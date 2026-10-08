Il III Convegno Nazionale dei Lattonieri, il mercato del 2027 e il tetto aggraffato sul nuovo numero di Lattoneria

Gli organizzatori sono al lavoro per offrire ai professionisti del metallo un nuovo evento dedicato al loro settore: il III Convegno Nazionale dei Lattonieri (venerdì 27 e sabato 28 novembre a Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina, Verona) si preannuncia come un imperdibile appuntamento per chi lavora nella filiera. E il convegno viene presentato in anteprima sul nuovo numero di Lattoneria, la rivista promossa da Pile e realizzata da Virginia Gambino Editore tutta dedicata alle problematiche e alle novità del settore.
Oltre alla presentazione del III Convegno Nazionale dei Lattonieri, il periodico propone una serie di articoli di sicuro interesse per chi lavora nel mondo della lattoneria. A partire da un’analisi sulle macchine utensili, sempre più diffuse nei laboratori dei lattonieri. Oppure, un articolo sulle prospettive per il mercato dei metalli, scosso dalle note tensioni geopolitiche, con la conseguente altalena dei prezzi. Ancora: Lattoneria affronta anche in questo numero l’aspetto della formazione, con interviste e testimonianze. E si spinge ancora una volta oltre i confini con uno sguardo sul mercato della Romania.
Non mancano, inoltre, focus su particolari realizzazioni, come la maxi operazione di Citywave, a Milano, con una superficie curva di metallo rivestita con oltre 11 mila metri quadrati di pannelli solari. Infine, la rivista dedica uno spazio alle novità nelle opere con tetto aggraffato. Tanti contenuti e tanti motivi per non perdersi il nuovo numero di Lattoneria.
Stay tuned, se non l’hai ancora fatto, abbonati!