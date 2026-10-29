Mercato immobiliare 2026: inflazione e tassi d’interesse condizionano le prospettive

Mercato immobiliare in cerca di una direzione. La seconda metà dell’anno indica trend contraddittori per la compravendita di immobili. E il 2027 si prospetta ancora più difficilmente prevedibile, a causa soprattutto degli indecifrabili fattori esterni (le bizze di Donald Trump, la guerra della Russia in Ucraina, l’impatto dell’inflazione).

Per ora la conseguenza immediata di questi fattori geopolitici è stata il riaffacciarsi dell’inflazione causata dall’aumento del prezzo dei carburanti, con il conseguente e inevitabile rialzo dei tassi.

Risultato: c’è chi ha calcolato che un mutuo da 130 mila euro, dunque relativamente basso, costerà a chi l’ha sottoscritto circa 13.500 euro in più a scadenza, cioè circa 540 euro l’anno. Si parla, naturalmente, di mutuo a tasso variabile o dell’erogazione di uno nuovo a tasso ­fisso. E tutto questo se il prossimo anno non aumentasse ulteriormente il costo del denaro. Ma le previsioni di un inverno caldo, dal punto di vista dei prezzi energetici, raffredda le speranze.

Dopo che il 10 settembre la Bce ha aumentato di 25 punti base (cioè lo 0,25%) i tre tassi ufficiali, per la seconda volta nel 2026, il tasso sui depositi è salito al 2,50%, quello sulle operazioni di ri­finanziamento principali al 2,65% e quello sui prestiti marginali al 2,90 per cento.

E anche la Federal Reserve ha aumentato i tassi nonostante le pressioni al ribasso di Trump. Ora gli analisti ipotizzano almeno altri due interventi della Bce tra la ­fine dell’anno e l’inizio del prossimo. Le prospettive, insomma, non sono brillanti sotto questo punto di vista.

Prezzi delle case e affitti in aumento: i dati di Immobiliare.it

Ma, se l’inflazione e i tassi possono frenare gli acquisti di immobili, c’è un altro fattore da valutare: l’andamento dei prezzi al metro quadrato, che in media aumentano più del carovita. Lo sostiene, per esempio, la piattaforma online Immobiliare.it: non è una buona notizia per chi vuole acquistare casa e neppure per la filiera dell’edilizia.

Il Market Monitor sul primo semestre 2026 elaborato dall’azienda di ricerca e intermediazione immobiliare segnala una continua crescita dei prezzi sia nel comparto delle compravendite sia in quello delle locazioni.

Rispetto allo stesso periodo del 2025, i costi delle abitazioni in vendita hanno registrato +4,3%, mentre chi desidera affittare ha dovuto fare i conti con canoni mediamente più alti del 2,9%.

In seguito a questi rialzi, per comprare casa in Italia servono in media circa 2.200 euro al metro quadrato, mentre per una locazione è necessario mettere a budget, in media, 14,7 euro al metro quadrato. Tutti sanno che nelle grandi città questa media è superata di parecchio.

Naturalmente è ancora tutto da vedere se questo trend sia confermato nel secondo semestre dell’anno, anche se ciò è presumibile. Ed è tutto da verificare come reagirà il mercato alla stretta monetaria. Probabilmente non benissimo.

Se si osserva la dinamica dei mutui, prima che intervenisse l’aumento dei tassi, si nota che già nel primo trimestre del 2026 i mutui alle famiglie sono diminuiti del 2,1%.

La flessione è però riconducibile quasi esclusivamente al crollo delle surroghe e delle sostituzioni (-58,7%), mentre le erogazioni destinate ai nuovi mutui sono cresciute del +6,6%, grazie alle quali è stata registrata la ripresa delle compravendite. Il ritorno della domanda di acquisto, insomma, è raggiunto grazie all’aiuto delle banche che hanno concesso nuovi finanziamenti.

Accessibilità economica alla casa: solo il 30,5% degli immobili è acquistabile con un reddito

Anche perché uno dei temi chiave del mercato immobiliare italiano riguarda l’accessibilità economica alla casa (affordability per gli anglofili). Si tratta del fattore che ha fatto scattare il Piano Casa che, comunque, anche nella migliore delle ipotesi non potrà eliminare il problema.

È il profondo disallineamento tra i prezzi delle abitazioni e la stagnazione dei redditi reali.

Alla fine del primo semestre del 2026, chi disponeva di un solo reddito poteva permettersi di acquistare solo il 30,5% delle case in offerta, mentre per l’affitto la quota scende addirittura al 13,4%.

La presenza di un secondo reddito in famiglia continua a essere determinante in entrambi i comparti (compravendita e locazione), perché se si è in due l’affordability arriva al 58,4% nella vendita e al 56% nelle locazioni. Un fattore che difficilmente sarà differente nel secondo semestre dell’anno e nell’ormai vicino 2027.

Previsioni Nomisma sul mercato immobiliare: compravendite ancora positive nel 2026

D’altra parte, il secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2026 realizzato da Nomisma, la società di ricerche più affidabile per il real estate, ha già fotografato un rallentamento nel primo semestre 2026, pur rimanendo in un contesto positivo.

Le compravendite residenziali, secondo Nomisma, nella prima parte dell’anno hanno sostanzialmente tenuto, «nonostante un quadro finanziario meno favorevole e una domanda sempre più selettiva». Nel primo trimestre dell’anno le compravendite hanno registrato una crescita tendenziale del 4,4% su dati dell’Agenzia delle Entrate, con un andamento omogeneo tra capoluoghi e comuni della provincia.

