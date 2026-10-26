Mercato brico: tre dinamiche segnano il 2025

Sono tre le notizie importanti che emergono dalla lettura dei bilanci delle cinque insegne top player della grande distribuzione legata al mercato brico e fai-da-te, un settore che, ormai da alcuni anni, è diventato anche un player sempre più orientato al settore dell’edilizia.

Le cinque insegne analizzate mostrano inequivocabilmente la conferma del ruolo di leader di Tecnomat, ovvero il marchio della ragione sociale di Bricoman Italia, che nel 2024 per la prima volta aveva superato il fatturato del leader incontrastato per anni, ovvero Leroy Merlin. Tecnomat nel 2025 consolida la sua posizione di prima insegna con oltre 1,84 miliardi di euro di fatturato.

La seconda notizia è la crisi che sta attraversando Leroy Merlin e che vede l’insegna francese segnare uno stop importante sia nelle dinamiche economiche che in quelle finanziarie.

La terza notizia è che di fronte ad un periodo di difficoltà, il piano strategico messo in atto negli ultimi due anni da Obi Italia sta dando ottimi risultati, sia in termini di ripresa di mercato, sia soprattutto di ritrovata e ottima performance finanziaria.

Leroy Merlin in difficoltà, ma il mercato assorbe la perdita

Uno dei temi di analisi è che la performance negativa di Leroy Merlin, dato comunque il peso in valore assoluto del giro d’affari dell’insegna, modifica i valori medi delle insegne e dunque gli indicatori medi di crescita o di redditività.

In ogni caso in base ai valori di fatturato delle cinque insegne, il mercato della Gdo mostra nel 2025 sul 2024 una crescita di +0,3%, ovvero come se la perdita di Leroy Merlin sia stata assorbita in toto dalle altre insegne, in particolare Tecnomat, Obi e Bricocenter.

Ma va anche segnalato che se Leroy Merlin nel 2025 ha perso 89 milioni di euro di fatturato in valore assoluto, le altre tre principali insegne hanno messo a segno una crescita di 104 milioni di euro. Dunque, anche considerando un sistema di vasi comunicanti nel mercato, Tecnomat, Obi e Bricocenter mostrano una dinamica di crescita più consistente del solo assorbimento delle perdite di Leroy Merlin.

I fatturati delle cinque principali insegne brico

I dati di bilancio delle cinque insegne analizzate (manca anche quest’anno Bricofer, il cui bilancio 2025 non è ancora disponibile presso il registro camerale) mostrano un fatturato aggregato nel 2025 di 4,5 miliardi di euro, in crescita a +0,3% rispetto al 2024 e a +1,3% rispetto al 2023.

Come già per gli anni precedenti, gli andamenti delle singole insegne presentano un quadro molto differenziato, nel quale nel 2024 spicca la crescita del +4,4% di Tecnomat, seguita dalle ottime performance di Bricocenter a +3,7% e di Obi a +3,5%. In leggero calo l’andamento di Brico Io, che tuttavia nella dinamica biennale 2023-2025 mostra di fatto una conferma del giro d’affari.

Segno invece negativo per Leroy Merlin, che fa registrare un calo del 5,2% nel 2025, che porta la dinamica biennale dell’insegna a -7,7%.

Analizzando le performance economiche nel biennio su tutti spicca il forte incremento di Obi, +11,0%, seguita dalla crescita del +7,5% di Tecnomat e del +6,0% di Bricocenter. L’incremento di Obi Italia si deve alla politica di riorganizzazione che l’azienda ha svolto negli ultimi anni e che, grazie al piano strategico messo in atto, ha consentito di recuperare mercato e migliorare gli indicatori di performance anche finanziaria.

Utili e redditività: il divario tra le insegne

Dal punto di vista della capacità di produrre utili, il 2025 mostra un deciso segno negativo per Leroy Merlin, con perdite al 2% del fatturato, mentre ottimi risultati sono quelli presentati da Tecnomat con profitti al 3,6% e di Obi, al 3,5%. L’insegna, peraltro, mostra un forte miglioramento proprio della redditività, passata dal pareggio di bilancio del 2023 a un valore dell’1,2% nel 2024, che nel 2025 avvicina l’ottima performance della leader di mercato.

Più contenuti, invece, i valori relativi agli utili in rapporto al fatturato di Bricocenter (0,7%), ma in crescita rispetto all’anno precedente, e di Brico Io (0,4%), ovvero di fatto dimezzando il risultato del 2024. Ma al di là del valore percentuale, ancora una volta è interessante sottolineare i valori assoluti di utili registrati dalle insegne. Si tratta di 67 milioni di euro per Tecnomat e di quasi 17,5 milioni di euro per Obi, mentre si scende a 2,1 milioni per Bricocenter e 727 mila euro per Brico Io.

