La lunga storia dei bonus

I bonus casa sono nati 30 anni fa. Sembravano morti. Ma improvvisamente tornano utili.

Casa dolce casa. Il bene più amato dagli italiani è anche quello che più agita la politica, specialmente quando si avvicinano le elezioni. Puntualmente chi è al governo, più o meno di qualsiasi tendenza, non sa resistere alla tentazione di fare del bene, cioè agevolare chi possiede un immobile. Non a caso, nonostante l’Italia sia in procedura d’infrazione per non aver tenuto a sufficienza sotto controllo i costi, si assiste al grande ritorno dei bonus, reietti fino a un anno fa. Meno tasse, quindi, per chi fa lavori per riqualificare la casa seguendo il principio di rendere gli edifici meno energivori. Se l’obiettivo è così lodevole, e lo è, non si capisce però perché solo una dozzina di mesi fa gli incentivi fiscali erano stati considerati incompatibili con i conti pubblici. E va aggiunto che i bonus che si profilano nella nuova legge di Bilancio saranno tutti allegramente coperti dal deficit (cioè conti in rosso da ripagare con gli interessi) grazie al via libera di Bruxelles che ha consentito spese extra per l’energia e per la difesa.

D’altra parte, la storia della fiscalità legata agli incentivi fiscali è lunga e tormentata come le puntate di Beautiful.

Tutto è nato nel 1997, governo Prodi, con la prima detrazione strutturale per le ristrutturazioni edilizie al 36%. Passano gli anni, e nel 2006 (governo Prodi II) sono introdotte le detrazioni specificatamente riservate agli interventi di riqualificazione energetica, gli ecobonus. Un successo, tanto che sei anni dopo, nel 2012, il governo Monti raddoppia gli incentivi per dare spinta all’economia, con una detrazione per le ristrutturazioni che sale dal 36% al 50% e un tetto massimo di spesa passa da 48.000 a 96.000 euro. Proprio come quest’anno e come, forse, sarà nel 2027. Nel 2013 ecco una new entry: il sismabonus, che ha resistito fino al 2019, nato per incentivare la riduzione del rischio sismico degli edifici. Nel 2017, con la legge di Bilancio, il sismabonus è potenziato per i condomini con aliquote variabili dal 70% all’85% in base al miglioramento della classe di rischio.

Nel 2020 arriva la grande stagione del superbonus 110%, nato per risollevare l’edilizia dalla crisi nera in cui era precipitata con l’epidemia di covid, con la novità della possibile cessione del credito e sconto in fattura. Prorogato, allargato, poi ristretto, poi rimodulato: il superbonus è anche un supercaos con 24 modifiche in tre anni. Il 2023, governo Meloni, decreta la sua morte per incompatibilità finanziaria con il bilancio dello Stato. E dal 2024 la stagione dei bonus sembra finita: le leggi di Bilancio ne decretano la riduzione ai minimi termini, con la prospettiva di tornare al 36% per la prima casa nel 2027. E invece no. Ancora una volta si va a votare e i bonus, compreso l’ecobonus 65%, come l’araba fenice, risorgono dalle ceneri. Non moriranno mai.