La strategia di Ais per infrastrutture sostenibili

I temi promossi dall’associazione emersi durante gli incontri del Saie.

Ais, Associazione Italiana Infrastrutture Sostenibili ha promosso alcuni incontri durante il Saie. L’Associazione conta 150 soci e rappresenta oltre il 3% del Pil nazionale. Il focus degli incontri ha riguardato temi come sostenibilità, Pnrr, transizione digitale e resilienza climatica. “La partecipazione della community di Ais al Saie mira a valorizzare l’integrazione tra pianificazione territoriale, innovazione tecnologica e responsabilità ambientale, sociale ed economica, fornendo alla filiera strumenti concreti di analisi, misurazione e progettazione”, ha commentato il presidente di Ais, Lorenzo Orsenigo. “Abbiamo avuto una stagione felice con il Pnrr, che in pochi anni ha messo a disposizione 200 miliardi di euro e oggi, che questo programma va a concludersi, c’è necessità di intercettare nuove risorse per realizzare le opere e dare un nuovo slancio al settore. Ed è qui che il tema della sostenibilità diventa determinante: per esempio, gli operatori finanziari vedono nei green bond, negli investimenti sostenibili, vantaggi superiori rispetto a quelli offerti dalla finanza tradizionale. E quindi realizzare opere che abbiano caratteristiche misurabili di sostenibilità è un elemento di garanzia di minor rischio e di priorità di investimento.

Gruppo di lavoro

Per individuare parametri e criteri finalizzati a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture in Italia e renderle più attraenti agli investitori internazionali, Ais ha anche avviato, a inizio anno, uno specifico gruppo di lavoro dedicato a Infrastrutture e finanza sostenibili.

Nel corso degli interventi promossi nell’Arena Infrastrutture e Territori, il focus ha riguardato anche clima e infrastrutture resilienti, in cui è emersa la necessità di attuare una gestione predittiva degli asset. Grazie all’impiego sinergico di tecnologie satellitari radar e ottiche, algoritmi predittivi e modelli climatici, diventa possibile monitorare l’evoluzione del territorio e delle opere con precisione millimetrica, individuando segnali precoci di instabilità ben prima che si verifichino criticità strutturali.

“Affrontare la crescente complessità del rischio climatico richiede un cambio di passo decisivo dotandoci di strumenti di misurazione oggettivi, storicizzati e misurabili”, ha evidenziato il vicepresidente di Ais, Alfredo Martini. “Solo misurando con precisione il comportamento reale di infrastrutture e territori possiamo prendere decisioni strategiche per garantirne la sicurezza e la resilienza”.

A sottolineare l’urgenza di una pianificazione di lungo periodo e di una nuova governance integrata contro la crisi climatica è stato Enrico Giovannini Direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) “L’Italia ha sempre mostrato difficoltà a guardare al futuro concentrando le decisioni sul presente, con una conseguente mancanza di programmazione integrata delle infrastrutture”. Per superare la gestione emergenziale e guidare la transizione, secondo il direttore scientifico di ASviS “è necessaria una governance multilivello, in cui venga ripensato il ciclo della spesa pubblica nella logica del cambiamento climatico, affinché la resilienza infrastrutturale diventi il comune denominatore di tutti gli interventi pubblici e privati. Un obiettivo che va raggiunto diffondendo la cultura della sostenibilità a più livelli, pubblico e privato con un ruolo di Ais sempre più centrale”.

Investimenti e territorio

Per Gabriella Chiellino, consigliera Ais, “in questa fase di cambiamento epocale le infrastrutture rischiano di stare ferme invece di trovare un linguaggio comune tra investimenti finanziari e la durabilità delle opere sul territorio oltre il cambiamento climatico. Di fronte alla dimensione della finanza pubblica (Pnrr) puntiamo a lavorare su partenariati pubblici privati per avviare una nuova fase del sistema infrastrutturale”.

