Intermat 2027, il prestigioso salone internazionale della costruzione in programma a Parigi, si prepara a una nuova edizione dopo il grande successo del 2024. Il direttore Guillaume Schaeffer ha anticipato ai giornalisti italiani le principali novità strategiche, ponendo l’accento sul tema centrale della sostenibilità in tutte le sue declinazioni ambientale, sociale ed economica. L’evento punterà a raggiungere quota 150.000 visitatori e 1.200 espositori, offrendo uno spazio privilegiato a innovazioni tecnologiche, intelligenza artificiale e transizione energetica.
Un’attenzione particolare sarà riservata al continente africano attraverso un apposito summit, oltre al consolidato World of Concrete Europe e ai tradizionali Innovation Awards. Nonostante le incertezze geopolitiche globali, la manifestazione conferma il suo ruolo cruciale per il business e il networking della filiera, grazie anche al coinvolgimento attivo delle principali federazioni di categoria francesi ed europee.
Intermat 2027: date, sede e numeri della fiera internazionale delle costruzioni
Intermat è uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per le costruzioni e le infrastrutture. La manifestazione, che si svolge con cadenza triennale, tornerà negli spazi espositivi di Paris Nord Villepinte, in Francia, per quattro giornate, da mercoledì 21 a sabato 24 aprile 2027.
Gli obiettivi dell’organizzazione sono ambiziosi: raggiungere quota 150.000 visitatori, rispetto ai 127.000 registrati nell’edizione 2024, e accogliere 1.200 espositori, contro i 1.065 della precedente manifestazione. Le cifre testimoniano la volontà di rafforzare ulteriormente il peso internazionale dell’evento e di ampliare le opportunità di incontro tra produttori, distributori, imprese e professionisti del settore.
Sul fronte dei visitatori, circa il 25% sarà costituito da operatori internazionali provenienti da oltre 130 Paesi. L’Italia si conferma al terzo posto tra le principali nazioni di provenienza dei visitatori stranieri, a dimostrazione dell’interesse del mercato nazionale per le tecnologie e le soluzioni presentate a Parigi.
Un dato significativo riguarda inoltre il profilo professionale del pubblico: circa un terzo dei visitatori è composto da decisori aziendali e buyer, una componente particolarmente rilevante per le imprese che intendono sviluppare contatti commerciali, individuare nuovi fornitori e valutare investimenti.
Anche la partecipazione degli espositori avrà una forte caratterizzazione internazionale. Dei 1.200 operatori attesi, il 68% dovrebbe provenire dall’estero, con una rappresentanza complessiva di 40 Paesi.
La giornata conclusiva di sabato 24 aprile sarà caratterizzata anche da un’apertura ai media generalisti e al pubblico. L’iniziativa punta ad ampliare la conoscenza della manifestazione al di fuori della platea strettamente professionale, promuovendo l’immagine e il ruolo economico e industriale del settore delle costruzioni.
Sostenibilità ambientale, sociale ed economica: il tema centrale di Intermat 2027
Se l’edizione 2024 aveva concentrato l’attenzione soprattutto sulla decarbonizzazione, Intermat 2027 amplia il proprio orizzonte e individua nella sostenibilità il tema guida dell’intera manifestazione. L’obiettivo è affrontare le trasformazioni del comparto delle costruzioni attraverso una visione integrata, che tenga insieme le esigenze ambientali, sociali ed economiche.
La scelta nasce dalla volontà di coinvolgere l’intera filiera, superando una concezione della transizione ecologica circoscritta alla riduzione delle emissioni. Le imprese sono infatti chiamate a confrontarsi con sfide sempre più articolate: dall’efficienza energetica alla sicurezza nei cantieri, dalla digitalizzazione alla gestione dei costi, fino alla capacità di attrarre nuove professionalità.
I tre pilastri individuati dall’organizzazione definiscono altrettanti ambiti di intervento.
Sostenibilità ambientale: decarbonizzazione e mix energetico
La dimensione ambientale riguarda innanzitutto la riduzione dell’impatto delle attività di costruzione. Tra le priorità figurano la decarbonizzazione dei processi, il contenimento dei consumi di energia, materiali e acqua e la tutela della biodiversità.
