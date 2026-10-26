Mercato brico italiano: la sfida tra le grandi insegne

Tecnomat supera 1,84 miliardi di euro di fatturato e conferma il primo posto, mentre Leroy Merlin attraversa una fase di difficoltà. In controtendenza, Obi Italia accelera, sostenuta dal piano strategico e organizzativo avviato negli ultimi anni.

Nel complesso, le cinque insegne analizzate raggiungono circa 4,5 miliardi di euro di fatturato, con una crescita dello 0,3% sul 2024.

Ma dietro il dato aggregato si nascondono performance molto diverse: crescono Tecnomat, Obi e Bricocenter, mentre Leroy Merlin registra una contrazione significativa. Anche sul fronte della redditività il confronto evidenzia distanze rilevanti, così come gli indicatori di Roe, Roi e Ros e la produttività per punto vendita, metro quadrato e addetto.

Quali sono le insegne più performanti? Quali modelli commerciali stanno funzionando meglio e come cambia la competizione con la distribuzione edile professionale?