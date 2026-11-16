I livellanti per pavimenti della gamma Planex di Mapei sono soluzioni cementizie autolivellanti e tissotropiche progettate per correggere e regolarizzare sottofondi irregolari, sia in ambienti interni sia esterni, anche in presenza di umidità residua. La gamma comprende tre prodotti, Planex HR, Planex HR Maxi e Planex TT, che rispondono a differenti esigenze applicative e consentono di intervenire su spessori da 1 a 30 millimetri.
Caratterizzati da facilità di applicazione, rapido indurimento e asciugamento ed eccellente lavorabilità, questi livellanti cementizi garantiscono superfici uniformi e preparate per la posa di diverse tipologie di pavimentazione. Le prestazioni meccaniche, unite alla resistenza all’umidità e all’elevata capacità di sopportare carichi statici e dinamici, rendono la gamma Planex una soluzione versatile anche per condizioni di cantiere particolarmente esigenti.
Gamma Planex Mapei: tre soluzioni per livellare e regolarizzare i sottofondi
La gamma Planex è stata sviluppata per rispondere alle diverse necessità di preparazione dei sottofondi, dalla semplice lisciatura alla correzione di dislivelli più importanti, fino agli interventi localizzati su pavimenti e superfici verticali. I tre prodotti condividono alcune caratteristiche prestazionali, tra cui la rapidità di indurimento e asciugamento, la facilità di lavorazione e la possibilità di essere utilizzati in ambienti interni ed esterni.
La scelta del livellante dipende principalmente dallo spessore da realizzare, dalla conformazione della superficie e dalle specifiche condizioni di applicazione.
– Planex HR: lisciatura autolivellante per spessori da 1 a 10 millimetri, resistente all’umidità e a rapido asciugamento.
– Planex HR Maxi: lisciatura autolivellante per spessori da 3 a 30 millimetri, indicata per correggere anche dislivelli più importanti.
– Planex TT: livellante cementizio tissotropico per spessori da 2 a 25 millimetri per mano, adatto anche a pareti, gradini, spigoli e alla realizzazione di pendenze.
I prodotti sono classificati secondo la norma EN 13813, riferimento per i materiali destinati ai massetti e alle relative prestazioni. Per Planex HR e Planex TT è inoltre dichiarata la classificazione Emicode EC1 Plus, che attesta un livello di emissioni molto basso.
Planex HR: livellante autolivellante per spessori da 1 a 10 millimetri
Planex HR è una lisciatura cementizia autolivellante a rapido indurimento e asciugamento, progettata per livellare e regolarizzare sottofondi nuovi o preesistenti. La resistenza all’umidità e la possibilità di applicazione sia all’interno sia all’esterno ne ampliano gli ambiti di utilizzo, consentendo di preparare superfici destinate a diverse tipologie di pavimentazione.
Grazie all’eccellente capacità autolivellante e alla facilità di lavorazione, il prodotto permette di ottenere superfici uniformi e regolari con spessori compresi tra 1 e 10 millimetri. È indicato anche quando occorre ridurre i tempi di attesa in cantiere e procedere rapidamente con le successive fasi di posa.
Caratteristiche tecniche e sottofondi compatibili
Planex HR può essere utilizzato per la preparazione dei sottofondi destinati alla posa di pavimentazioni in ceramica, pietra naturale, materiali resilienti e legno. La resistenza all’umidità lo rende adatto anche a supporti caratterizzati da elevata umidità residua.
Il prodotto può essere applicato su diverse tipologie di superficie, previa adeguata preparazione del supporto, tra cui:
- calcestruzzo
- massetti cementizi
- massetti in anidrite
- pavimenti riscaldanti
- pavimentazioni esistenti in ceramica
- pavimenti in marmette
- pavimentazioni in pietra naturale.
La versatilità applicativa permette quindi di intervenire sia su sottofondi di nuova realizzazione sia su pavimentazioni esistenti, a condizione che siano correttamente preparate.
Tempi di indurimento e posa delle pavimentazioni
Uno dei principali vantaggi di Planex HR è rappresentato dalla rapidità di indurimento e asciugamento, che consente di ottimizzare la programmazione delle lavorazioni e ridurre i tempi di inattività in cantiere.
La superficie diventa pedonabile dopo circa 3-4 ore.
Per quanto riguarda le successive lavorazioni, i tempi indicativi di posa sono:
– Pavimentazioni in ceramica: dopo circa 3 ore.
– Pavimentazioni resilienti e in legno: dopo circa 24-48 ore.
Questi intervalli consentono di organizzare le fasi successive in funzione del tipo di rivestimento previsto, tenendo conto delle condizioni applicative.
Utilizzo come pavimentazione finita e prestazioni
In assenza di particolari esigenze estetiche, Planex HR può essere utilizzato anche come pavimentazione finita e lasciato a vista, compresi gli ambienti esterni.
Il prodotto è particolarmente indicato per le superfici sottoposte a elevati carichi statici e dinamici, caratteristica che ne estende l’impiego anche in contesti con condizioni di esercizio impegnative.
