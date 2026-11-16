Fotovoltaico a terra nei terreni agricoli, la Corte costituzionale conferma i limiti

Strozzati dal petrolio, tutti gli italiani vogliono elettricità da fonti alternative. Ma nella pratica le nuove installazioni ricevono spesso dei «no» dalle amministrazioni locali, specie se i parchi fotovoltaici sono localizzati in aree campestri.

Per questo è da sottolineare la sentenza della Corte costituzionale (127/2026) che ha dato ragione a questi veti, rimbalzando le accuse di illegittimità sollevate dal Tar Lazio e che riguardavano la norma che consente il veto di installazione di parchi fotovoltaici.

Tutto nasce dall’articolo 5 (commi 1 e 2) della legge 101/2o24 (che ha convertito il decreto Agricoltura), che introduce misure urgenti per imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. L’articolo 2, in particolare, regola «i regimi amministrativi per la produzione di energia da rinnovabili».

Secondo il Tar, le disposizioni della legge possono essere in contrasto con alcuni principi della Costituzione, come quelli sulla tutela del paesaggio o quelli relativi agli obblighi sulla transizione energetica derivanti dall’ordinamento Ue.

Ma la Consulta è stata di parere contrario: la norma contestata, per i giudici, non vieta indistintamente la predisposizione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare negli spazi agricoli, ma solo di quelli con moduli collocati a stretto contatto con il suolo. Quindi, via libera solo ai sistemi con moduli non a terra, che non danneggiano appezzamenti e agricoltori.

Già, ma che cosa sono, per la legge i «moduli collocati a terra»? Non è stato definito da un testo. Ma i giudici fanno presente che gli obiettivi della legge sono quelli di contenere il consumo di suolo agricolo e salvaguardare colture e allevamenti.

Sentenza accolta con giubilo dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida:

«Dicevano che avevamo torto, che dovevamo arrenderci all’idea che il nostro territorio avrebbe dovuto essere sacrificato sull’altare dell’ideologia green. Non abbiamo mai detto no all’energia rinnovabile, abbiamo detto che se devono essere installati nuovi impianti devono consentire l’attività agricola e la Corte costituzionale ha affermato che questa scelta è corretta. Vogliamo che l’Italia sia sovrana anche dal punto di vista alimentare e, senza suolo agricolo, quest’obiettivo non sarebbe raggiungibile».

Insomma, più patate e meno energia.