HD Sistema Ristrutturazione apre a Cagliari con Iter di Ruggeri

L’apertura del nuovo negozio HD Sistema Ristrutturazione segna un importante traguardo per Iter di Ruggeri e contribuisce all’espansione della rete nazionale Harley&Dikkinson. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra competenze consolidate, professionalità del territorio e partner specializzati, con l’obiettivo di rendere più accessibili i percorsi di riqualificazione degli immobili.

Fondata nel 1990, Iter di Ruggeri opera da oltre trent’anni nei settori dell’impiantistica tecnologica, dell’efficienza energetica e dell’edilizia. Un’esperienza che oggi viene messa al servizio di un modello dedicato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica, facendo leva anche sul radicamento dell’azienda nel territorio sardo.

Il nuovo punto di riferimento di Cagliari si inserisce così in una strategia che punta a integrare competenze e servizi, rispondendo alle esigenze di famiglie e proprietari che intendono intervenire sui propri immobili.

Il modello One Stop Shop Harley&Dikkinson Sistema Ristrutturazione si propone di semplificare il percorso di ristrutturazione e riqualificazione immobiliare attraverso un sistema di servizi integrati. L’obiettivo è mettere a disposizione un unico interlocutore per coordinare il percorso di trasformazione dell’immobile, con particolare attenzione all’efficienza energetica, al comfort abitativo e alla sostenibilità. Questo approccio consente di affrontare la ristrutturazione con una visione complessiva, valorizzando la collaborazione tra le professionalità coinvolte e facilitando l’accesso alle competenze necessarie per realizzare gli interventi.

La nuova sede di Cagliari rende così più concreta una visione condivisa: semplificare e rendere più accessibile la riqualificazione degli immobili, accompagnando famiglie e proprietari verso edifici più efficienti, confortevoli e sostenibili.