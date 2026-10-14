POLIISO AIR: un sistema completo, più opportunità per il rivenditore

Proporre una canalizzazione pre-isolata significa oggi rispondere a esigenze che vanno oltre il solo isolamento termico. Efficienza, rapidità di lavorazione e flessibilità costruttiva sono aspetti sempre più rilevanti nella scelta di una soluzione per la distribuzione dell’aria.
POLIISO AIR: un sistema completo per la canalizzazione preisolata
POLIISO AIR nasce dall’integrazione delle competenze ingegneristiche di Ediltec Insulation nella produzione di pannelli isolanti in poliuretano espanso e l’impiego di rivestimenti in alluminio tecnologicamente avanzati, sviluppati attraverso specifici processi di lavorazione e trattamento superficiale che riducono la proliferazione microbica. Assieme ai pannelli POLIISO AIR propone profili, accessori, utensili e soluzioni dedicate alla costruzione e alla giunzione delle condotte.
La leggerezza e la lavorabilità dei pannelli ne facilitano movimentazione e trasformazione: taglio, sagomatura e assemblaggio consentono di ottenere tratti rettilinei, curve, raccordi e variazioni di sezione, adattando la canalizzazione alle diverse esigenze di progetto.
La gamma permette inoltre di rispondere ad applicazioni con specifiche esigenze igieniche attraverso POLIISO AIR PURE, uno speciale rivestimento in alluminio, posto a contatto con il flusso d’aria, sviluppato per contrastare la proliferazione microbica e ridurre l’accumulo di polvere sulle superfici interne della condotta.
Per il rivenditore, POLIISO AIR significa quindi poter proporre una soluzione completa e versatile, capace di rispondere con differenti configurazioni alle esigenze di installatori e professionisti Hvac