Intermat è uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per le costruzioni e le infrastrutture. La manifestazione, che si svolge con cadenza triennale, tornerà negli spazi espositivi di Paris Nord Villepinte, in Francia, per quattro giornate, da mercoledì 21 a sabato 24 aprile 2027.

Gli obiettivi dell’organizzazione sono ambiziosi: raggiungere quota 150.000 visitatori, rispetto ai 127.000 registrati nell’edizione 2024, e accogliere 1.200 espositori, contro i 1.065 della precedente manifestazione. Le cifre testimoniano la volontà di rafforzare ulteriormente il peso internazionale dell’evento e di ampliare le opportunità di incontro tra produttori, distributori, imprese e professionisti del settore.

Sul fronte dei visitatori, circa il 25% sarà costituito da operatori internazionali provenienti da oltre 130 Paesi. L’Italia si conferma al terzo posto tra le principali nazioni di provenienza dei visitatori stranieri, a dimostrazione dell’interesse del mercato nazionale per le tecnologie e le soluzioni presentate a Parigi.

Un dato significativo riguarda inoltre il profilo professionale del pubblico: circa un terzo dei visitatori è composto da decisori aziendali e buyer, una componente particolarmente rilevante per le imprese che intendono sviluppare contatti commerciali, individuare nuovi fornitori e valutare investimenti.

Anche la partecipazione degli espositori avrà una forte caratterizzazione internazionale. Dei 1.200 operatori attesi, il 68% dovrebbe provenire dall’estero, con una rappresentanza complessiva di 40 Paesi.

La giornata conclusiva di sabato 24 aprile sarà caratterizzata anche da un’apertura ai media generalisti e al pubblico. L’iniziativa punta ad ampliare la conoscenza della manifestazione al di fuori della platea strettamente professionale, promuovendo l’immagine e il ruolo economico e industriale del settore delle costruzioni.