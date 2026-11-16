I livellanti per pavimenti della gamma Planex di Mapei sono soluzioni cementizie autolivellanti e tissotropiche progettate per correggere e regolarizzare sottofondi irregolari, sia in ambienti interni sia esterni, anche in presenza di umidità residua. La gamma comprende tre prodotti, Planex HR, Planex HR Maxi e Planex TT, che rispondono a differenti esigenze applicative e consentono di intervenire su spessori da 1 a 30 millimetri.

Caratterizzati da facilità di applicazione, rapido indurimento e asciugamento ed eccellente lavorabilità, questi livellanti cementizi garantiscono superfici uniformi e preparate per la posa di diverse tipologie di pavimentazione. Le prestazioni meccaniche, unite alla resistenza all’umidità e all’elevata capacità di sopportare carichi statici e dinamici, rendono la gamma Planex una soluzione versatile anche per condizioni di cantiere particolarmente esigenti.