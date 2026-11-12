Da oltre cinquant’anni Sivit affianca i rivenditori con sistemi resinosi per pavimentazioni che coniugano prestazioni, estetica e durabilità, con applicazioni che vanno dall’industriale al commerciale fino agli spazi residenziali. In un mercato delle costruzioni sempre più selettivo, la distribuzione edile è chiamata a offrire soluzioni tecniche affidabili e, insieme, a valorizzare i propri showroom.

Inserire Sivit a catalogo, spiega l’azienda, significa avere un unico interlocutore capace di rispondere a esigenze molto diverse: dall’industria pesante, con applicazioni per automotive e aerospazio, a settori specializzati che richiedono soluzioni certificate come Haccp, Esd (Electrostatic Discharge) e classi di reazione al fuoco, dalle infrastrutture come piste ciclabili e parcheggi, fino alle collezioni Sivit Design dedicate ai rivestimenti decorativi per interni in strutture ricettive, showroom, musei e spazi commerciali. Un’unica gamma made in Italy, formulata e prodotta internamente all’azienda, con performance superiori ed elevata competitività.

Fondata a Torino nel 1974, Sivit opera oggi in oltre 40 paesi grazie a un laboratorio R&D interno che sviluppa formulati conformi ai protocolli Leed e a basse emissioni, rispondendo alle esigenze di general contractor e distributori internazionali, studi di architettura e progettisti, fino ai committenti dei settori industria, meccanica, automotive, alimentare, terziario e civile.