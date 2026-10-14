POLIISO AIR: un sistema completo, più opportunità per il rivenditore

POLIISO AIR nasce dall’integrazione delle competenze ingegneristiche di Ediltec Insulation nella produzione di pannelli isolanti in poliuretano espanso e l’impiego di rivestimenti in alluminio tecnologicamente avanzati, sviluppati attraverso specifici processi di lavorazione e trattamento superficiale che riducono la proliferazione microbica. Assieme ai pannelli POLIISO AIR propone profili, accessori, utensili e soluzioni dedicate alla costruzione e alla giunzione delle condotte.

La leggerezza e la lavorabilità dei pannelli ne facilitano movimentazione e trasformazione: taglio, sagomatura e assemblaggio consentono di ottenere tratti rettilinei, curve, raccordi e variazioni di sezione, adattando la canalizzazione alle diverse esigenze di progetto.