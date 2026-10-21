Un aspetto importante del servizio riguarda il modello organizzativo adottato da Tecnomat. La rete di posatori e installatori è composta da professionisti esterni indipendenti, che non sono assunti direttamente dall’azienda.

Sono gli stessi partner incaricati dell’intervento ad assumersi la piena responsabilità dell’opera e a garantire direttamente al cliente una posa professionale, sicura e conforme alle normative. La responsabilità dell’esecuzione dei lavori rimane quindi in capo al professionista che realizza materialmente l’installazione.

Questa distinzione chiarisce il ruolo dei soggetti coinvolti: Tecnomat facilita il collegamento tra la domanda del cliente e la disponibilità di manodopera specializzata, mentre il partner posatore è responsabile dell’intervento affidatogli.

A completamento del servizio di posa serramenti e installazione, il processo prevede un passaggio dedicato alla verifica conclusiva del lavoro. Al termine dell’intervento, il professionista incaricato rilascia direttamente al cliente un modulo di collaudo.

Il documento costituisce una garanzia finale nell’ambito della procedura prevista dal servizio e attesta la corretta esecuzione del lavoro. Il rilascio del modulo è quindi un elemento rilevante per il cliente, perché formalizza la conclusione dell’intervento da parte del professionista responsabile della posa.

La presenza di questo passaggio documentale si inserisce nell’obiettivo di offrire un servizio organizzato, nel quale l’installazione dei prodotti non si esaurisce nell’esecuzione materiale dell’opera, ma comprende anche una fase conclusiva formalizzata.