La formazione tecnica in edilizia diventa sempre più strategica per migliorare la qualità della posa, ottimizzare i tempi di cantiere e rispondere alle nuove esigenze del mercato delle costruzioni. In questo contesto si inserisce l’inaugurazione di Atena Training Hub, il nuovo centro dedicato alla formazione professionale promosso da Atena, azienda specializzata in controsoffitti, rivestimenti e sistemi costruttivi a secco dal 1988.
Atena Training Hub: un laboratorio di formazione per la filiera edilizia
Alta formazione, confronto professionale ed esperienza pratica sul campo: con l’inaugurazione di Atena Training Hub, l’azienda specializzata in controsoffitti, rivestimenti e sistemi costruttivi a secco dal 1988, apre un nuovo punto di riferimento per i professionisti del settore, consolidando il suo ruolo di guida nel promuovere la cultura della qualità, dell’innovazione e dell’eccellenza al servizio dell’architettura di domani.
Presso l’Atena Training Hub la dimostrazione del prodotto diventa esperienza laboratoriale, strutturata su un doppio binario teorico e pratico.
Pensato come luogo d’incontro per l’intera filiera edilizia, il centro coinvolge i progettisti chiamati a definire i concept dell’interior design, i rivenditori che curano la distribuzione dei materiali e i posatori incaricati dell’installazione dei sistemi.
All’interno di questo ambiente, la formazione diventa un percorso immersivo strutturato per comprendere e padroneggiare il delicato equilibrio tra precisione esecutiva, valore estetico della finitura e prestazioni dei sistemi.
Posa dei controsoffitti metallici: dalla teoria alla pratica
Alla base della filosofia di Atena Training Hub c’è un approccio esperienziale, concepito per permettere agli esperti del settore di acquisire una padronanza specifica sui prodotti, fornendo le competenze necessarie per una posa a regola d’arte che ottimizza i tempi di cantiere e riduce al minimo le criticità in fase di installazione.
Durante le visite all’Hub, i partecipanti possono infatti testare il montaggio live dei sistemi per controsoffitti e rivestimenti metallici, prendendo parte a sessioni pratiche guidate da esperti, toccando con mano la modularità dei componenti, la particolarità delle diverse modalità di aggancio degli elementi, nonché apprezzare alcuni trucchi del mestiere.
Normative, certificazioni ambientali e consulenza tecnica
Oltre alla formazione tecnica sul campo, il centro risponde alle sfide di un mercato in continua evoluzione normativa.
Oggi la committenza cerca partner strategici altamente qualificati in grado di offrire una consulenza tecnica specializzata in materia di fattibilità tecnica, modalità applicative, finiture, dimensionamento dei sistemi, sicurezza antisismica, qualità illuminotecnica e trattamento acustico.
Attraverso un ricco calendario di workshop dedicati, seminari tecnici e tavoli di confronto sulle normative vigenti, sulle certificazioni ambientali e sulle nuove tendenze del design d’interni, Atena Training Hub diventa un catalizzatore di valore per tutti gli attori della filiera.
Achille: la guida virtuale Atena per la posa dei controsoffitti
Achille è il nome della guida virtuale per la posa di controsoffitti metallici e profili in cartongesso Atena.
Condividendo tecniche professionali, trucchi del mestiere e soluzioni pratiche, offre agli utenti il suo know-how raccogliendo l’esperienza diretta degli installatori dei prodotti Atena sul campo e delle specifiche normative di settore.