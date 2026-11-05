Friulsider festeggia nel 2026 il sessantesimo anniversario, mentre dal 2022 fa parte di Simpson Strong-Tie. Quali sono oggi i principali punti di forza dell’azienda e come è cambiato il suo posizionamento nel mercato italiano e internazionale? Friulsider festeggia nel 2026 il sessantesimo anniversario, mentre dal 2022 fa parte di Simpson Strong-Tie. Quali sono oggi i principali punti di forza dell’azienda e come è cambiato il suo posizionamento nel mercato italiano e internazionale?

Sessant’anni di esperienza nel mondo dei fissaggi, uniti alla forza e alla dimensione globale di Simpson Strong-Tie, rappresentano oggi un vantaggio competitivo unico. Abbiamo mantenuto ciò che ha sempre contraddistinto Friulsider, ovvero la produzione italiana, la capacità di innovare e la vicinanza al cliente, rafforzando al contempo la nostra presenza internazionale e ampliando significativamente l’offerta disponibile. Oggi ci proponiamo come partner europeo di riferimento con un’offerta molto più ampia, in grado di offrire prodotti, competenze tecniche, servizi digitali e supporto progettuale.

Quali sono le principali famiglie di prodotti su cui Friulsider punta oggi?

La nostra offerta comprende oltre 7 mila articoli disponibili a catalogo, con una gamma completa di soluzioni per il fissaggio dedicate a distributori, imprese e progettisti. Un elemento distintivo è la nostra capacità produttiva interna, che ci consente di sviluppare e realizzare in Italia ancoranti metallici e plastici garantendo elevati standard qualitativi, continuità di fornitura e rapidità di risposta al mercato.

Tra i prodotti di maggior successo spicca l’FM-753 evo, ancorante a battere meccanico per calcestruzzo e pietra progettato per offrire prestazioni elevate, affidabilità e facilità di installazione. Grazie a un processo produttivo totalmente interno (dalla progettazione alla realizzazione), altamente automatizzato e sottoposto a rigorosi controlli qualità, FM-753 evo rappresenta oggi una soluzione apprezzata nelle applicazioni professionali più esigenti.

Altro simbolo della nostra storia è l’X1 Evo, tassello universale progettato per garantire versatilità e sicurezza sui principali materiali da costruzione. La sua capacità di adattarsi a supporti pieni, forati e cartongesso lo rende una soluzione estremamente efficace sia per il professionista sia per l’utilizzatore finale, contribuendo ad ampliarne il potenziale commerciale presso la distribuzione.

Quali nuovi prodotti avete presentato recentemente?

Negli ultimi mesi abbiamo integrato la nostra gamma di ancoranti chimici, altamente performante e certificata anche per applicazioni in zona sismica, con gli Epd, le dichiarazioni ambientali di prodotto che ne documentano in modo trasparente le prestazioni ambientali lungo tutto il ciclo di vita.

Parallelamente abbiamo introdotto Ace, il nuovo software di calcolo sviluppato per supportare progettisti, distributori e utilizzatori nella scelta della soluzione più appropriata, nel dimensionamento e nella valutazione del consumo di ancorante chimico.

Un ulteriore esempio di come la nostra azienda investa non soltanto nei prodotti, ma anche negli strumenti che semplificano il lavoro dei partner. I due più recenti lanci di prodotto sono stati le viti per calcestruzzo CLR Plus, che segnano una nuova era delle viti per calcestruzzo con performance elevate, rapidità d’installazione e versatilità in ogni fissaggio e la BTCALU, la nuova staffa a scomparsa in alluminio adatta per applicazioni legno-legno e legno calcestruzzo.

A quali esigenze applicative rispondono e quali opportunità possono rappresentare per i distributori edili?

Le nuove soluzioni rispondono alla crescente richiesta di prodotti certificati, performanti e facili da utilizzare. Per i distributori rappresentano una concreta opportunità di differenziazione competitiva. Oggi il valore non si costruisce solo sul prezzo, ma sulla capacità di offrire soluzioni complete, supporto tecnico e consulenza.

Abbiamo risorse interne all’azienda, i field engineer e i product manager che, lavorando a stretto contatto con i nostri clienti, sono in grado di recepire in maniera puntuale le esigenze del mercato. Disporre di prodotti certificati, documentazione qualificata e assistenza specialistica consente di sviluppare relazioni più solide con imprese e progettisti, aumentando la fidelizzazione e il valore generato per il cliente finale.

