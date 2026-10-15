Più vicina l'elettrificazione delle imprese

Il rapporto di Ecco, think tank italiano indipendente dedicato al clima e alla transizione energetica.

L’elettrificazione del calore industriale è oggi tecnicamente possibile in una parte significativa dei processi produttivi, ma per le imprese italiane il passaggio continua a essere frenato dalle condizioni economiche. È il paradosso evidenziato dal rapporto di Ecco L’elettrificazione interrotta – Tasse e oneri rallentano la transizione energetica in Italia. In un caso studio relativo a un’impresa alimentare di medie dimensioni, la sostituzione di una parte del calore prodotto da boiler a gas con pompe di calore elettriche per processi a basse temperature (<85 gradi) consentirebbe di ridurre i consumi energetici del 74%, passando da 1.622 MWh termici di gas a 426 MWh elettrici all’anno, ma si tradurrebbe in un risparmio sui costi operativi di appena il 9%.

Un risultato che mette in evidenza il forte disallineamento tra il beneficio energetico dell’elettrificazione e quello economico per le imprese. Secondo Ecco, nel caso analizzato l’impresa sostiene inoltre una fiscalità e un carico di oneri sull’elettricità circa 10 volte superiori rispetto al gas. Il problema, dunque, non riguarda soltanto la disponibilità delle tecnologie. Secondo il rapporto, circa un quarto dei processi industriali a calore è caratterizzato da fabbisogni a bassa temperatura, inferiori a 150 gradi, per i quali esistono già tecnologie di elettrificazione disponibili sul mercato. Si tratta, in particolare, di processi che rappresentano una quota rilevante dei consumi nei settori alimentare e bevande, delle apparecchiature meccaniche e del tessile e pelle.

L’elettrificazione del calore non è più soltanto una sfida tecnologica: è una questione di condizioni economiche, competenze e capacità di applicazione. Se le tecnologie sono disponibili e praticabili e permettono di ridurre in maniera significativa i consumi energetici, dobbiamo mettere le imprese nelle condizioni di poter investire e costruire una filiera di professionisti capace di accompagnarle concretamente nella transizione.

Matteo Reale, presidente di Cna Milano

A frenare gli investimenti è soprattutto il rapporto di prezzo tra elettricità e gas. Per le Pmi manifatturiere, il rapporto tra componenti fiscali, oneri di sistema ed Ets applicati ai consumi elettrici e quelli gravanti sul gas naturale risulta, secondo le elaborazioni Ecco basate sui dati Arera 2024, 17-20 volte superiore per bassi livelli di consumo, con un divario che cresce ulteriormente all’aumentare dei consumi di gas. Nel complesso, Ecco evidenzia come proprio il vettore energetico più efficiente e centrale nel percorso di decarbonizzazione sia oggi quello maggiormente penalizzato dal sistema di fiscalità e oneri.

È in questo contesto che si inserisce il progetto nazionale promosso da Cna, coordinato da Cna Milano insieme alle Unioni Nazionali Cna Produzione e Cna Installazione Impianti, con l’obiettivo di accompagnare le imprese e gli operatori della filiera nella conoscenza delle tecnologie, delle opportunità e delle condizioni necessarie per accelerare l’elettrificazione del calore.

Il progetto si è sviluppato lungo due direttrici parallele. La prima, dedicata agli impiantisti, ha previsto tre momenti di informazione e formazione, uno in presenza, in occasione di Mce, e due online, coinvolgendo complessivamente circa 100 partecipanti. A questa attività si è aggiunto un percorso di formazione pratica gratuita rivolto agli installatori, realizzato a Busto Arsizio, Forlì e Roma, che ha consentito di formare oltre 70 professionisti sulle tecnologie e sulle soluzioni per l’elettrificazione del calore. Proprio la formazione resta fondamentale per avere sui territori professionisti qualificati, in grado di progettare, installare e integrare correttamente gli impianti e di accompagnare le imprese nelle scelte tecnologiche.

La seconda direttrice, dedicata più direttamente alle imprese e all’elettrificazione dei processi produttivi, ha scelto invece di portare il tema all’interno di appuntamenti più ampi rivolti al mondo manifatturiero. Il progetto è stato presentato a Mecspe a Bologna nel mese di marzo e proseguirà con un seminario realizzato con Haier nell’ambito di Cna Network, evento B2B dedicato alle imprese del settore meccanico, mentre un ulteriore momento di incontro sul tema è previsto nell’ambito di BeOpen di Brescia, per sensibilizzare le imprese del settore serramenti e infissi. L’obiettivo è mettere l’elettrificazione del calore al centro del confronto con il mondo produttivo come tema industriale strategico coniugando competitività, efficienza energetica, sicurezza degli approvvigionamenti, innovazione tecnologica e capacità di investimento.

Il rapporto Ecco sottolinea infatti che l’elettrificazione consente, grazie alla maggiore efficienza delle tecnologie elettriche, di utilizzare anche tre-quattro volte meno energia rispetto alla combustione per ottenere lo stesso servizio energetico. Allo stesso tempo, il permanere di un differenziale di prezzo sfavorevole tra elettricità e gas riduce la convenienza economica degli investimenti e rischia di mantenere le imprese legate a fonti fossili e alla loro volatilità.