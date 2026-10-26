L’edilizia circolare trova un’applicazione concreta a Deventer, nei Paesi Bassi, dove il complesso residenziale di Sijzenbaan è stato interessato da un intervento di riqualificazione che ha coinvolto 4.500 metri quadrati di coperture. Per il rinnovo sono state utilizzate membrane bituminose contenenti materiale riciclato, dimostrando come il recupero delle risorse possa entrare nei normali processi di ristrutturazione degli edifici. Il progetto è stato realizzato con Derbicoat Novi P, prodotto con il 100% di bitume riciclato, e Derbigum NT, utilizzato per lo strato di finitura e caratterizzato da una percentuale di bitume riciclato pari al 25%.
L’intervento rappresenta un esempio di economia circolare applicata al settore delle costruzioni: materiali provenienti da precedenti cicli produttivi o da coperture giunte a fine vita possono essere recuperati e reintrodotti nella produzione di nuovi elementi destinati all’edilizia.
Edilizia circolare: il progetto di Deventer
Il cantiere del complesso residenziale di Sijzenbaan evidenzia le possibilità offerte dal riciclo dei materiali nella riqualificazione del patrimonio costruito. Il rinnovo di 4.500 metri quadrati di coperture ha permesso di utilizzare membrane bituminose con un contenuto significativo di materiale recuperato, riducendo il ricorso al bitume vergine.
«Deventer è un esempio concreto di come il recupero possa entrare nelle normali operazioni di riqualificazione: si rinnova una copertura e, allo stesso tempo, si valorizzano materiali già esistenti. Con Novitumen vogliamo ridurre il ricorso al bitume vergine e dimostrare che una membrana arrivata a fine vita può diventare una risorsa per un nuovo prodotto. È il principio dell’urban mining (miniere urbane): considerare gli edifici non soltanto come strutture da mantenere o demolire, ma anche come riserve di materiali da recuperare», spiega Franco Villa, Country Manager Derbigum Italia.
L’esperienza olandese dimostra come la riqualificazione possa diventare un’opportunità per recuperare risorse già disponibili, anziché limitarsi alla sostituzione dei componenti edilizi esistenti con materiali nuovi.
Quando un edificio viene ristrutturato, infatti, non genera soltanto scarti: mette a disposizione materiali che, attraverso processi adeguati, possono essere recuperati e valorizzati. Questo approccio contribuisce a ripensare la gestione dei cantieri, attribuendo un ruolo centrale alla selezione dei materiali e alla loro reintroduzione nei cicli produttivi.
Novitumen Derbigum: come funziona il riciclo del bitume
La tecnologia Novitumen si inserisce nel percorso di ricerca sviluppato da Derbigum per recuperare i materiali e ridurre l’impiego di materie prime vergini. L’azienda ha avviato le proprie attività di ricerca sul recupero dei materiali negli anni Novanta e Novitumen rappresenta l’ultimo sviluppo di questo percorso.
Novitumen è una tecnologia progettata per ottenere una materia prima senza bitume vergine di origine fossile. Il nome richiama proprio questo principio: No Virgin Bitumen, ovvero nessun impiego di bitume vergine nella materia prima ottenuta attraverso il processo.
Nel settore delle membrane bituminose, il sistema permette di recuperare materiali provenienti da diverse fonti, trasformandoli in risorse utilizzabili per la produzione.
Dalle vecchie coperture a una nuova materia prima
Il processo brevettato sviluppato da Derbigum consente di rigenerare il bitume proveniente da vecchie coperture, dagli scarti di produzione e dai residui di cantiere. Il materiale recuperato viene quindi reintrodotto nel ciclo produttivo, contribuendo a ridurre la necessità di utilizzare bitume vergine di origine fossile.
L’obiettivo è trasformare quello che potrebbe diventare un rifiuto in una risorsa per la realizzazione di nuovi prodotti. In questo modo, il recupero non riguarda soltanto gli scarti generati durante la fabbricazione, ma si estende anche ai materiali provenienti dagli interventi di manutenzione e riqualificazione degli edifici.
