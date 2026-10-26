Mercato brico italiano: la sfida tra le grandi insegne

Il mercato brico italiano chiude il 2025 con un quadro molto differenziato tra le principali insegne della grande distribuzione specializzata, sempre più vicine anche al mondo dell’edilizia e al mercato professionale. L’analisi dei bilanci del Centro Studi YouTrade delle cinque principali realtà evidenzia una leadership ormai consolidata.
Mercato brico italiano 2025: fatturati e classifica delle insegne
Tecnomat supera 1,84 miliardi di euro di fatturato e conferma il primo posto, mentre Leroy Merlin attraversa una fase di difficoltà. In controtendenza, Obi Italia accelera, sostenuta dal piano strategico e organizzativo avviato negli ultimi anni.
Nel complesso, le cinque insegne analizzate raggiungono circa 4,5 miliardi di euro di fatturato, con una crescita dello 0,3% sul 2024.
Ma dietro il dato aggregato si nascondono performance molto diverse: crescono Tecnomat, Obi e Bricocenter, mentre Leroy Merlin registra una contrazione significativa. Anche sul fronte della redditività il confronto evidenzia distanze rilevanti, così come gli indicatori di Roe, Roi e Ros e la produttività per punto vendita, metro quadrato e addetto.
Quali sono le insegne più performanti? Quali modelli commerciali stanno funzionando meglio e come cambia la competizione con la distribuzione edile professionale?
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