La novità, però, è che la domanda non è più concentrata nei mercati più dinamici, come le grandi città, ma è diffusa sul territorio, sostenuta soprattutto dall’acquisto della prima casa, che rappresenta quasi i tre quarti delle transazioni. Interessante il dato che riguarda le nuove abitazioni, con un aumento degli scambi del 14,6% su base annua e una quota di mercato del 6%.

Mercato immobiliare in rallentamento: i primi segnali arrivano da Milano

Ma, attenzione: il Rapporto indica anche che la crescita del primo semestre (vale la pena ricordare che la guerra Usa-Iran ha riguardato solo il secondo trimestre dell’anno) ha annunciato anche qualche segno di stanchezza. In particolare, a Milano, con un peggioramento del sentiment degli operatori e aspettative meno favorevoli sia sui volumi di compravendita sia sull’evoluzione dei prezzi.

«Si tratta di un fenomeno», secondo l’analisi di Nomisma, «che, pur emergendo con maggiore intensità nel mercato milanese, potrebbe anticipare dinamiche destinate a interessare anche altri grandi contesti urbani, in particolare quelli maggiormente esposti alla crescente distanza tra la capacità di spesa delle famiglie e i livelli raggiunti dai valori immobiliari».

In sintesi: i primi sei mesi dell’anno, come era nelle aspettative, sono stati ancora positivi per numero e valore delle compravendite. Se si fa una media nazionale. Ma già in alcune città, come Milano, è affiorato qualche segno di stanchezza.

Rischio bolla immobiliare a Milano: le analisi di Ubs

«Chi troppo in alto sal, cade sovente precipitevolissimevolmente». In realtà non è un proverbio, ma un verso scritto da Francesco Moneti nel 1677. Ma, forse, in un prossimo futuro il detto potrebbe essere utilizzato per il mercato immobiliare di Milano.

Questo è quanto emerge dal Global Real Estate Bubble Index 2026 di Ubs. Come indica il titolo, si tratta di un’analisi sulle possibili bolle immobiliari.

Nell’ultima versione (settembre 2026) dell’indice, il punteggio di Milano è aumentato da 0,01 del 2025 a 0,50 nel 2026. Si tratta di un valore che è sul limite che indica il passaggio da un rischio basso a uno moderato. Insomma, non siamo ancora in zona di grande pericolo, ma i prezzi si stanno avvicinando al limite della bolla.

In ogni caso, c’è chi sta peggio. Secondo gli analisti della più grande banca svizzera, al top dei prezzi eccessivamente alti ci sono Zurigo e Tokyo, ai primi posti della fascia di rischio alto. Dubai, forse perché da qualche mese è meno appetibile, tutti sanno perché, è invece scesa al terzo posto della categoria, anche se resta a portata di bolla. Seul, Lisbona e Madrid sono entrate sotto il faro della zona pericolo. E, oltre a Zurigo e Tokyo, la bolla immobiliare minaccia di scoppiare a Miami, Ginevra e Lisbona.

Previsioni mercato immobiliare 2027: compravendite in flessione e prezzi in crescita più lenta

Le conclusioni e le previsioni di Nomisma sono che dopo il forte incremento registrato nel 2025, le compravendite sono attese stabilizzarsi nel 2026, flettere nel 2027 e tornare a crescere nel 2028.

In ogni caso, le compravendite si manterranno su livelli elevati, con un mercato solido e una capacità di tenuta sensibilmente superiore rispetto alla fase precedente alla pandemia.

Minori compravendite si rifletteranno, in ogni caso, sull’andamento dei prezzi delle abitazioni, che continueranno a crescere in termini nominali, «ma con intensità progressivamente più contenuta nei prossimi tre anni».

E anche l’edizione semestrale del Market Monitor di Immobiliare.it conferma che il mercato immobiliare continua a muoversi lungo il percorso di crescita già osservato negli ultimi mesi, ma con dinamiche sempre più differenziate tra i diversi territori e segmenti. Non si tratta più, insomma, di una crescita uniforme. Nelle compravendite, secondo questa analisi, la domanda resta solida e continua a sostenere i prezzi, soprattutto nel Nord, nonostante un’offerta che rimane limitata.

Mercato immobiliare nei piccoli comuni: le compravendite crescono più che nei capoluoghi

Un altro trend da tenere in considerazione riguarda, invece, un aspetto che è la conseguenza della corsa dei prezzi in città come Milano, Roma o Firenze. L’ultimo rapporto di Confedilizia segnala che l’acquisto della casa non si concentra più soltanto nelle grandi città e nei grandi centri. Si assiste, ed era inevitabile, a una domanda estesa sull’intero territorio nazionale.

Confedilizia ha elaborato i dati dell’Agenzia delle Entrate, integrati con quelli dell’Istat per gli aspetti demografici e migratori e ne ha dedotto che c’è un maggiore interesse per i centri minori e i comuni non capoluogo.

Secondo i dati raccolti, tra il 2019 e il 2025 le compravendite residenziali nei comuni non capoluogo sono cresciute del 32,7%, cioè più del doppio rispetto all’incremento registrato nei capoluoghi (+15,5%). Niente di strano: ha acquistato nei piccoli centri chi non può permettersi un alloggio nelle grandi città.

E nel 2025 il trend si è consolidato, gli acquisti sono aumentati del 6,9% nei centri minori, contro il 5,4% dei capoluoghi. Dal 2016, eccetto che nel 2022, le compravendite nei comuni non capoluogo sono aumentate più della media nazionale e, nelle fasi di rallentamento del mercato come nel 2020 e nel 2023, hanno registrato cali più contenuti.

Nei piccoli comuni, in particolare, negli ultimi sei anni le compravendite sono aumentate del 42,3% (la media nazionale è del 27%). In questi centri, le compravendite sono aumentate del 9% lo scorso anno, e promettono di confermare la tendenza nel prossimo anno. Insomma, piccolo è bello per l’immobiliare.