Eclisse: dal foro porta al foro finestra, nuove opportunità per la distribuzione edile

Intervista a Fabrizio Zaccaron, direttore commerciale Italia di Eclisse

In che modo sta cambiando il modo di scegliere porte, controtelai e soluzioni per gli interni? Negli anni stiamo registrando un interesse crescente per il mondo delle finiture e, in particolare, per le porte. Il cliente finale e il progettista prestano più attenzione sia al dettaglio funzionale sia a quello estetico: aumentano le domande sulle dimensioni, sulle tipologie e sulle finiture. Siamo passati dalla porta bianca, spesso vissuta come una scelta standard, a una gamma di soluzioni molto più ampia. Nella scelta, l’estetica è spesso il primo elemento. È ciò che si vede e che suscita emozione. Da lì nasce l’opportunità di raccontare la componente tecnica, perché un risultato estetico soddisfa davvero le aspet tative solo se è sostenuto da una soluzione affidabile e correttamente progettata. Quale conseguenza ha questo cambiamento per il punto vendita? Spinge il rivenditore ad avvicinarsi a prodotti che, a un primo sguardo, possono sembrare lontani dal suo perimetro tradizionale. Poi, quando scopre che sono proposte semplici da presentare, soddisfacenti per il cliente, aumenta anche la disponibilità a inserirle nell’offerta. L’errore più frequente, quando si parla di tasso di vendita, è non proporre. Il venditore passivo consegna esattamente ciò che gli viene domandato. Il venditore professionista, invece, fa le domande giuste, comprende il bisogno e costruisce una proposta coerente. A quella proposta possono naturalmente collegarsi una finitura, un accessorio o una soluzione complementare, ma soltanto se hanno una reale utilità per il cliente. È questa la differenza tra un semplice venditore e il rivenditore-consulente di cui parlate spesso? La conoscenza del prodotto rimane la base, ma da sola non basta. La differenza la fa l’attenzione sincera verso la persona che si ha di fronte, sia essa un privato o un’impresa. Anche il cliente professionale cerca soluzioni diverse da quelle tradizionali: il privato le giudica per la qualità della propria casa, il professionista anche per la loro capacità di creare valore. Per capire davvero un’esigenza bisogna partire dall’uso dell’immobile. È una casa destinata ad abitazione o alla locazione? Si tratta di una nuova costruzione, di una ristrutturazione o di una riqualificazione? Qual è il budget disponibile? E qual è il gusto del cliente, più classico o più contemporaneo? Sono domande che fanno emergere bisogni spesso latenti. Molte persone entrano in showroom proprio per chiarirsi le idee.

Come si traduce questo approccio in una proposta di valore più completa? La domanda tecnica iniziale non deve essere liquidata con una risposta standard. Occorre capire che cosa il cliente farà di quel prodotto. Nel sistema Casa Eclisse le soluzioni sono pensate per dialogare fra loro: il controtelaio si collega alla porta, la porta alla maniglia, e da lì si può arrivare al battiscopa a filo o ad altre soluzioni d’arredo. È un modo per rendere evidente la coerenza dell’insieme. Non significa vendere un elemento in più a prescindere. Chi vende e chi acquista fanno parte della stessa squadra: non bisogna proporre uno spillo in più se non serve, ma neppure omettere uno spillo che può migliorare il risultato finale. La consulenza serve proprio a guidare il cliente tra estetica, funzionalità, vincoli progettuali e budget, senza confonderlo. Quanto pesano showroom e strumenti digitali nel favorire la conversione? Uno showroom efficace deve far immaginare al cliente la propria casa. Servono spazio, coerenza dell’ambientazione, luce e cura dei dettagli. Un prodotto estetico collocato in un contesto incoerente forza. Però sarebbe riduttivo pensare che basti un bello showroom: ci sono punti vendita molto curati che vendono poco e altri, meno spettacolari, con risultati eccellenti. La differenza decisiva la fa la persona che accompagna il cliente. Se alla qualità dell’esposizione si aggiunge un venditore preparato, il potenziale cresce in modo significativo. In questa relazione il digitale deve essere un supporto, non una barriera. Il configuratore CercaFacile Eclisse nasce per essere usato dal venditore davanti al cliente, dopo l’analisi dei bisogni. Attraverso un percorso progressivo, dalle misure alle opzioni estetiche, aiuta a visualizzare le soluzioni e ad approfondire la parte tecnica quando serve. È un assistente alla vendita digitale, costruito con il linguaggio commerciale di chi lavora ogni giorno con rivenditori e progettisti. Il suo contributo più importante è la fiducia: rende più chiara la proposta e rafforza la percezione di competenza. Il cliente spesso mette a confronto soprattutto il prezzo. Come si comunica il valore di una soluzione di qualità? Il prezzo acquista un significato diverso quando il cliente comprende che non sta scegliendo un elemento isolato, ma sta arredando una parte importante della casa. Il punto non è limitarsi a elencare le caratteristiche del prodotto, né fermarsi al vantaggio generico. Bisogna arrivare al beneficio concreto per quella persona. Un esempio è l’altezza della porta. La misura tradizionale di 2,10 metri resta un riferimento, ma le porte da 2,40 metri stanno conquistando spazio perché contribuiscono a trasformare la percezione dell’ambiente. Se il rivenditore spiega che un investimento aggiuntivo contenuto può restituire una casa più armoniosa e contemporanea, il cliente può valutarlo consapevolmente. Sarà poi libero di decidere, ma avrà ricevuto una proposta completa.

