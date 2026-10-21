Le placche di comando Geberit trasformano un elemento funzionale del bagno in un dettaglio di design, capace di contribuire alla definizione dello stile attraverso materiali, geometrie, finiture e soluzioni tecnologiche. Il Gruppo Geberit, storico protagonista del settore dei prodotti sanitari con 152 anni di storia, interpreta questo componente come parte integrante del progetto d’interni.
Con Sigma40, Sigma50, Sigma70 e Sigma80, l’unico elemento visibile della cassetta di risciacquo da incasso assume un ruolo che va oltre la funzione pratica. Spessore, forma dei tasti, superfici e sistemi di azionamento permettono di creare un dialogo con rivestimenti, sanitari, rubinetteria e arredi, contribuendo a definire l’identità estetica dell’ambiente bagno.
Le quattro proposte Geberit rispondono a esigenze progettuali differenti: dall’essenzialità delle superfici sottili alla personalizzazione con materiali naturali, dall’effetto visivo di una placca sospesa fino all’integrazione della luce e dell’azionamento senza contatto.
Geberit Sigma40: la placca di comando ultrasottile per un bagno essenziale
Nel design contemporaneo, la ricerca dell’essenzialità passa anche attraverso dettagli apparentemente minimi. Con uno spessore di soli 4 millimetri, la placca di comando Geberit Sigma40 si integra nella parete con discrezione, valorizzando il progetto bagno senza appesantirne l’aspetto complessivo.
La riduzione dello spessore contribuisce a creare una presenza visiva leggera, particolarmente adatta agli ambienti in cui la continuità delle superfici e la pulizia delle geometrie rappresentano elementi centrali del progetto.
Un ulteriore elemento di personalizzazione è rappresentato dalla possibilità di scegliere tra tasti circolari e squadrati. Le forme rotonde introducono un linguaggio estetico più morbido e armonico, mentre quelle squadrate si inseriscono in composizioni più geometriche e rigorose.
Anche la scelta delle finiture offre diverse possibilità progettuali. Le varianti in vetro e con superfici metalliche consentono di creare abbinamenti tono su tono con i rivestimenti e gli arredi oppure di introdurre contrasti materici e cromatici. Sigma40 diventa così un dettaglio capace di accompagnare lo stile del bagno senza sottrarre protagonismo agli altri elementi.
Geberit Sigma50: materiali e finiture per personalizzare il progetto bagno
Con Geberit Sigma50, la personalizzazione della placca di comando si amplia grazie alla combinazione tra differenti geometrie, materiali e finiture. Anche questo modello permette di scegliere tra tasti rotondi e squadrati, offrendo una prima possibilità di adattamento al linguaggio architettonico dell’ambiente.
La gamma di superfici comprende vetro, materiali metallici, ardesia naturale ed effetto cemento. Questa varietà permette di stabilire richiami visivi e materici con i rivestimenti, i sanitari e gli arredi oppure di creare contrasti più decisi, trasformando la placca in un elemento decorativo riconoscibile.
Una caratteristica distintiva di alcune versioni Sigma50 è la possibilità di personalizzare la placca con una piastrella fino a 4 millimetri di spessore. Questa soluzione consente di integrare il componente direttamente nel disegno della parete, favorendo la continuità del rivestimento e una maggiore coerenza visiva dell’insieme.
Sigma50 offre così un approccio flessibile alla progettazione dell’ambiente bagno, nel quale la personalizzazione della placca contribuisce a coordinare le superfici e a definire il carattere dello spazio.
Geberit Sigma70: il design senza profili per un effetto sospeso
La placca di comando Geberit Sigma70 si distingue per un’estetica che punta sulla leggerezza visiva. Il design senza profili, la superficie convessa e la struttura sottile concorrono a creare un particolare effetto fluttuante, facendo apparire la placca quasi sospesa sulla parete.
Il risultato è una presenza raffinata, nella quale la forma e il rapporto con la superficie circostante diventano parte integrante dell’esperienza visiva. L’assenza di profili contribuisce a sottolineare la continuità del disegno, mentre la convessità della superficie introduce un elemento di carattere senza appesantire la composizione.
Disponibile in diverse varianti in vetro o acciaio inox, Sigma70 può essere inserita in progetti dai toni neutri, nei quali prevalgono equilibrio e discrezione, oppure utilizzata per creare un contrasto materico con rivestimenti, rubinetteria e accessori.
La scelta dei materiali consente quindi di modulare la presenza della placca all’interno dell’ambiente: più integrata in una composizione sobria oppure più evidente quando il progetto punta sul dialogo tra superfici e texture differenti.
Geberit Sigma80: luce LED e azionamento senza contatto
Con Geberit Sigma80, la tecnologia diventa un elemento centrale del progetto estetico. La superficie in vetro rinuncia ai tradizionali tasti meccanici e integra un sistema di azionamento senza contatto, nel quale la luce identifica le aree dedicate al comando del risciacquo.
Avvicinandosi alla placca, due barre luminose indicano le zone corrispondenti al piccolo e al grande risciacquo. L’interfaccia luminosa rende immediatamente riconoscibili i comandi e trasforma un gesto quotidiano in un dettaglio tecnologico integrato nella superficie.
Le luci LED possono essere impostate in cinque diversi colori. Questa possibilità permette di creare richiami cromatici con le tonalità dell’ambiente e di contribuire alla definizione dell’atmosfera del bagno, coordinando la placca con le altre scelte progettuali.
La luce assume così una doppia funzione: da un lato identifica le aree di comando, dall’altro partecipa alla composizione estetica dello spazio. La personalizzazione cromatica consente di adattare il dettaglio luminoso al carattere dell’ambiente e alle superfici che lo compongono.
Geberit Sigma80 è disponibile con superficie in vetro nero oppure a specchio. Entrambe le varianti contribuiscono a definire una presenza visiva distintiva, particolarmente adatta agli ambienti nei quali l’illuminazione e le superfici riflettenti svolgono un ruolo importante nel progetto d’interni.