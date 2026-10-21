Nel design contemporaneo, la ricerca dell’essenzialità passa anche attraverso dettagli apparentemente minimi. Con uno spessore di soli 4 millimetri, la placca di comando Geberit Sigma40 si integra nella parete con discrezione, valorizzando il progetto bagno senza appesantirne l’aspetto complessivo.

La riduzione dello spessore contribuisce a creare una presenza visiva leggera, particolarmente adatta agli ambienti in cui la continuità delle superfici e la pulizia delle geometrie rappresentano elementi centrali del progetto.

Un ulteriore elemento di personalizzazione è rappresentato dalla possibilità di scegliere tra tasti circolari e squadrati. Le forme rotonde introducono un linguaggio estetico più morbido e armonico, mentre quelle squadrate si inseriscono in composizioni più geometriche e rigorose.

Anche la scelta delle finiture offre diverse possibilità progettuali. Le varianti in vetro e con superfici metalliche consentono di creare abbinamenti tono su tono con i rivestimenti e gli arredi oppure di introdurre contrasti materici e cromatici. Sigma40 diventa così un dettaglio capace di accompagnare lo stile del bagno senza sottrarre protagonismo agli altri elementi.