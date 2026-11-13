I nuovi bonus, l’Ai in rivendita e la classifica dei gruppi europei sul numero di novembre di YouTrade

Il XIX Convegno YouTrade, che si è tenuto a fine ottobre, ha presentato un programma denso e coinvolgente. Per chi non ha partecipato, tante immagini, grafici, e sintesi delle relazioni sono disponibili sul nuovo numero di YouTrade. La rivista realizzata da Virginia Gambino Editore, però, presenta anche tanti altri articoli di sicuro interesse.
A partire dal rinnovo per 12 mesi dei bonus ristrutturazione, uno dei provvedimenti contenuti nella nuova legge di Bilancio. Ma non è l’unico punto a favore dell’edilizia, come è spiegato in una sintesi delle misure che coinvolgono il mondo delle rivendite di materiali. Un altro servizio di sicuro interesse riguarda la esclusiva classifica delle 50 maggiori realtà europee della distribuzione edile, con l’analisi dei punti di forza dei campioni del Vecchio Continente.
Ancora: si parla tanto di Intelligenza artificiale, che offre sicuri vantaggi. Ma ci sono anche punti a sfavore? Per esempio, c’è chi rischia di perdere il posto nella filiera distributiva edile? Un articolo analizza le possibili conseguenze negative (accanto a quelle positive) della introduzione dell’Intelligenza artificiale in rivendita.
Ancora: il nuovo numero della rivista leader nel settore della distribuzione edile spiega che cosa cambia con la riforma Ets2, che dovrebbe consentire meno oneri per i produttori energivori, come quelli della ceramica.
Da segnalare, come sempre, lo spazio dedicato agli approfondimenti su singoli aspetti del costruire. Su questo numero servizi sulle soluzioni per il consolidamento strutturale, l’impermeabilizzazione dell’involucro e per il fissaggio.
Non perdete assolutamente questo nuovo, ricco, numero di YouTrade! E, se non l’avete ancora fatto, abbonatevi!