Infrazione per Case green

L’Europa ha aperto una procedura d’infrazione per il mancato piano di attuazione della direttiva Epbd.

È vero, ci sono tanti problemi urgenti. L’energia, il debito pubblico e, come se non bastasse, anche l’ordine pubblico. E ai problemi italiani si aggiungono quelli che piovono dal cielo come le bombe nei teatri di guerra, i cui effetti riverberano anche in Italia sotto forma di inflazione, anche se c’è chi le considera incentivi alla pace. Ma ci sono anche i problemi che, come la proverbiale polvere, finiscono sotto il tappeto. E questi sono quelli su cui puntare il dito, perché un conto sono le disgrazie ereditate dal passato, oppure quelle che sono frutto della truculenta aggressività di dittatori o strampalati capi di stato. Un altro conto sono i problemi che l’Italia avrebbe potuto affrontare, magari in modo critico, ma non girandosi dall’altra parte.

È il caso di Case green, la direttiva europea Epbd che spinge i paesi a riqualificare energeticamente gli edifici, secondo un piano a tappe: riduzione del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, con la piena decarbonizzazione entro il 2050.

L’ultima scadenza era a fine maggio, ma il governo italiano ha ignorato l’obbligo di presentare un piano di adeguamento. Non si tratta solo di un’inadempienza burocratica senza danni dato che, come prevedono le regole Ue, votate anche dall’Italia, ora è arrivata la procedura di infrazione. Il nuovo passaggio concede (o, meglio concederebbe) altri due mesi di tempo al governo per presentare la sua interpretazione attuativa della direttiva, approvata in Commissione, esaminata dal Consiglio europeo (a cui partecipano tutti i capi di governo, quello italiano compreso), approvata dal Parlamento europeo e, infine, passata anche all’esame del cosiddetto trilogo, organismo che è un incontro informale tra i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea e serve a negoziare e trovare un compromesso provvisorio su una proposta legislativa prima o durante le letture formali, accelerando la procedura legislativa ordinaria.

Dopo questi passaggi tutti sanno, tutti non possono ignorare e, se ignorano è proprio perché lo vogliono. Se entro novembre il governo continuerà a fare spallucce, la direttiva il caso finirà davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che è il primo passo per vedersi affibbiare sanzioni pesanti. Ma, visti i tempi, gli oneri (che pagheranno tutti i cittadini attraverso le tasse) saranno di pertinenza del prossimo governo. Lo scaricabarile, un classico che è sempre di moda.