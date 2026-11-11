Grandi come progettisti, nani come costruttori. Una volta era vero: le imprese italiane del settore erano molto più piccole rispetto ai colossi esteri. Ma la differenza oggi è minore.

A livello internazionale, l’industria italiana delle costruzioni è riconosciuta come avanzata sia sul piano tecnologico e dell’innovazione, sia per le elevate capacità di pianificazione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere.

L’attività oltreconfine, secondo l’Ice, riveste un ruolo fondamentale nel fatturato complessivo, che registra una crescita costante.

Le imprese italiane delle costruzioni sono attualmente impegnate in circa 90 Paesi nella realizzazione di opere di grande dimensione, tra cui complessi sistemi infrastrutturali.

E se si osserva il secondo il Rapporto Ance 2024 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo, si scopre che 25 grandi imprese realizzano all’estero un fatturato di 13,4 miliardi di euro, pari a oltre il 57% dei ricavi complessivi.

Il senso, però, è la differenza rispetto al 2004, quando il fatturato estero delle imprese italiane del settore era del 350,5% minore rispetto al 2024. Un altro dato da non sottovalutare è il valore delle commesse estere: quelle in corso supera i 116 miliardi di euro.

L’analisi di Ance indica anche che il 41% degli appalti si trova in Medio Oriente, seguono Nord America (24%), Oceania (13%) e Unione Europea (12%).

Le imprese italiane, insomma, aprono più cantieri nei paesi arabi. Questo, però, accende anche un allarme: i dati sono relativi al 2024. Ma che cosa succede, ora, con Israele che bombarda il Libano e la guerra Usa-Iran, che coinvolge anche gli Emirati del Golfo?

In ogni caso, uno dei possibili sbocchi per le imprese di costruzione italiane è quello della manutenzione del grande patrimonio immobiliare che si trova all’estero. Per esempio, ambasciate, consolati, rappresentanze permanenti, istituti italiani di cultura e altre sedi di proprietà dello Stato italiano, perché anche questi immobili hanno necessità di manutenzione.