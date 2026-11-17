Per rispondere a questa necessità, è nato HTS-HT FAST BOX, il sistema espositivo che mette a scaffale le misure più richieste della vite professionale HTS-HT in una formula pratica, compatta e pronta all’uso. Il concetto è semplice ma efficace: mini-scatoline già inserite in un espositore compatto, posizionabile direttamente nello spazio vendita per offrire al rivenditore ordine, chiarezza e visibilità.

Il vantaggio operativo è immediato: il rivenditore non ha più bisogno di aprire confezioni grandi per vendere viti sfuse o soddisfare richieste di piccole quantità. Questo si traduce in meno disordine, meno dispersione di prodotto, più controllo dello stock e una presentazione più curata dell’assortimento. In altre parole, una proposta che migliora l’esperienza di acquisto e, allo stesso tempo, rende più efficiente la gestione quotidiana del punto vendita.

A rendere ancora più funzionale la proposta è il contenuto di ogni scatolina: la vite professionale HTS-HT con inserto incluso, per un utilizzo immediato. Un accorgimento semplice, ma di grande utilità per chi acquista e per chi vende, perché trasforma ogni confezione in una soluzione completa e pronta all’impiego.

Anche il packaging è stato ripensato in questa direzione: è stata eliminata la finestrella in plastica, per ridurre l’impatto ambientale, e l’identificazione del prodotto è affidata a una rappresentazione chiara e ben visibile della vite direttamente sulla scatolina.