Le pitture minerali per pareti rispondono alle esigenze di traspirabilità, protezione delle superfici e qualità estetica che guidano la scelta delle finiture murali. CAP Arreghini interpreta queste richieste con due soluzioni dalle caratteristiche distinte: Biohome e Marmorino,
Finiture murali minerali: le proposte di Cap Arreghini
Traspirabilità, protezione delle superfici e qualità estetica guidano la scelta delle finiture murali. CAP Arreghini interpreta queste esigenze con Biohome, pittura a base di silicato di potassio, e Marmorino, rivestimento a base di calce aerea: due soluzioni minerali con caratteristiche e risultati decorativi distinti, per rispondere alle diverse richieste di rinnovo degli ambienti.
Dalla pittura ai silicati alla decorazione a calce, la proposta CAP Arreghini offre al professionista soluzioni per coniugare esigenze del supporto, protezione e resa estetica, dando valore a ogni intervento.
Biohome: pittura ai silicati traspirante per interni
Biohome è una pittura che combina cura della superficie e attenzione alla qualità degli ambienti. La finitura molto opaca si coniuga con la capacità di favorire la diffusione del vapore, qualità che trova impiego anche in bagni, cucine e lavanderie, dove la traspirabilità assume particolare rilievo.
L’azione alcalina protegge il film dalla formazione di muffe, mentre la funzione purificante dell’aria completa la proposta per gli interni.
Marmorino: rivestimento decorativo a base di calce aerea
Marmorino porta invece le qualità delle finiture minerali nella decorazione a calce: la superficie compatta e materica, arricchita da sfumature cromatiche, valorizza la lavorazione e permette di personalizzare il risultato.
All’effetto decorativo si affiancano elevata traspirabilità e resistenza alle muffe, con possibilità d’impiego anche nella finitura di sistemi deumidificanti.
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