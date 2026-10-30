Fondazioni delle case prefabbricate: progetto, ancoraggi e collegamenti

Indagini geotecniche e caratteristiche del terreno

La progettazione delle fondazioni inizia sempre dall’analisi del terreno. Le indagini geotecniche rappresentano uno strumento indispensabile per conoscere le caratteristiche fisiche e meccaniche del suolo sul quale verrà realizzata l’abitazione.

Attraverso sondaggi, prove penetrometriche e analisi di laboratorio è possibile determinare parametri fondamentali come la capacità portante del terreno, la presenza di falde acquifere, il livello di compressibilità e il comportamento in caso di eventi sismici.

La conoscenza delle condizioni geologiche permette ai progettisti di definire la soluzione di fondazione più adatta, evitando fenomeni potenzialmente dannosi come cedimenti differenziali, fessurazioni delle strutture o problemi di stabilità a lungo termine.

Un terreno particolarmente compatto e omogeneo consentirà soluzioni relativamente semplici, mentre terreni argillosi, riporti artificiali o aree caratterizzate da elevata presenza di acqua richiederanno accorgimenti progettuali specifici.