Un’attenzione specifica sarà riservata al mix energetico, con la presentazione di soluzioni e tecnologie differenti per alimentare macchine e attrezzature da cantiere. Tra le alternative considerate rientrano:
– motorizzazioni elettriche;
– sistemi alimentati a idrogeno;
– carburanti HVO;
– motorizzazioni termiche avanzate.
L’obiettivo è mettere a confronto tecnologie e strategie di alimentazione differenti, in funzione delle applicazioni, delle prestazioni richieste e delle caratteristiche operative dei cantieri. La transizione energetica viene quindi affrontata attraverso una pluralità di soluzioni, senza limitarsi a un’unica tecnologia.
Sostenibilità sociale: sicurezza, intelligenza artificiale e nuove competenze
Il secondo pilastro riguarda la dimensione sociale della sostenibilità, con un’attenzione particolare alla sicurezza nei cantieri e alla qualità degli ambienti di lavoro.
Tra i temi centrali figurano la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale (IA), strumenti destinati ad assumere un ruolo sempre più importante nella gestione dei processi, nel controllo delle attività e nell’organizzazione dei cantieri. La digitalizzazione si accompagna inoltre alla necessità di ridurre il rumore e l’inquinamento, soprattutto nei contesti urbani, dove la convivenza tra attività di costruzione e spazi abitati richiede soluzioni sempre più evolute.
Un’altra questione strategica riguarda l’attrattività del settore. La filiera delle costruzioni deve infatti riuscire a coinvolgere nuovi talenti e giovani professionisti, superando le difficoltà nel reperimento delle competenze e promuovendo una maggiore valorizzazione delle opportunità occupazionali.
Sostenibilità economica: efficienza e ciclo di vita dei macchinari
Il terzo ambito è quello economico, che mette al centro la competitività delle imprese e la capacità di ottimizzare le risorse.
L’efficienza economica passa anche attraverso il prolungamento del ciclo di vita dei macchinari, una gestione più razionale degli investimenti e l’introduzione di innovazioni tecnologiche in grado di migliorare le prestazioni operative.
In questo scenario, la sostenibilità non rappresenta soltanto un obiettivo ambientale, ma anche un fattore di competitività. L’innovazione può infatti contribuire a ridurre i costi di esercizio, migliorare l’efficienza dei processi e aumentare la durata e il valore delle attrezzature.
Cinque poli espositivi e il World of Concrete Europe
L’offerta di Intermat 2027 sarà organizzata in cinque poli tematici, progettati per rappresentare i principali comparti della filiera delle costruzioni e delle infrastrutture. La suddivisione consentirà ai visitatori di individuare più facilmente le soluzioni di interesse, dalle macchine per il cantiere alle tecnologie digitali, passando per i materiali e le attrezzature.
Le cinque aree espositive previste sono:
Movimento terra, demolizione e trasporto: macchine e attrezzature per le operazioni di scavo, movimentazione dei materiali, demolizione e trasporto.
Perforazione, fondazioni e viabilità: tecnologie e sistemi per la realizzazione delle fondazioni, le attività di perforazione e le opere stradali.
Sollevamento e movimentazione: macchine e attrezzature per il sollevamento dei carichi e la movimentazione dei materiali nei cantieri.
Materiali, ingegneria ed edilizia: prodotti, soluzioni e tecnologie per il settore delle costruzioni, l’ingegneria civile e la produzione di materiali.
Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, automazione, sensoristica e software: un comparto dedicato alla trasformazione digitale dei cantieri e all’applicazione delle tecnologie evolute nei processi produttivi.
World of Concrete Europe: la filiera del calcestruzzo protagonista a Parigi
All’interno del polo dedicato a materiali, ingegneria ed edilizia si svolgerà anche la quarta edizione di World of Concrete Europe, manifestazione nella manifestazione interamente dedicata al settore del calcestruzzo e del cemento.
