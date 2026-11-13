Traspirabilità, protezione delle superfici e qualità estetica guidano la scelta delle finiture murali. CAP Arreghini interpreta queste esigenze con Biohome, pittura a base di silicato di potassio, e Marmorino, rivestimento a base di calce aerea: due soluzioni minerali con caratteristiche e risultati decorativi distinti, per rispondere alle diverse richieste di rinnovo degli ambienti.

Dalla pittura ai silicati alla decorazione a calce, la proposta CAP Arreghini offre al professionista soluzioni per coniugare esigenze del supporto, protezione e resa estetica, dando valore a ogni intervento.