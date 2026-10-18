L’Europa (e l’Italia) malata di case

Si costruisce sempre meno, i prezzi degli immobili salgono, il reddito no. Ma un rimedio ci sarebbe.

Due facce della stessa medaglia: in Spagna gli indignados che protestano per la mancanza di alloggi (perlomeno quelli a prezzi abbordabili) hanno creato la tensione che ha portato alla caduta del governo. Eppure in Europa non costruisce abbastanza. Anche se in Italia (forse) qualcosa si muove. Gli ultimi dati Istat indicano un secondo trimestre 2026 positivo per quanto riguarda le nuove abitazioni, ma non sufficiente a recuperare il calo del trimestre precedente. Nello specifico, nel secondo trimestre dell’anno, il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali è stata di 13.246 unità. E il trend del settore mostra un aumento del numero di abitazioni (+8,%) e della superficie utile abitabile (+7,3%). Dati che, però, si scontrano con quelli del primo trimestre 2026, in cui gli investimenti residenziali sono scesi del 2,7% rispetto agli ultimi tre mesi 2025. E a luglio era rallentata anche la produzione delle costruzioni, mentre in compenso i prezzi delle abitazioni hanno continuano a salire con +4% su base annua.

L’Italia non è diversa dagli altri

La crisi delle abitazioni investe tutta Europa (e non solo). È la conseguenza di un mutamento degli equilibri sociali, con l’abbandono dei piccoli centri (tranne eccezioni) e l’afflusso nelle grandi città. A questo si aggiungono i fenomeni migratori e casi di flussi dettati da altri estemporanei fattori, come l’incentivo fiscale, che non è un aspetto solo italiano, ma anche di altri paesi, come il Portogallo.

Il vero problema è, però, lo scollamento tra il costo delle abitazioni e il reddito medio. Oggi per acquistare un bilocale in una delle principali metropoli europee servono in media 4,7 anni di reddito, anche nelle zone non centrali. E non va meglio con l’affitto: in media un alloggio con due stanze assorbe il 19,4% del reddito disponibile. Ma nei grandi centri molto di più. Strano a dirsi, secondo un’analisi sulle 17 principali città europee di Savills, uno dei leader immobiliari nel mondo, Roma è tra le metropoli più accessibili: per acquistare un bilocale fuori dal centro occorrono «solo» 3,3 anni di reddito, contro i 3,1 di Dublino e i circa 3,5-3,6 di Londra e Madrid. Milano e Lisbona, con 4,4 anni, sono invece ormai vicine alla media europea. All’estremo opposto si trovano Monaco e Amsterdam (sei e 5,8), mentre Parigi e Copenaghen arrivano rispettivamente a 6,8 e 6,9 anni. Lo certifica anche Eurostat: tra il primo trimestre 2010 e il secondo trimestre 2026 i prezzi delle abitazioni nell’Unione europea sono aumentati di quasi il 70%, e gli affitti del 33%.

Che fare?

La risposta sarebbe ovvia: costruire case a prezzo compatibile con il reddito dei residenti. Ma secondo i dati di Ocse e Housing Europe, l’edilizia a canone regolato rappresenta circa il 30% nei Paesi Bassi, il 24% in Austria, il 20% in Danimarca, il 18% in Francia e il 16-17% nel Regno Unito. E in Italia? L’edilizia residenziale pubblica conta circa 750 mila alloggi, cioè solo al 4%.