L’evento punta a riunire circa 200 espositori, offrendo una rappresentazione completa della catena del valore: dalla produzione delle materie prime, come cemento e calcestruzzo, fino alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie necessarie per la produzione, la lavorazione e la messa in opera.
L’obiettivo è coinvolgere tutti gli operatori della filiera, dai produttori di materiali ai costruttori di macchine e impianti, fino alle imprese specializzate nelle applicazioni del calcestruzzo.
Accanto agli spazi espositivi interni, World of Concrete Europe prevede forum tematici, incontri di approfondimento ed eventi dimostrativi. Una parte importante dell’offerta sarà rappresentata dalla zona esterna dedicata alle applicazioni del calcestruzzo, dove sarà possibile osservare macchinari e processi di lavorazione in condizioni operative reali.
Intermat 2027: le principali iniziative e gli eventi in programma
Oltre all’esposizione delle tecnologie e delle macchine per le costruzioni, Intermat 2027 proporrà un calendario di iniziative dedicate alla dimostrazione pratica, all’internazionalizzazione, all’innovazione e alla formazione professionale.
Tra gli appuntamenti principali figurano l’area dimostrativa esterna, il nuovo African Summit, la decima edizione degli Innovation Awards, lo Start-up Village e Intermat Academy. Insieme, queste iniziative contribuiscono a rendere la manifestazione un luogo di confronto e aggiornamento per tutti gli attori della filiera.
Area dimostrativa: oltre 10.000 metri quadrati di prove sul campo
Uno degli spazi di maggiore interesse sarà l’area dimostrativa esterna, che si estenderà su una superficie di oltre 10.000 metri quadrati. Co-organizzata in collaborazione con DigTour, sarà dedicata alle prove e alle dimostrazioni delle macchine da costruzione in condizioni operative che riproducono quelle di un vero cantiere.
I visitatori potranno osservare direttamente il funzionamento dei macchinari e valutarne prestazioni, caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo. La possibilità di testare le attrezzature in un contesto pratico rappresenta un valore aggiunto per gli operatori, che potranno confrontare le soluzioni disponibili e verificarne le potenzialità applicative.
African Summit: un focus sulle infrastrutture del continente africano
Tra le novità più significative di Intermat 2027 figura l’African Summit, appuntamento dedicato alle opportunità di sviluppo del settore delle costruzioni e delle infrastrutture nel continente africano.
L’evento è previsto per giovedì 22 aprile 2027 e, secondo le previsioni, riunirà circa 300 decisori ed esperti provenienti dall’Africa e dall’Europa.
Il summit intende favorire il confronto sui grandi progetti infrastrutturali africani, analizzando le prospettive di sviluppo del mercato, le necessità di investimento e il fabbisogno di macchine, attrezzature e competenze tecnologiche.
Intermat Innovation Awards: decima edizione dedicata all’innovazione
Tornano anche gli Intermat Innovation Awards, che nel 2027 raggiungeranno la decima edizione. Il riconoscimento rappresenta una vetrina internazionale per le innovazioni più significative del settore delle costruzioni e delle infrastrutture.
I premi sono destinati a valorizzare macchine, tecniche, servizi, soluzioni e prodotti capaci di contribuire al progresso dell’industria delle costruzioni, delle infrastrutture e dei materiali.
Start-up Village: spazio alle nuove imprese tecnologiche
Intermat 2027 riserverà inoltre uno spazio alle realtà imprenditoriali emergenti attraverso lo Start-up Village, un’area che riunirà una ventina di giovani imprese. L’obiettivo è dare visibilità alle soluzioni tecnologiche più recenti, sviluppate per rispondere alle sfide della decarbonizzazione e della digitalizzazione del settore delle costruzioni.
Intermat Academy: formazione e opportunità di lavoro
Completa il programma Intermat Academy, uno spazio dedicato all’occupazione e alla formazione professionale, con l’obiettivo di avvicinare i giovani talenti alle imprese del settore alla ricerca di personale qualificato.
Il programma prevede workshop, conferenze e sessioni di job dating, attraverso cui favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere la conoscenza delle opportunità professionali nella filiera delle costruzioni.