi & Majocchi per il progetto di riqualificazione Nervesa21 a Milano. Giunto alla sua sesta edizione, il riconoscimento promosso da 4BILD valorizza le imprese di costruzione che si distinguono per qualità esecutiva, competenza professionale e capacità di gestire la complessità dei cantieri.
Premio Metro d’Oro 2026: i vincitori e i progetti finalisti
La vittoria di Nessi & Majocchi, premiata per l’intervento Nervesa21 a Milano, si inserisce in un’edizione che ha messo in evidenza il ruolo delle competenze tecniche e organizzative nella realizzazione di progetti complessi. Il Premio Metro d’Oro rappresenta infatti un’occasione per riconoscere il contributo delle imprese di costruzione alla qualità del risultato finale e alla gestione efficace del processo realizzativo.
Il progetto Nervesa21 ha visto la riqualificazione integrale di un complesso direzionale degli anni Settanta, composto da due torri per complessivi 10 mila metri quadrati. L’intervento ha trasformato gli edifici attraverso nuove facciate, impianti e oltre 5 mila metri quadrati di spazi esterni, coniugando recupero dell’esistente, sostenibilità e qualità degli ambienti di lavoro. Il progetto ha ottenuto le certificazioni LEED Platinum e WELL Gold.
Tra i finalisti dell’edizione 2026 figurano anche CMB Società Cooperativa e Building Division, selezionate per due interventi di rilievo: la riqualificazione dell’Ospedale San Gerardo di Monza e il restauro con rifunzionalizzazione di Palazzo Barbantini Koch a Ferrara.
I cantieri candidati sono stati valutati da una giuria di esperti sulla base di criteri specifici, tra cui la qualità del risultato finale, l’affidabilità operativa, la gestione della complessità e il coordinamento tra i diversi attori della filiera. Parametri che evidenziano come il valore di un progetto edilizio non dipenda soltanto dalle caratteristiche dell’opera conclusa, ma anche dall’organizzazione del cantiere e dalla capacità di integrare competenze e professionalità differenti.
La sesta edizione del Premio Metro d’Oro promossa da 4BILD
Il Premio Metro d’Oro è promosso da 4BILD con l’obiettivo di valorizzare le imprese di costruzione che si distinguono per qualità esecutiva, competenza e capacità di affrontare le complessità operative del cantiere. Arrivato nel 2026 alla sua sesta edizione, il riconoscimento si conferma un momento di confronto per gli operatori del comparto, mettendo al centro il contributo delle imprese alla realizzazione di interventi di qualità.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 6 ottobre 2026 al Palazzo Castiglioni di Milano, durante un Gran Galà che ha riunito imprese, produttori, progettisti e operatori del settore immobiliare.
L’edizione 2026 ha assunto un significato particolare anche per la coincidenza con il ventesimo anniversario di 4BILD, aggiungendo alla premiazione un momento celebrativo per la realtà promotrice dell’iniziativa.
Eclisse partner del Premio Metro d’Oro 2026: la qualità nasce dalla collaborazione
Anche per l’edizione 2026 Eclisse ha partecipato al Premio Metro d’Oro in qualità di partner. Il tema scelto per quest’anno ha posto l’accento sulla natura collaborativa del processo costruttivo, sottolineando come la qualità di un’opera derivi dall’incontro tra materiali, progettazione, competenze tecniche e capacità esecutive.
Si tratta di un principio condiviso da Eclisse, che attribuisce da sempre grande importanza alla qualità dei propri sistemi costruttivi, all’attenzione per l’installazione e al confronto con progettisti, distributori e professionisti del settore.
La partecipazione al Premio Metro d’Oro si inserisce quindi in una visione della filiera edilizia nella quale il risultato finale è strettamente legato alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Prodotti, progettazione e posa in opera concorrono insieme alla realizzazione di interventi capaci di rispondere alle esigenze tecniche e qualitative del progetto.