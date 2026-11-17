Per chi opera nella rivendita di ferramenta e sistemi di fissaggio, il problema non è avere il prodotto: è riuscire a gestirlo bene anche quando viene richiesto in piccole quantità. Accade spesso con una vite come HTS-HT, pensata per montaggi su elementi in legno, applicazioni molto specifiche e misure diverse. Esigenze d’acquisto spesso limitate a qualche decina di pezzi.
HTS-HT FAST BOX: il nuovo espositore per viti professionali da ferramenta
Per rispondere a questa necessità, è nato HTS-HT FAST BOX, il sistema espositivo che mette a scaffale le misure più richieste della vite professionale HTS-HT in una formula pratica, compatta e pronta all’uso. Il concetto è semplice ma efficace: mini-scatoline già inserite in un espositore compatto, posizionabile direttamente nello spazio vendita per offrire al rivenditore ordine, chiarezza e visibilità.
Il vantaggio operativo è immediato: il rivenditore non ha più bisogno di aprire confezioni grandi per vendere viti sfuse o soddisfare richieste di piccole quantità. Questo si traduce in meno disordine, meno dispersione di prodotto, più controllo dello stock e una presentazione più curata dell’assortimento. In altre parole, una proposta che migliora l’esperienza di acquisto e, allo stesso tempo, rende più efficiente la gestione quotidiana del punto vendita.
A rendere ancora più funzionale la proposta è il contenuto di ogni scatolina: la vite professionale HTS-HT con inserto incluso, per un utilizzo immediato. Un accorgimento semplice, ma di grande utilità per chi acquista e per chi vende, perché trasforma ogni confezione in una soluzione completa e pronta all’impiego.
Anche il packaging è stato ripensato in questa direzione: è stata eliminata la finestrella in plastica, per ridurre l’impatto ambientale, e l’identificazione del prodotto è affidata a una rappresentazione chiara e ben visibile della vite direttamente sulla scatolina.
Le caratteristiche della vite HTS-HT
Il valore del FAST BOX si rafforza ulteriormente grazie alle prestazioni della vite HTS-HT. La punta 3 THORNS consente una presa immediata e l’installazione senza preforo su elementi di falegnameria e legni per mobili anche molto sottili, come pannelli nobilitati, placcati o in MDF. Questa caratteristica permette di lavorare con precisione anche su materiali delicati, riducendo tempi operativi e rendendo l’avvitamento più fluido ed efficace fin dalle prime fasi di applicazione.
HTS-HT offre un filetto totale pari all’80% della lunghezza della vite, studiato per garantire la massima efficienza nell’accoppiamento dei pannelli truciolari. Il filetto a passo lento assicura un’eccellente precisione di avvitamento nei lavori di falegnameria e su pannelli MDF, mentre la testa svasata con sottotesta liscio garantisce un’ottima compatibilità con cerniere metalliche. Completa il profilo l’impronta TX, pensata per offrire stabilità e sicurezza in fase di avvitamento. Il risultato è una vite affidabile, precisa e versatile, proposta in una confezione ottimizzata proprio sulle misure più utilizzate.
HTS-HT FAST BOX interpreta così un’esigenza reale del mercato: rendere accessibili le piccole quantità senza rinunciare alla qualità professionale, all’ordine espositivo e alla facilità d’uso.