La conferma dei bonus e i Top 200 della distribuzione sul numero di ottobre di YouTrade

A partire da un dato fondamentale: la conferma, attesa, dei bonus al 50% per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione. Anzi, qualcuno si è spinto fino a ipotizzare il ritorno dell’ecobonus al 65%. Sono speranze con qualche possibilità di avverarsi? È l’argomento affrontato in uno degli articoli sul nuovo numero del periodico leader nel mondo della distribuzione edile.

Anche le prospettive del mercato immobiliare possono essere di grande interesse per chi si occupa di edilizia. E anche a questo argomento il magazine realizzato da Virginia Gambino Editore risponde con un articolo tra bilancio del 2026 e prospettive per l’anno nuovo che si avvicina.

Ottobre è anche il mese in cui il mondo dell’edilizia punta lo sguardo su Verona, dove si tiene il consueto Convegno Nazionale YouTrade, quest’anno giunto alla diciannovesima edizione.

Un evento atteso con curiosità e interesse: il nuovo numero del periodico anticipa temi e sintesi degli interventi in programma, assieme all’anteprima della classifica Top 200 dei distributori. Ancora: YouTrade ottobre pubblica un dossier con un’ampia cronaca di quanto accaduto al Cersaie, con numerose interviste e una rassegna delle novità di prodotto, un motivo di interesse in più per i distributori di materiali.

La rivista, inoltre, affronta con uno speciale dossier anche l’aspetto della logistica, centrale anche per chi distribuisce prodotti edili. Tra i tanti contenuti di YouTrade ottobre, infine, vale la pena di segnalare una sezione dedicata a pitture e decorativi per interni. Tanti motivi, insomma, per non perdersi neppure questo numero di YouTrade. Se non l’hai ancora fatto, abbonati!