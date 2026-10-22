In DistribuzioneOttobre 22, 2026

Golden zone magazzino: cos’è e come riduce sprechi e inefficienze

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La golden zone in magazzino è una delle soluzioni che possono contribuire a ridurre sprechi, tempi di movimentazione e attività non necessarie durante il picking.

Sprechi in magazzino: trasporti e movimenti

In un magazzino è necessario fare sempre attenzione a tutti gli sprechi che possono crearsi, soprattutto a livello operativo. Prendendo di riferimento i sette sprechi presenti nella gestione snella (lean management), si trovano due importanti fonti di costi e di inefficienze, ovvero i trasporti e i movimenti.

Lo spreco del trasporto si riferisce allo spostamento a volte inutile dei materiali da un punto all’altro del magazzino. Tale spreco si verifica quando i processi non sono ben pianificati, quando lo spazio non è ben organizzato o si è in presenza di un eccesso di scorte.

Lo spreco del movimento, invece, considera le persone e valuta se le attività vengono compiute in piena sicurezza oppure la postazione di lavoro non è ergonomica.

Cos’è la golden zone del magazzino

Per riuscire a ridurre questi due sprechi può essere utile creare la zona d’oro (golden zone). Tale zona è un’area del magazzino più facilmente e rapidamente raggiungibile dall’operatore durante le attività di prelievo.

In questa area vengono posizionati tutti quei prodotti che sono:

  • presenti in molti ordini, con elevata frequenza di accesso
  • fragili, per ridurre urti, cadute e movimentazioni difficoltose
  • ad alta priorità o urgenza, utilizzati frequentemente per ordini critici o spedizioni rapide
  • utilizzati nelle attività di kitting o assemblaggio, quando devono essere prelevati ripetutamente
  • stagionali o promozionali, limitatamente ai periodi in cui aumenta la domanda
  • con elevato rischio di errore, che devono essere facilmente visibili, identificabili e controllabili

Se si prevede un prelievo manuale, la golden zone corrisponde alla fascia compresa tra l’altezza delle ginocchia e quella delle spalle, evitando, quindi, sia i livelli troppo bassi sia quelli troppo alti. La stessa zona è prevista anche nei magazzini automatici e corrisponde a una zona del magazzino vicina a punto in cui il sistema automatico parte.

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Golden zone e picking: quali vantaggi

La golden zone consente di:

  • ridurre i tempi di picking
  • limitare piegamenti, allungamenti e uso di scale
  • diminuire l’affaticamento e il rischio di infortuni
  • aumentare la produttività di operatori o dei sistemi automatici
  • ridurre gli errori di prelievo
  • rendere più fluido il rifornimento delle postazioni

La golden zone è quindi un principio fondamentale dello slotting, cioè della scelta della posizione più adatta per ogni articolo in funzione della frequenza di prelievo, del peso, delle dimensioni e delle caratteristiche di movimentazione.

I prodotti ubicati in questa zona cambiano nel tempo, anche frequentemente, proprio per assecondare le esigenze del mercato e i periodi di promozione, anche se molto limitati.

Data la dinamicità, una corretta gestione, quindi, necessita di adeguati sistemi informativi per tenere traccia delle posizioni in cui viene ubicata la merce.

di Andrea Payaro

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Andrea Payaro logistica di magazzino magazzino
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