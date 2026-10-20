Italia batte Francia nella progettazione

Il dato emerge dal Rapporto EsteroOice 2026.

Non esportiamo solo manufatti, moda e food. Anche l’ingegneria e l’architettura italiane sono protagoniste nei mercati internazionali. Lo rileva il Rapporto Estero Oice 2026.

Nel 2025 le società italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnica hanno realizzato all’estero quasi il 40% del proprio fatturato complessivo. Un dato in costante crescita che dimostra l’efficacia delle politiche di internazionalizzazione del Sistema Italia. La crescita registrata nel continente africano, nell’Europa non UE, in particolare nei Balcani, e in Asia conferma la congruità con le politiche condotte dal Sistema Italia per l’estero. Presentare questi dati alla Farnesina testimonia la perfetta collaborazione con il ministero.

Giorgio Lupoi, presidente Oice

Il dato più significativo riguarda i nuovi equilibri geografici. In Africa, l’Italia si colloca al primo posto tra i Paesi europei, superando per la prima volta la Francia. Crescono inoltre i mercati dell’Europa extra-UE, in particolare dei Balcani, del Medio Oriente e di alcune importanti aree asiatiche, a conferma della capacità delle imprese italiane di conquistare posizioni di rilievo nei contesti più dinamici e competitivi.