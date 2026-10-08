Il III Convegno Nazionale dei Lattonieri, il mercato del 2027 e il tetto aggraffato sul nuovo numero di Lattoneria

Gli organizzatori sono al lavoro per offrire ai professionisti del metallo un nuovo evento dedicato al loro settore: il III Convegno Nazionale dei Lattonieri (venerdì 27 e sabato 28 novembre a Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina, Verona) si preannuncia come un imperdibile appuntamento per chi lavora nella filiera. E il convegno viene presentato in anteprima sul nuovo numero di Lattoneria, la rivista promossa da Pile e realizzata da Virginia Gambino Editore tutta dedicata alle problematiche e alle novità del settore.