La biomassa per la produzione di energia diventa uno degli elementi centrali della strategia di sostenibilità di Fakro, gruppo internazionale specializzato nella produzione di finestre da tetto. L’azienda rafforza il proprio impegno nella transizione energetica attraverso l’ampliamento della piantagione di salice energetico nei pressi della sede centrale di Nowy Sącz, in Polonia, e l’incremento della capacità di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Biomassa ed energia rinnovabile: i risultati della strategia energetica FAKRO
La piantagione di salice, che oggi occupa oltre 35 ettari, alimenta direttamente una parte del fabbisogno termico degli stabilimenti. Con l’entrata in funzione di una nuova caldaia, la quantità di biomassa utilizzabile passa da 212 a 429 tonnellate, con un incremento superiore al 100%.
L’investimento rappresenta un ulteriore passo verso l’autonomia energetica degli stabilimenti: l’obiettivo è soddisfare progressivamente attraverso la biomassa la quota prevalente del fabbisogno termico aziendale, riducendo il ricorso alle fonti energetiche tradizionali.
L’ampliamento della produzione di energia termica da biomassa si inserisce in un percorso di miglioramento dell’efficienza energetica che trova riscontro anche nei dati dell’ultimo Rapporto di Sostenibilità aziendale. I risultati evidenziano una riduzione dei consumi complessivi e una crescita del contributo delle fonti rinnovabili al fabbisogno energetico del gruppo.
In particolare, il consumo totale di energia elettrica, energia termica e combustibili è passato da 44.871,56 a 40.523,83 MWh, registrando una contrazione prossima al 10%.
Parallelamente, la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili è aumentata dal 31% al 34%, raggiungendo complessivamente 13.820,05 MWh. Un risultato accompagnato dalla diminuzione di circa il 6% dell’intensità energetica rapportata ai ricavi netti, indicatore che misura il rapporto tra le risorse energetiche impiegate e il valore economico generato dall’attività aziendale.
L’incremento dell’utilizzo della biomassa contribuisce quindi a un programma più ampio, nel quale la riduzione dei consumi e la diversificazione delle fonti energetiche procedono parallelamente.
Fotovoltaico e recupero del calore per ridurre i consumi industriali
La produzione di energia termica da biomassa non rappresenta l’unica soluzione adottata da Fakro per migliorare le prestazioni energetiche dei propri stabilimenti. Negli anni, il gruppo ha sviluppato diversi interventi che coinvolgono sia la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia l’ottimizzazione dei processi industriali.
Sul fronte del fotovoltaico, l’azienda dispone di impianti installati sulle coperture degli stabilimenti, per una potenza complessiva pari a 2.105 kWp. Una dotazione che contribuisce alla produzione interna di energia elettrica rinnovabile e si affianca agli interventi destinati a contenere il fabbisogno energetico degli edifici e delle linee produttive.
Tra le principali soluzioni adottate figurano:
- recupero del calore: valorizzazione dell’energia termica generata dai compressori e recupero del calore nei processi di essiccazione del legno.
- monitoraggio delle temperature: controllo delle condizioni termiche negli edifici destinati agli uffici e nei capannoni produttivi, con l’obiettivo di ottimizzare i consumi.
- riscaldamento a bassa temperatura: impiego di sistemi che consentono di migliorare l’efficienza energetica degli ambienti.
L’integrazione di queste tecnologie permette di intervenire su diverse fasi del fabbisogno energetico aziendale. Accanto alla produzione da fonti rinnovabili, assume infatti un ruolo determinante la capacità di ridurre le dispersioni e valorizzare l’energia già disponibile nei processi produttivi.
Economia circolare: il riciclo degli scarti di PVC e trasparenza ambientale dei prodotti
L’impegno di Fakro per la sostenibilità industriale si estende anche alla gestione dei materiali e all’ottimizzazione delle risorse, secondo i principi dell’economia circolare. L’obiettivo è limitare gli sprechi di produzione e favorire il recupero delle materie prime, riducendo la necessità di ricorrere a materiali vergini.
Un esempio concreto riguarda gli scarti dei profili in PVC generati durante le lavorazioni. Il materiale viene destinato al riciclo e successivamente reimpiegato nella realizzazione di nuovi telai.
Questo sistema consente di recuperare una parte delle risorse utilizzate nel ciclo produttivo, trasformando gli scarti in una materia prima nuovamente disponibile per l’azienda. Si tratta di un approccio che affianca gli interventi di efficienza energetica e contribuisce a rendere più sostenibile l’intero processo industriale.
Un ulteriore ambito di intervento riguarda la trasparenza delle prestazioni ambientali dei prodotti. Fakro considera infatti la disponibilità di informazioni documentate sull’impatto ambientale un elemento importante del proprio percorso di sostenibilità.
Nell’ultimo esercizio rendicontato, l’azienda ha ottenuto due ulteriori dichiarazioni ambientali di prodotto EPD (Environmental Product Declaration). Si tratta di documenti rilasciati da organismi autorizzati e verificati da una terza parte indipendente, che consentono di comunicare in modo trasparente le informazioni relative alle prestazioni ambientali dei prodotti.
Le EPD rappresentano uno strumento utile per valutare e confrontare gli impatti ambientali dei materiali e dei prodotti da costruzione, fornendo informazioni documentate lungo il rispettivo ciclo di vita.
Il loro ottenimento si inserisce nella strategia del gruppo, che punta a integrare la sostenibilità non soltanto nei processi produttivi, ma anche nelle caratteristiche e nella comunicazione dei prodotti destinati al mercato.
Go Green e Greenview: la sostenibilità come strategia aziendale
A collegare gli interventi dedicati alla produzione di energia rinnovabile, all’efficienza dei processi, all’economia circolare e alla trasparenza ambientale è la filosofia Go Green, attraverso la quale Fakro integra progressivamente innovazione, utilizzo responsabile delle risorse e attenzione all’impatto delle attività industriali.
Questa impostazione trova applicazione anche nell’offerta di prodotto, con Greenview, la nuova generazione di finestre da tetto sviluppata nell’ambito del percorso di innovazione del gruppo.
La strategia non si limita quindi a singoli investimenti tecnologici, ma punta a coinvolgere progressivamente le diverse attività aziendali, dalla gestione dell’energia alla produzione, fino allo sviluppo delle soluzioni destinate al mercato.
Come sottolinea Bruno Pernpruner, direttore di Fakro Italia, l’obiettivo è «trasformare gli obiettivi ambientali in azioni misurabili e integrate nell’attività quotidiana dell’azienda, contribuendo a costruire un modello produttivo sempre più efficiente e consapevole».