A fornire dati sul rischio dei cambiamenti climatici è intervenuto anche Roberto Carnicelli Ceo di Eoliann: “Gli eventi estremi sono in continuo aumento, con le infrastrutture europee che subiscono danni da oltre 9 miliardi di euro ogni anno, e ci aspettiamo che questo numero aumenti di quattro volte nei prossimi 40 anni. Per costruire un’Italia resiliente occorre costruire infrastrutture resilienti”.

Paolo Tortora, docente al dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna, ha invece posto l’accento sul valore della space economy, un mercato globale che vale oltre 620 miliardi di dollari: lo spazio non è più un settore isolato, ma un’infrastruttura di servizio essenziale per le opere fisiche. “L’impiego dell’osservazione della Terra e dell’interferometria radar satellitare millimetrica offre uno screening continuo delle reti e del territorio ante e post evento, garantendo resilienza e sicurezza. L’impiego sinergico di sensoristica, Intelligenza Artificiale, BIM e tecnologie satellitari radar e ottiche tra cui la costellazione IRIDE e il servizio europeo Copernicus sono ormai la regola”, ha affermato Tortora.

“Dati satellitari ad alta risoluzione, modelli fisici del territorio e intelligenza artificiale permettono oggi di monitorare in near real time l’esposizione delle infrastrutture critiche ai rischi climatici, ha sottolineato Gaetano Volpe, Ceo e Co-founder di Latitudo 40. “Misurare, con continuità e in modo oggettivo, è la condizione per decidere in maniera tempestiva e rendere davvero resilienti i nostri territori”.

Sulla stessa linea Simone Colla, Ceo di Nexa Tree secondo il quale “la gestione predittiva degli asset è determinante per passare dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione”. Mentre per Samantha Pilati climatologa, responsabile della rete meteorologica e dell’Area Studi di Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo un aspetto centrale sarà individuare, per ciascuna infrastruttura e per ciascun territorio, le variabili climatiche, le scale spaziali e temporali e gli indicatori realmente significativi”.

Per Stefano Susani, consigliere Ais e Ceo di Officine Maccaferri, “le infrastrutture costituiscono il presupposto fisico fondamentale della nostra società e del welfare, rappresentando circa il 40% del Pil complessivo nell’ambito della cosiddetta economia fondamentale. Oggi, tuttavia, la progettazione e la gestione di queste opere affrontano sfide inedite dettate dalla digitalizzazione e dal rischio climatico. L’intera filiera delle infrastrutture è chiamata a maturare una nuova consapevolezza per favorire un’evoluzione nel rapporto tra uomo, ingegneria ed ecosistema. L’obiettivo è realizzare opere capaci di proteggere il territorio e adattarsi al contesto senza perdere il legame con la storia dei luoghi.”

Digitalizzazione e sostenibilità

Nell’Arena AI, BIM & Digital, il vicepresidente di Ais Luca Ferrari ha invece evidenziato come come il Position Paper n. 8 Digitalizzazione per la Sostenibilità realizzato dall’Associazione sia sempre più un framework operativo orientato agli standard normativi (come la norma Uni 11337) e mappato sui 17 obiettivi SDG dell’Agenda 2030, progettato per guidare la gestione dei flussi informativi e il monitoraggio dei KPI ambientali, economici e sociali.

Il futuro delle infrastrutture passa inevitabilmente attraverso l’automazione avanzata (robotica e intelligenza artificiale), l’impiego della realtà virtuale per la formazione e lo sviluppo delle smart city. Tuttavia, per trasformare l’innovazione in valore concreto, il settore deve affrontare sfide prioritarie quali l’adeguamento delle competenze, la cybersecurity e l’aggiornamento normativo.

In questo ambito Ais svolge un ruolo fondamentale nel creare una cultura comune dell’innovazione digitale lungo tutta la filiera delle costruzioni facendo dialogare committenti, progettisti, imprese, gestori e mondo accademico intorno a standard, processi e obiettivi condivisi. Promuovendo il confronto, la diffusione delle buone pratiche e l’interoperabilità dei dati (come Bim e Digital Twin), Ais accelera la transizione della digitalizzazione da semplice strumento tecnico a reale fattore di sostenibilità ed efficienza.