Come descriverebbe oggi il mercato italiano dei sistemi di fissaggio? Quali sono i principali protagonisti, quali segmenti mostrano maggiore dinamismo e quali trasformazioni stanno interessando la domanda?

Il mercato sta vivendo una fase di trasformazione nella quale la componente tecnica assume un ruolo sempre più centrale. Cresce l’attenzione verso sicurezza, certificazioni e supporto progettuale. I segmenti più dinamici sono quelli legati all’efficientamento energetico, all’edilizia in legno, alla riqualificazione e alle applicazioni strutturali. La domanda si orienta sempre più verso soluzioni complete e non verso il singolo prodotto.

Quali tecnologie stanno cambiando più rapidamente il settore e quali applicazioni ritiene possano offrire le maggiori opportunità di crescita nei prossimi anni?

Tra le tecnologie più interessanti vedo la digitalizzazione del processo progettuale, l’evoluzione dei software di calcolo e lo sviluppo di sistemi certificati per applicazioni sempre più complesse.

Le maggiori opportunità interessano l’edilizia in legno, la riqualificazione energetica e le soluzioni destinate alla sicurezza sismica, ambiti nei quali innovazione e competenza tecnica rappresentano fattori decisivi.

Friulsider quali strumenti mette a disposizione dei rivenditori edili per aiutarli a vendere soluzioni tecniche, non soltanto prodotti?

Mettiamo a disposizione una combinazione di formazione continua sul campo, nella nostra sede e online, documentazione tecnica, assistenza specialistica, supporto commerciale e strumenti digitali. Investiamo molto nella crescita delle competenze dei nostri partner perché crediamo che il valore si generi trasferendo conoscenza al mercato. Il rivenditore deve poter dialogare in modo efficace con i clienti diventando consulente oltre che fornitore.

Quali competenze deve sviluppare il distributore per intercettare le nuove esigenze progettuali nel settore del fissaggio?

Oggi è fondamentale sviluppare una maggiore preparazione tecnica e consulenziale. La competenza è il principale elemento distintivo della distribuzione moderna.

Nel fissaggio per l’edilizia, soprattutto in un Paese a elevato rischio sismico come l’Italia, la qualità certificata è un elemento decisivo. Quali certificazioni e prestazioni distinguono oggi le vostre soluzioni e come può il distributore valorizzarle nei confronti dell’impresa e del progettista?

Le nostre soluzioni sono supportate da un ampio patrimonio di certificazioni europee e qualificazioni specifiche per applicazioni strutturali e sismiche. Questo consente a progettisti e imprese di operare con maggiore sicurezza e affidabilità. Il distributore può valorizzare questi aspetti evidenziando come la certificazione non sia un requisito formale, ma una garanzia concreta di prestazione e riduzione del rischio.

Friulsider è diventata il polo europeo per la produzione e commercializzazione di tasselli e ancoranti del Gruppo Simpson Strong-Tie. Quali responsabilità comporta questo ruolo e quali ulteriori sviluppi produttivi o logistici sono previsti?

Essere il polo europeo dei tasselli e degli ancoranti comporta una grande responsabilità nei confronti del Gruppo e dei mercati che serviamo. Già prima dell’acquisizione avevamo una buona penetrazione all’estero che oggi è aumentata grazie all’aggiunta dei mercati esteri del Gruppo.

Oggi la sfida è continuare a garantire la capacità produttiva per rispondere alle esigenze crescenti del mercato e l’eccellenza logistica. Per sostenere questa crescita stiamo investendo in automazione, ampliamento degli spazi produttivi, nuove linee e processi sempre più efficienti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra competitività.

Quali sono gli obiettivi di Friulsider per i prossimi anni?

Il nostro obiettivo è crescere mantenendo la leadership nel fissaggio professionale e ampliando la presenza nei segmenti a maggior valore aggiunto. Continueremo a investire in innovazione, persone, sostenibilità e capacità produttiva. Vogliamo consolidare il ruolo di riferimento europeo all’interno del Gruppo Simpson Strong-Tie e accompagnare clienti e partner nell’evoluzione del settore delle costruzioni.