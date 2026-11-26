Bonus casa 2027: detrazione del 50% per le ristrutturazioni

Come previsto, è stata confermata la proroga per un altro anno dell’incentivo per le ristrutturazioni. Quindi, per le abitazioni di residenza chi ristruttura potrà usufruire della detrazione del 50%, spalmata su dieci rate annuali nella dichiarazione dei redditi. Per le seconde e terze case (e oltre) l’incentivo scende al 36%. È scongiurata, perlomeno per il 2027, la diminuzione al 36% e 30% che era prevista dalla passata legge di Bilancio.

Il bonus casa confermato è senza dubbio un aspetto positivo, anche se lascia le imprese senza punti di riferimento certi al di là di una scadenza breve. D’altra parte, il 50% è un bonus rinnovato da oltre dieci anni, anche se ha un difetto evidente: è concesso per qualsiasi tipo di lavori di ristrutturazione e non concorre principalmente alla diminuzione del consumo energetico.

I massimali di spesa (96 mila euro) e i requisiti tecnici dei singoli interventi restano gli stessi dell’anno in corso.

La proroga dei rinvii decisa anno per anno ha anche un altro effetto: concentra l’attività per la fine dell’anno, per evitare il taglio previsto per quello successivo. Chi deve fare i lavori, insomma, si affretta nell’ultima parte dell’anno anticipando le spese, dato che per le detrazioni vale il principio di cassa, cioè la data del bonifico per rientrare nello sconto. Un altro fattore di incertezza per le imprese.

Ecobonus 65%: l’incentivo fuori dalla bozza della Legge di Bilancio 2027

L’ecobonus al 65% è il grande assente dalla manovra di Bilancio. Era una misura prospettata in via ufficiosa, ma che si è fermata davanti alla porta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Non è detta, però, l’ultima parola, perché il provvedimento potrebbe rientrare in un pacchetto di misure per il risparmio energetico in discussione con la Commissione Ue. Va ricordato che l’Italia è inadempiente riguardo la direttiva europea Case Green (Epbd IV) e questo non agevola il confronto con Bruxelles. Sarà dirimente la contrattazione con Bruxelles sull’attivazione della Nec, la clausola di salvaguardia nazionale.

Bonus mobili 2027: confermata la detrazione del 50%

Richiesto a gran voce da FederlegnoArredo, l’incentivo è stato confermato per il 2027. Come in passato, è un bonus fiscale riservato all’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, ma che deve essere legato a lavori di ristrutturazione. La detrazione, in questo caso, è unica per tutti gli immobili ed è del 50%, sempre spalmata su dieci anni. Confermato anche il massimale di spesa di 5 mila euro, che si traducono in 2.500 euro di beneficio fiscale. Senza la proroga la misura sarebbe scomparsa a partire del 2027.

Pompe di calore e risparmio energetico: 650 milioni per le scuole

Nella manovra sono comparsi anche gli incentivi per l’efficientamento energetico degli istituti scolastici, dopo le polemiche dell’estate scorsa quando l’ondata di caldo ha reso difficile sostenere gli esami di maturità. Per rendere meno fredde e calde le aule sono stati previsti circa 650 milioni che, però, sono comprensivi anche di opere per l’isolamento termico dell’involucro edilizio oltre che dell’installazione di pompe di calore.

Da contrattare con la Ue, dato che sarebbero soldi messi a disposizione per la riqualificazione energetica, sono gli incentivi per lavori che puntano all’elettrificazione del riscaldamento domestico, come l’installazione di pompe di calore e di apparecchi ibridi (caldaia + pompa di calore), al momento non previsti in legge di Bilancio. Sempre sullo stesso filo potrebbe rientrare il potenziamento del Conto termico 3.0 dedicato all’efficienza energetica.

Affitti 2027: cedolare secca ridotta per i contratti a canone concordato

Da segnalare anche qualche novità per il mercato immobiliare, con una diminuzione del peso fiscale su alcuni contratti di locazione. È previsto il taglio dal 10 al 5% della cedolare sugli affitti residenziali lunghi a canone concordato, con l’obiettivo di rendere meno attraenti gli affitti brevi, che hanno un carico fiscale del 21% per il primo immobile e al 26% per i successivi.

Torna anche la cedolare al 21% per i negozi sotto i 300 metri quadrati, mentre una nuova minicedolare riguarderà le giovani famiglie a basso reddito.

Una cedolare secca al 5% riguarderà la fascia più debole del mercato, con reddito che non consente l’acquisto di un immobile, ma ha difficoltà anche ad accedere a una locazione. E per gli affitti concordati a giovani sotto i 35 anni l’aliquota sarà dell’1% previsto.