I sistemi a scomparsa Dierre costituiscono il cuore della proposta dedicata alle porte scorrevoli e sono progettati per coniugare ottimizzazione degli spazi, funzionalità e possibilità di personalizzazione. Le famiglie di sistemi comprendono Space, New Space, New Space Rasomuro, Primato e Duetto.

Tutti i modelli sono realizzati con un montante e un traverso interamente in acciaio e con un cassonetto rinforzato da omega laterali. Questa configurazione permette di evitare deformazioni durante la fase di intonacatura, contribuendo alla stabilità del sistema durante la posa.

Un’altra caratteristica riguarda il fondo del cassonetto, che è estraibile. Questa soluzione consente di recuperare eventuali errori di posa senza dover rifilare il pannello interno, semplificando così le operazioni in cantiere e gli eventuali interventi correttivi.

Uno degli elementi funzionali dei sistemi Dierre è la guida in acciaio, progettata per garantire uno scorrimento fluido e silenzioso dell’anta.

La guida è inoltre estraibile anche a installazione terminata. Questo aspetto ha una ricaduta pratica importante sulla manutenzione: in caso di necessità, infatti, può essere sostituita in qualsiasi momento senza dover eseguire lavori di muratura o altri interventi particolarmente onerosi.

La configurazione dei sistemi può essere completata con diversi accessori pensati per migliorare la funzionalità delle porte scorrevoli. Le soluzioni disponibili intervengono sulle modalità di apertura e chiusura delle ante e possono essere integrate anche in sistemi già installati.

Tra le proposte figura un kit per l’apertura simultanea delle ante con una sola mano. Il sistema può essere installato anche quando i cassonetti sono già stati murati, offrendo quindi una possibilità di integrazione successiva.

È inoltre disponibile un sistema per la chiusura automatica delle ante dopo l’apertura manuale. Questa soluzione può essere utilizzata sia con il modello ad anta singola sia con quello a doppia anta.

A completare la gamma degli accessori è presente un meccanismo di ammortizzazione della chiusura, progettato per evitare che l’anta rimbalzi sullo stipite e per accompagnarne il movimento nella fase finale della chiusura.

La possibilità di personalizzare le porte scorrevoli rappresenta un altro elemento caratterizzante della proposta Dierre. L’azienda produce infatti tutte le componenti delle proprie porte, dall’anta ai meccanismi di chiusura, compresi telaio, controtelaio e cassonetto. Questa peculiarità permette di ottenere un elevato grado di personalizzazione e di sviluppare anche soluzioni su misura.