La perdita in valore assoluto di Leroy Merlin è significativa, pari a oltre 32,2 milioni di euro, ma i valori positivi delle altre insegne mostrano ancora una volta come la redditività di impresa possa permettere alle insegne di impostare politiche di sviluppo particolarmente efficaci.

In questo quadro le indicazioni derivanti dalle strategie di Leroy Merlin sono quelle di un ripensamento del modello di business, soprattutto nel riorganizzare alcuni punti vendita in rapporto alla localizzazione nel territorio, evitando duplicazioni e dispersioni che rendono meno efficiente il servizio.

Roe, Roi e Ros: come cambiano le performance finanziarie

In termini di ritorno sul capitale proprio (Roe) nel 2025 è Obi a mostrare il valore migliore, praticamente doppio a quello di Tecnomat, che conferma di fatto i livelli medi degli anni precedenti. Su percentuali più contenute Bricocenter e Brico Io, mentre in negativo il valore di Leroy Merlin.

Dal punto di vista del Roi, Obi mostra un indicatore che riflette la ripresa e la crescita dell’insegna, mentre in leggero calo, ma su valori simili a quelli dell’anno precedente si posizionano sia Tecnomat che Brico Io. In miglioramento il valore di Bricocenter, rispetto agli anni precedenti, mentre ovviamente in negativo Leroy Merlin.

Sul fronte del Ros, ovvero l’indicatore del ritorno sulle vendite, i dati sono positivi per tutte le insegne a eccezione di Leroy Merlin. Mettendo a confronto i dati di produttività, calcolati nel rapporto tra costo del personale sul fatturato, emerge anche quest’anno un dato molto interessante, ovvero di come per tutte le insegne si sia raggiunto un livello di produttività non più troppo comprimibile e anzi in alcuni casi in leggera crescita. Come facevamo notare lo scorso anno, i diversi modelli di vendita incidono molto in questa particolare classifica.

Punti vendita: modelli molto diversi a confronto

Gli indicatori di performance per singolo punto vendita evidenziano modelli diversi. Un primo è quello relativo alle due principali insegne, con fatturati di grande dimensione (29 e 54 milioni di euro medi per punto vendita), il secondo dal sistema brico riferito a Obi e Bricocenter, compresi tra poco meno di 5 e oltre 8,7 milioni di euro. Il terzo è il modello di Brico Io, che rimane fissato al proprio dato storico di circa 1,7 milioni di euro per punto vendita.

È di tutta evidenza la differenza tra modelli in rapporto alla superficie media di vendita per negozio, che passa dai 7.500-7.800 metri quadrati di Leroy Merlin e Tecnomat ai 2.500-4.500 di Bricocenter e Obi, per scendere ai 1.500 di Brico Io. Anche la distribuzione degli addetti per punto vendita mette in evidenza le diverse modalità di gestione e organizzazione delle superfici, con Tecnomat a 153 addetti per store, Leroy Merlin con 147, Obi a 43, Bricocenter a 20, mentre il modello con meno superfici è ovviamente anche quello con meno addetti, ovvero Brico Io, con otto addetti.

La competizione si gioca sulla produttività commerciale

Anche dal punto di vista della produttività commerciale, ovvero calcolando il fatturato prodotto per metro quadrato, si evidenziano le grandi differenze delle insegne, con Tecnomat a quasi 7 mila euro per metro quadrato, mentre Leroy Merlin si ferma a 3.850 euro per metro quadrato. Le altre insegne producono valori compresi tra i 1.120 euro/mq di Brico Io e i 1.970 euro/mq di Obi Italia e Bricocenter.

Il corollario a questi indicatori è dato dal fatturato medio per addetto, massimo per Tecnomat, oltre 353 mila euro, e minimo per Brico Io, Leroy Merlin e Obi Italia, con Bricocenter a quasi 250 mila euro.

Come facevamo notare già lo scorso anno, è di tutta evidenza che i diversi modelli di vendita producono effetti e risultati diversi, ma confrontando questi dati con quelli medi del settore della distribuzione edile emerge in modo molto chiaro perché alcune insegne hanno di fatto riorientato il proprio focus sul mercato professionale, più redditizio.

La competizione dunque è accesa a tutti i livelli, ma è anche aperta nello stesso settore della Gdo, dove le partite sono ancora aperte e dove il modello vincente di Tecnomat in futuro farà sicuramente ancora segnare altri record, con le altre insegne in recupero, laddove saranno capaci di modificare il proprio modello verso sistemi di offerta più adatti alle mutate condizioni di mercato.