In DistribuzioneOttobre 26, 2026

Mercato brico italiano: la sfida tra le grandi insegne

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Il mercato brico italiano chiude il 2025 con un quadro molto differenziato tra le principali insegne della grande distribuzione specializzata, sempre più vicine anche al mondo dell’edilizia e al mercato professionale. L’analisi dei bilanci del Centro Studi YouTrade delle cinque principali realtà evidenzia una leadership ormai consolidata.

Mercato brico italiano 2025: fatturati e classifica delle insegne

Tecnomat supera 1,84 miliardi di euro di fatturato e conferma il primo posto, mentre Leroy Merlin attraversa una fase di difficoltà. In controtendenza, Obi Italia accelera, sostenuta dal piano strategico e organizzativo avviato negli ultimi anni.

Nel complesso, le cinque insegne analizzate raggiungono circa 4,5 miliardi di euro di fatturato, con una crescita dello 0,3% sul 2024.

Ma dietro il dato aggregato si nascondono performance molto diverse: crescono Tecnomat, Obi e Bricocenter, mentre Leroy Merlin registra una contrazione significativa. Anche sul fronte della redditività il confronto evidenzia distanze rilevanti, così come gli indicatori di Roe, Roi e Ros e la produttività per punto vendita, metro quadrato e addetto.

Quali sono le insegne più performanti? Quali modelli commerciali stanno funzionando meglio e come cambia la competizione con la distribuzione edile professionale?

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