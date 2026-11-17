I pavimenti e i rivestimenti in LVT (Luxury Vinyl Tiles), insieme alle più evolute soluzioni in SPC (Solid Polymer Composites) e agli LVT rigidi, sono sempre più diffusi in ambiti residenziali, commerciali e pubblici. Dall’esperienza di Mapei nei pavimenti resilienti e nell’impermeabilizzazione nasce Mapei Shower System 4 LVT, una famiglia di sistemi per la posa di queste specifiche superfici in vinile, anche in ambienti umidi, bagni e docce.
Mapei Shower System 4 LVT: caratteristiche e soluzioni impermeabilizzanti
Unendo la qualità delle soluzioni Mapei alla libertà espressiva del vinile, i progettisti possono firmare spazi bagno di altissimo profilo, dove il design incontra la massima sicurezza tecnologica.
Mapei Shower System 4 LVT dispone inoltre di tre diverse tipologie di soluzioni impermeabilizzanti, quali teli, membrane liquide e malte cementizie, per rispondere alle differenti esigenze di posa nei diversi contesti applicativi. Nello specifico:
Shower System 4 LVT 1 prevede il telo Mapeguard WP 200, le bandelle Mapeguard ST, l’adesivo Mapeguard WP Adhesive e i relativi prodotti accessori
Shower System 4 LVT 2 utilizza invece la membrana liquida Mapegum Wps o Mapelastic Aquadefense, le bandelle Mapeband Easy e i relativi accessori
Shower System 4 LVT 3, infine, è costituito da malte cementizie quali Mapelastic o Monolastic, abbinate alle bandelle Mapeband Easy e ai relativi prodotti accessori
Per la posa in ambienti umidi o su supporti non assorbenti, è disponibile Ultrabond Eco MS 4 Lvt Wall&Floor, adesivo reattivo monocomponente a base di polimeri sililati, che consente la posa di Lvt e Spc anche a parete, su rivestimenti esistenti e in ambienti quali bagni, docce e spa.
In presenza di sottofondi preesistenti irregolari o con fughe, entra in gioco la lisciatura anche per ambienti umidi Planiprep 4 Lvt, pratica, pronta all’uso e a rapido asciugamento. Completano il sistema Flexcolor 4 Lvt, la stuccatura monocomponente specifica per Lvt, e Mapecoat 4 Lvt, la finitura antiscivolo, poliuretanica bicomponente.
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