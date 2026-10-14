La vittoria di Nessi & Majocchi, premiata per l’intervento Nervesa21 a Milano, si inserisce in un’edizione che ha messo in evidenza il ruolo delle competenze tecniche e organizzative nella realizzazione di progetti complessi. Il Premio Metro d’Oro rappresenta infatti un’occasione per riconoscere il contributo delle imprese di costruzione alla qualità del risultato finale e alla gestione efficace del processo realizzativo.

Il progetto Nervesa21 ha visto la riqualificazione integrale di un complesso direzionale degli anni Settanta, composto da due torri per complessivi 10 mila metri quadrati. L’intervento ha trasformato gli edifici attraverso nuove facciate, impianti e oltre 5 mila metri quadrati di spazi esterni, coniugando recupero dell’esistente, sostenibilità e qualità degli ambienti di lavoro. Il progetto ha ottenuto le certificazioni LEED Platinum e WELL Gold.

Tra i finalisti dell’edizione 2026 figurano anche CMB Società Cooperativa e Building Division, selezionate per due interventi di rilievo: la riqualificazione dell’Ospedale San Gerardo di Monza e il restauro con rifunzionalizzazione di Palazzo Barbantini Koch a Ferrara.

I cantieri candidati sono stati valutati da una giuria di esperti sulla base di criteri specifici, tra cui la qualità del risultato finale, l’affidabilità operativa, la gestione della complessità e il coordinamento tra i diversi attori della filiera. Parametri che evidenziano come il valore di un progetto edilizio non dipenda soltanto dalle caratteristiche dell’opera conclusa, ma anche dall’organizzazione del cantiere e dalla capacità di integrare competenze e professionalità differenti.