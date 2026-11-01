Involucro delle case prefabbricate: isolamento, stratigrafie e dettagli

Le moderne case prefabbricate sono in grado di offrire elevate prestazioni termiche e acustiche, grazie all’integrazione tra stratigrafie evolute, isolamento continuo e controllo accurato dei dettagli costruttivi.

Sul piano energetico, la combinazione tra isolamento, tenuta all’aria e riduzione dei ponti termici permette di ottenere consumi energetici contenuti e un notevole comfort interno sia durante l’inverno sia nei mesi estivi. Dal punto di vista acustico, la progettazione delle pareti e dei solai consente di limitare efficacemente la trasmissione dei rumori, migliorando la qualità della vita all’interno degli ambienti abitativi.