Domotica e intelligenza artificiale: qual è la differenza?

Domotica e intelligenza artificiale: qual è la differenza?

L’intelligenza artificiale è pervasiva. Una delle nuove frontiere per l’Ai è la home automation.

L’intelligenza artificiale per la casa smart comprende tecnologie come termostati intelligenti che imparano le preferenze dell’utente in materia di riscaldamento, sistemi di illuminazione che rilevano quando si desidera accendere le luci, frigoriferi che tengono traccia della spesa e calcolano quando gli ingredienti stanno per finire, telecamere di sicurezza che utilizzano l’intelligenza artificiale per identificare i movimenti (aiutandole a distinguere tra un animale e un intruso umano). Ci sono, poi, gli assistenti vocali che utilizzano l’intelligenza artificiale.

Ma che differenza c’è tra vecchia domotica e home automation con l’aggiunta di Ai?

Con i sistemi di domotica tradizionali è necessario programmare manualmente le sequenze.

I sistemi di automazione basati sull’Ai, invece, imparano e si adattano senza bisogno di interventi manuali. Integrando l’Ai nel proprio sistema di domotica, si ottiene una soluzione più intelligente, che si evolve anche dopo l’installazione. La domotica basata sull’Ai, insomma, si adatteranno gradualmente alle esigenze specifiche dell’utente, non a quelle che si pensa di avere.

L’intelligenza artificiale nelle case intelligenti è resa possibile da diversi progressi tecnologici, tra cui l’apprendimento automatico. I dispositivi basati sull’intelligenza artificiale possono analizzare le abitudini degli utenti e adattare l’automazione nel tempo.

Abbassate sempre il riscaldamento quando raggiunge una certa temperatura? L’apprendimento automatico individuerà questa abitudine e inizierà a farlo automaticamente per voi.

L’apprendimento automatico, inoltre, alimenta l’automazione predittiva. Apprendendo modelli e analizzando i dati, il software per la casa intelligente basato sull’intelligenza artificiale anticipa le esigenze dei proprietari (che si tratti di illuminazione, riscaldamento o intrattenimento).

L’elaborazione del linguaggio naturale è, invece, la tecnologia utilizzata dagli assistenti virtuali per comprendere e rispondere ai comandi vocali e alle conversazioni.

Infine, l’edge computing è un tipo di framework di elaborazione distribuita, in cui le attività di elaborazione (ad esempio, elaborazione dati, archiviazione dati) si svolgono ai margini della rete anziché in un data center remoto. Talvolta, i margini si trovano direttamente sul dispositivo domestico intelligente, migliorando la sicurezza e consentendo ai dispositivi di prendere decisioni intelligenti più rapidamente.