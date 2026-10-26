L’edilizia circolare trova un’applicazione concreta a Deventer, nei Paesi Bassi, dove il complesso residenziale di Sijzenbaan è stato interessato da un intervento di riqualificazione che ha coinvolto 4.500 metri quadrati di coperture. Per il rinnovo sono state utilizzate membrane bituminose contenenti materiale riciclato, dimostrando come il recupero delle risorse possa entrare nei normali processi di ristrutturazione degli edifici. Il progetto è stato realizzato con Derbicoat Novi P, prodotto con il 100% di bitume riciclato, e Derbigum NT, utilizzato per lo strato di finitura e caratterizzato da una percentuale di bitume riciclato pari al 25%.

L’intervento rappresenta un esempio di economia circolare applicata al settore delle costruzioni: materiali provenienti da precedenti cicli produttivi o da coperture giunte a fine vita possono essere recuperati e reintrodotti nella produzione di nuovi elementi destinati all’edilizia.