L’applicazione di questa tecnologia nel progetto di Deventer si traduce nell’impiego di due membrane con differenti percentuali di materiale riciclato:
- Derbicoat Novi P: membrana prodotta con il 100% di bitume riciclato.
- Derbigum NT: membrana utilizzata per lo strato di finitura, con il 25% di bitume riciclato.
Le due soluzioni sono state impiegate nel rinnovo dei 4.500 metri quadrati di coperture del complesso residenziale di Sijzenbaan, dimostrando come il bitume recuperato possa trovare applicazione in un intervento concreto di riqualificazione.
Cinque milioni di euro per potenziare il riciclo
Per estendere la tecnologia Novitumen e ampliarne le applicazioni, Derbigum ha previsto un investimento di cinque milioni di euro nel biennio 2026-2027.
Le risorse saranno destinate allo stabilimento belga di Perwez, con l’obiettivo di potenziare le attività di riciclo e le linee produttive. L’investimento si inserisce nella strategia aziendale volta a rafforzare la capacità di recuperare materiali e a favorirne il reinserimento nei processi industriali.
Il potenziamento degli impianti rappresenta un passaggio importante per ampliare l’applicazione delle tecnologie di riciclo: la disponibilità di processi di rigenerazione e di capacità produttiva adeguate è infatti una condizione necessaria per trasformare il recupero dei materiali in una pratica applicabile su scala più ampia.
Urban mining ed economia circolare: il futuro dei materiali da costruzione
L’esperienza di Deventer solleva una questione che riguarda l’intero comparto delle costruzioni: progettare un edificio significa anche considerare che cosa resterà dei suoi materiali dopo decenni di utilizzo.
Il concetto di urban mining, letteralmente estrazione mineraria urbana, indica il recupero delle risorse presenti nel patrimonio costruito. L’attenzione si sposta così dal consumo di nuove materie prime alla valorizzazione dei materiali già disponibili negli edifici e nelle infrastrutture.
In questa prospettiva, il patrimonio immobiliare non rappresenta soltanto un insieme di strutture da conservare, riqualificare o demolire. Può essere considerato anche una riserva di materiali da recuperare e reintrodurre nei cicli produttivi.
L’applicazione dell’urban mining richiede, tuttavia, un cambiamento nell’approccio alla gestione degli edifici, che deve iniziare già nella fase di progettazione e proseguire durante la manutenzione, la ristrutturazione e la dismissione.
Perché il riciclo richiede una filiera organizzata
Affinché l’economia circolare nell’edilizia possa funzionare, non è sufficiente che un prodotto sia tecnicamente riciclabile. Occorre predisporre una filiera capace di recuperare i materiali, separarli correttamente e avviarli a processi di rigenerazione adeguati.
Tra le condizioni necessarie rientrano:
- Demolizioni selettive, per favorire il recupero dei componenti e dei materiali presenti negli edifici.
- Sistemi di raccolta e separazione, indispensabili per intercettare i materiali recuperabili e distinguerli in funzione delle successive lavorazioni.
- Impianti di riciclo e rigenerazione, in grado di trasformare i materiali recuperati in materie prime da utilizzare nuovamente nei processi produttivi.
La presenza di questi elementi è fondamentale per rendere concretamente applicabile il modello circolare. Il recupero, infatti, non dipende soltanto dalle caratteristiche del singolo prodotto, ma anche dall’organizzazione delle attività di cantiere, dalla disponibilità delle infrastrutture necessarie e dalla capacità industriale di valorizzare i materiali.
Il riciclo, inoltre, non azzera gli impatti ambientali della produzione. Può però contribuire a ridurre il consumo di risorse vergini e la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, favorendo un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili.
«La circolarità richiede di considerare il ciclo di vita dei prodotti fin dalla progettazione, comprese le possibilità di recupero a fine utilizzo . È un passaggio che coinvolge produttori, progettisti, operatori di cantiere e proprietari degli immobili», conclude Franco Villa.