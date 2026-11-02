Go Green e Greenview: la sostenibilità come strategia aziendale

Go Green e Greenview: la sostenibilità come strategia aziendale

A collegare gli interventi dedicati alla produzione di energia rinnovabile, all’efficienza dei processi, all’economia circolare e alla trasparenza ambientale è la filosofia Go Green, attraverso la quale Fakro integra progressivamente innovazione, utilizzo responsabile delle risorse e attenzione all’impatto delle attività industriali.

Questa impostazione trova applicazione anche nell’offerta di prodotto, con Greenview, la nuova generazione di finestre da tetto sviluppata nell’ambito del percorso di innovazione del gruppo.

La strategia non si limita quindi a singoli investimenti tecnologici, ma punta a coinvolgere progressivamente le diverse attività aziendali, dalla gestione dell’energia alla produzione, fino allo sviluppo delle soluzioni destinate al mercato.

Come sottolinea Bruno Pernpruner, direttore di Fakro Italia, l’obiettivo è «trasformare gli obiettivi ambientali in azioni misurabili e integrate nell’attività quotidiana dell’azienda, contribuendo a costruire un modello produttivo sempre più efficiente e consapevole».