I pavimenti e i rivestimenti in LVT (Luxury Vinyl Tiles), insieme alle più evolute soluzioni in SPC (Solid Polymer Composites) e agli LVT rigidi, sono sempre più diffusi in ambiti residenziali, commerciali e pubblici. Dall’esperienza di Mapei nei pavimenti resilienti e nell’impermeabilizzazione nasce Mapei Shower System 4 LVT, una famiglia di sistemi per la posa di queste specifiche superfici in vinile, anche in ambienti umidi, bagni e docce.