Fiducia delle imprese di costruzioni

L’indice nazionale di fiducia delle imprese di costruzioni registra a settembre un netto peggioramento rispetto al mese di agosto, passando da +2,6 a -2,1 punti percentuali e tornando così in territorio negativo. Il dato interrompe il recupero osservato nel mese precedente e conferma un andamento ancora altalenante nel corso del 2026.

A livello dell’area euro, l’indice di fiducia delle imprese di costruzioni si mantiene stabile a -5,0 punti percentuali, mentre nei Paesi dell’Unione europea a 27 registra un lieve miglioramento, passando da -6,7 a -6,1%.

Pur riducendosi sensibilmente rispetto ad agosto, resta positivo il di­fferenziale tra il dato nazionale e quello europeo: l’indice italiano risulta infatti superiore d i 2 ,9 punti rispetto alla media dell’Area Euro e di 4,0 punti percentuali rispetto a quella dell’Unione europea.

Fiducia delle imprese nei diversi settori economici

Analizzando l’andamento della fiducia delle imprese nei diversi settori economici a livello nazionale, a settembre emerge un quadro complessivamente più debole rispetto al mese precedente.

Come anticipato, il comparto delle costruzioni torna infatti in territorio negativo, mentre i servizi registrano un calo più marcato, passando da circa 7,0 a 4,1 punti percentuali mantenendosi comunque in area positiva.

In lieve flessione anche il commercio, che si mantiene comunque su valori elevati, attestandosi a 11,8 punti percentuali rispetto ai 12,5 di agosto. Prosegue invece il graduale recupero del settore industriale, che migliora ulteriormente portandosi da -4,4 a -3,2 punti percentuali, pur restando ancora in area negativa.

Per quanto riguarda la fiducia dei consumatori, il dato di settembre non risulta al momento disponibile; ad agosto l’indicatore si attestava a -20,3 punti percentuali, su livelli ancora fortemente negativi.

Indice globale di incertezza

A livello mondiale nel complesso, gli indicatori di incertezza dell’economia e del commercio internazionale mostrano una parziale stabilizzazione rispetto ai picchi raggiunti nel 2025.

Ad agosto il Wui (misura il livello di incertezza economica e politica nel mondo analizzando i rapporti dell’Economist Intelligence Unit) registra infatti un lieve aumento, mentre il Wtui (indicatore economico ponderato per il PIL che misura l’incertezza globale legata al commercio internazionale attraverso l’analisi dei report del Economist Intelligence Unit) prosegue, seppur lentamente, il proprio percorso di riduzione.

Il quadro resta tuttavia caratterizzato da un livello di incertezza ancora elevato, alimentato dalle tensioni geopolitiche, dai conflitti in corso e dalle persistenti criticità sul fronte commerciale ed energetico. Pur in presenza di segnali di attenuazione rispetto ai massimi dello scorso anno, lo scenario internazionale continua quindi a presentare elementi di forte instabilità.

Produzione nel settore delle costruzioni

Dal punto di vista della produzione nel settore delle costruzioni, il dato relativo al mese di luglio, ultimo aggiornamento disponibile, si attesta a 138,2 punti, un valore del 38,2% superiore alla media della produzione riferita al 2021. Dopo il livello di 143,6 punti registrato ad aprile e maggio, l’indice mostra una progressiva flessione nei mesi successivi, scendendo a 140,2 punti a giugno e a 138,2 punti a luglio.

La lettura di lungo periodo continua a evidenziare l’impatto positivo esercitato dagli incentivi legati al Superbonus e, successivamente, al Pnrr sul settore delle costruzioni; tuttavia, la recente diminuzione dell’indice sembra indicare un progressivo affievolimento di tali effetti, che potrebbe riflettersi con maggiore evidenza sull’andamento del comparto nei prossimi mesi.

Gli indicatori anticipatori relativi a ordini e occupazione evidenziano nel mese di settembre un rallentamento rispetto alla forte ripresa registrata ad agosto, attestandosi rispettivamente a 4,4 e 6,1 punti percentuali, contro i 6,0 e 10,0 del mese precedente.

I valori restano comunque positivi e continuano a indicare una dinamica favorevole sia per gli ordini e i piani di costruzione, sia per l’occupazione nelle imprese. Si tratta quindi di segnali ancora incoraggianti per il settore, che andranno monitorati nei prossimi mesi.

Inflazione

Sul fronte dell’inflazione, le stime preliminari per il mese di settembre evidenziano un’ulteriore accelerazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), che si attesta al +4,2% su base annua, in aumento rispetto al +3,3% registrato ad agosto.

Il dato conferma quindi un rafforzamento delle pressioni inflazionistiche, con un livello dei prezzi nettamente superiore a quello osservato nei primi mesi dell’anno. Anche l’indice armonizzato per i Paesi dell’Unione europea (Ipca) mostra una dinamica analoga, salendo dal +3,2% di agosto al +4,1% di settembre.

Come evidenziato dall’Istat, l’accelerazione dell’inflazione registrata a settembre è riconducibile soprattutto all’andamento dei prezzi degli Energetici, sia regolamentati, che passano dal +18,6% al +25,9%, sia non regolamentati, dal +17,0% al +22,2%, oltre che degli Alimentari non lavorati, in crescita dal +3,8% al +5,5%. Accelerano anche i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, dal +2,6% al +2,9%, e quelli relativi ai trasporti, dal +0,8% al +1,6%.

Nel mese di settembre aumenta anche l’inflazione di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, che sale dall’1,5% all’1,7%, mentre quella al netto dei soli beni energetici passa dall’1,7% al 2,0%.

Su base mensile, l’incremento dell’indice generale riflette soprattutto l’aumento dei prezzi degli Energetici regolamentati (+5,9%) e non regolamentati (+4,4%) e degli Alimentari non lavorati (+2,2%), mentre diminuiscono i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-2,5%).

L’inflazione media acquisita per il 2026 sale al +3,1% per l’indice generale e resta stabile al +1,9% per la componente di fondo. In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta del 2,0% su base mensile e del 4,1% su base annua, rispetto al +3,2% di agosto.