Novacolor e le finiture decorative per l’allestimento della mostra

Il dialogo tra arte, moda e architettura ha trovato un nuovo punto di incontro nelle sale di Palazzo Reale a Milano, dove fino al 31 gennaio 2027 va in scena la grande mostra Dalí e la Moda. Un appuntamento di rilievo internazionale, promosso dal Comune di Milano in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí, che ripercorre l’estro del maestro surrealista e la sua profonda influenza sul costume visivo.

A fare da cornice a questo articolato percorso espositivo, curato dall’exhibition-maker e docente della University of the Arts London Judith Clark, sono le finiture decorative e le pitture firmate Novacolor, brand di San Marco Group specializzato nel trattamento delle superfici dell’architettura e del design.

L’intervento dell’azienda non si limita a una semplice fornitura tecnica, ma si inserisce nella concezione dello spazio espositivo, dove il colore e la materia diventano strumenti attivi per modulare la luce, valorizzare le oltre 200 opere in mostra e guidare il visitatore all’interno dell’allestimento.

Come evidenziato da Roberta Vecci, Group Business Lead & Artistic Director for decorative surfaces and floorings di San Marco Group, la presenza all’interno di un progetto culturale di questo calibro dimostra come il tema della superficie possa integrarsi in una narrazione espressiva più ampia, dove la finitura parietale dialoga direttamente con la struttura architettonica e con l’oggetto d’arte.

Le soluzioni tecniche: pitture ultra-opache e rivestimenti minerali

Dal punto di vista tecnico e progettuale, le soluzioni scelte da Novacolor rispondono a esigenze funzionali differenti a seconda della zona dell’esposizione.

Negli ambienti dedicati alle opere, la scelta è ricaduta sull’idropittura ultra-opaca Matmotion Supreme, impiegata sia nella variante bianca sia in diverse modulazioni cromatiche.

La particolare formulazione della finitura permette di azzerare i riflessi della luce artificiale e naturale, creando un fondale omogeneo che garantisce la massima resa visiva di dipinti, abiti e documenti storici. La stessa curatrice Judith Clark ha sottolineato l’efficacia di questa finitura nel garantire una fruizione fluida e priva di interferenze visive.

Nelle aree di transito e di accoglienza, invece, la materia riacquista centralità. Per l’ingresso principale è stato selezionato Marmorino KS, rivestimento minerale a base di calce che dona alle pareti un aspetto naturale e tridimensionale, conferendo un’identità forte e materica allo spazio d’accoglienza.

A completare l’allestimento figura poi una pedana realizzata con Materia Viva Mosaico, finitura decorativa che combina texture e colore per introdurre un elemento di rottura visiva nell’architettura della mostra.

L’operazione conferma una tendenza sempre più diffusa nel settore delle finiture per l’edilizia e l’architettura d’interni, dove il materiale verniciante e il rivestimento decorativo superano la dimensione puramente protettiva o estetica per diventare veri e propri strumenti di progettazione spaziale, capaci di interfacciarsi con i linguaggi dell’arte, del design e della cultura contemporanea.