Planex HR Maxi: autolivellante per sottofondi con dislivelli fino a 30 millimetri
Quando il sottofondo presenta irregolarità più importanti, Planex HR Maxi permette di intervenire con spessori maggiori rispetto alla versione HR. Si tratta di una lisciatura autolivellante cementizia a rapido indurimento e asciugamento, resistente all’umidità e progettata per applicazioni in ambienti interni ed esterni.
Il prodotto consente di regolarizzare sottofondi nuovi o preesistenti con spessori compresi tra 3 e 30 millimetri, ottenendo superfici uniformi e regolari anche in presenza di dislivelli significativi. L’eccellente autolivellamento e la facilità di lavorazione contribuiscono a rendere più semplice la preparazione delle superfici prima della posa.
Ambiti di applicazione e compatibilità con i sottofondi
Planex HR Maxi è indicato per preparare i supporti alla posa di pavimentazioni in ceramica, pietra naturale, materiali resilienti e legno.
La resistenza all’umidità consente di utilizzarlo anche su sottofondi con elevata umidità residua e non completamente asciutti, oltre che in condizioni di esercizio particolarmente esigenti.
Come per Planex HR, le superfici compatibili comprendono diverse tipologie di supporto, previa corretta preparazione:
- calcestruzzo
- massetti cementizi
- massetti in anidrite
- pavimenti riscaldanti
- pavimentazioni esistenti in ceramica
- pavimenti in marmette
- pavimentazioni in pietra naturale.
La possibilità di applicazione su sottofondi nuovi ed esistenti rende Planex HR Maxi una soluzione adatta agli interventi di regolarizzazione che richiedono il recupero di quote e la correzione di dislivelli più marcati.
Rapido asciugamento e tempi di posa
Anche per Planex HR Maxi la rapidità di indurimento e asciugamento rappresenta un elemento distintivo, con ricadute positive sull’organizzazione del cantiere e sulla gestione delle successive lavorazioni.
Il prodotto è pedonabile dopo circa 3 ore e permette di procedere alla posa delle pavimentazioni in ceramica dopo lo stesso intervallo.
Per i rivestimenti in materiale resiliente e legno, invece, i tempi di attesa sono generalmente compresi tra 24 e 72 ore. La durata effettiva dipende dallo spessore applicato e dalle condizioni ambientali.
Pavimentazione finita e resistenza ai carichi
In assenza di particolari requisiti estetici, Planex HR Maxi può essere utilizzato come pavimentazione finita e lasciato a vista anche in ambienti esterni.
La sua capacità di sopportare elevati carichi statici e dinamici lo rende particolarmente indicato per superfici sottoposte a condizioni di esercizio impegnative.
Planex TT: livellante tissotropico per pavimenti, pareti e gradini
Planex TT è un livellante cementizio tissotropico a granulometria fine, progettato per regolarizzare superfici orizzontali e verticali in ambienti interni ed esterni. A differenza delle soluzioni autolivellanti HR e HR Maxi, la sua particolare consistenza permette di controllare meglio il materiale durante l’applicazione, rendendolo adatto anche agli interventi localizzati e alla realizzazione di pendenze.
Il prodotto può essere applicato in spessori da 2 a 25 millimetri per mano e si distingue per il rapido indurimento e asciugamento, l’elevata adesione e la facilità di lavorazione. La resistenza all’umidità ne amplia ulteriormente le possibilità di impiego, soprattutto nelle applicazioni esterne e sulle superfici soggette a frequente contatto con l’acqua.
Consistenza tissotropica e versatilità applicativa
La granulometria fine e la particolare reologia di Planex TT permettono di intervenire su diverse tipologie di superficie, eliminando differenze di spessore e irregolarità.
La consistenza tissotropica rende il prodotto facilmente lavorabile anche quando occorre intervenire su elementi verticali o su porzioni circoscritte della superficie. Oltre al livellamento dei sottofondi, la malta è indicata per:
- regolarizzare pavimenti e pareti
- correggere gradini e spigoli
- eseguire riparazioni localizzate
- eliminare differenze di spessore
- realizzare pendenze.
Questa versatilità consente di utilizzare Planex TT in interventi di preparazione e ripristino che richiedono un controllo più preciso della distribuzione del materiale, anche al di fuori delle tradizionali applicazioni su superfici orizzontali.
Resistenza all’umidità e applicazioni in esterno
La resistenza all’umidità rende Planex TT particolarmente indicato per le applicazioni esterne e per la regolarizzazione di sottofondi caratterizzati da elevata umidità residua.
Il prodotto può inoltre essere utilizzato su superfici soggette a frequente contatto con l’acqua, ampliando le possibilità di intervento in contesti applicativi esposti agli agenti ambientali e all’umidità.
Indurimento rapido e caratteristiche prestazionali
Planex TT permette di procedere con le lavorazioni successive in tempi contenuti. La posa di pavimentazioni in ceramica e l’applicazione di successive lisciature sono possibili dopo circa 3-4 ore.