Formazione e follow-up diventano quindi parte integrante della vendita? Sì. La formazione continua è necessaria: una sola giornata non può bastare per sempre. Deve integrare prodotto, posa e vendita, distribuendo i contenuti in più momenti per renderli realmente assimilabili. È anche uno strumento di fidelizzazione, perché crea un confronto periodico e rafforza la relazione con il rivenditore. Tra gli indicatori da monitorare, il valore medio dell’ordine è semplice da rilevare, ma il dato più significativo è il passaggio da preventivo a fatturato. Quando diminuisce il numero di visitatori, non si può mantenere invariato il modo di lavorare: bisogna aumentare la capacità di trasformare una visita o un preventivo in ordine. E il preventivo non può restare senza seguito. Il follow-up va concordato con il cliente, fissando fin da subito modalità e momento del ricontatto, invece di affidarsi al caso. Quali sono le azioni che un rivenditore può mettere in pratica subito? La prima è monitorare i preventivi, almeno quelli oltre una soglia di valore definita. Un Crm aiuta, ma anche un file condiviso può essere sufficiente per iniziare a controllare importo, cliente, venditore, esito e attività di richiamo. La seconda è investire nella comunicazione locale: non bisogna dare per scontato che tutti sappiano cosa offre il punto vendita. Piccoli investimenti mirati, anche sui social, possono allargare il bacino di potenziali clienti. La terza è curare l’accoglienza: vetrina, percorso espositivo e preparazione della squadra devono esprimere coerenza. Guardando alla filiera, quale evoluzione ritiene decisiva per il futuro? Tutti gli attori della filiera hanno un riferimento comune: il committente finale, oggi più informato, più esigente e più attento a ogni spesa. Per questo dobbiamo smettere di lavorare a silos. Produttore, distributore, progettista, posatore, serramentista e mondo immobiliare devono dialogare con regole semplici e informazioni chiare. L’obiettivo comune è la casa e, soprattutto, la soddisfazione del committente. La fine degli incentivi straordinari ha ridotto il flusso spontaneo nei punti vendita. Non la considero soltanto una criticità. Per le aziende che hanno qualità, contenuti e una proposta ben costruita, può essere l’occasione per alzare il livello della relazione con il mercato e fare una selezione positiva verso l’alto.

DeFaveri: nuove opportunità per la distribuzione edile con il foro finestra L’integrazione di DeFaveri nel gruppo Eclisse ha aperto una nuova direttrice commerciale: affiancare al tradizionale mondo del foro porta quello del foro finestra. DeFaveri, azienda storica nata nel 1969 e specializzata in falsi telai e monoblocchi, è entrata nel gruppo circa due anni fa. Dopo il lavoro di integrazione amministrativa e digitale, la proposta viene ora presentata al mercato come un sistema capace di unire i due ambiti. Per Zaccaron il monoblocco rappresenta una concreta opportunità per la distribuzione edile evoluta, già vicina al cantiere e sempre più interessata al settore degli infissi. Il ragionamento del rivenditore è lineare: se gestisce il vano finestra nella fase edilizia, può estendere il proprio presidio a una componente adiacente e ad alto contenuto tecnico. La valorizzazione economica media del foro finestra può essere superiore a quella di un foro porta, soprattutto quando la soluzione integra elementi come l’oscurante. La proposta non si limita al prodotto. La vendita del monoblocco richiede competenze tecniche specifiche e un’assistenza che può arrivare in cantiere, nel confronto con architetto, serramentista e imprese specialistiche. Per questo, in una prima fase, Eclisse mantiene distinte ma coordinate le reti commerciali dedicate al foro porta e al foro finestra: la prima più orientata alla consulenza commerciale, la seconda con una maggiore specializzazione tecnica. A supporto della preventivazione è disponibile il configuratore ReGOLO. Il percorso parte dalla formazione. Un primo corso dedicato al foro finestra, organizzato l’8 settembre, ha coinvolto 25 partecipanti fra serramentisti e rappresentanti di punti vendita edili. Il messaggio per il rivenditore è pragmatico: iniziare dalla conoscenza del monoblocco, riconoscere l’opportunità e attivare il supporto dell’agente e dei tecnici. La domanda da imparare a porre al cliente è semplice: «Hai già pensato al foro finestra?»

Eclisse on the Road: 20 tappe per formazione e vendita Si chiama Eclisse on the road il programma itinerante con cui l’azienda porta sul territorio le novità di prodotto e un percorso di approfondimento sulla vendita. Il format nasce dall’esperienza di Guadagna Facile Eclisse, il roadshow realizzato lo scorso anno: venti tappe e circa 400 clienti incontrati in tutta Italia. Il nuovo calendario mantiene la medesima impronta territoriale, con venti appuntamenti complessivi: due nella sede Eclisse e diciotto distribuiti lungo la Penisola. Il ciclo è iniziato il 22 settembre e si concluderà il 5 febbraio 2027. È rivolto ai rivenditori di materiali per l’edilizia che già conoscono l’offerta Eclisse; la presenza di uno showroom è un valore aggiunto, ma non costituisce un requisito. Ogni incontro occupa una giornata e si sviluppa in due momenti. La prima parte è dedicata alle novità, alle soluzioni e alla qualità di prodotto. La seconda ospita il Rito di vendita Eclisse, un percorso pensato per trasferire ai venditori nozioni applicabili al settore delle finiture. Non una teoria astratta, ma indicazioni operative costruite da un fornitore che conosce il prodotto e il linguaggio del canale. Il «rito» distingue le diverse situazioni di vendita. Il colloquio con un privato o un progettista richiede ascolto e tempo; al banco, davanti a un applicatore, prevalgono invece rapidità e capacità di formulare una soluzione immediata. In quest’ultimo caso la finestra di attenzione può essere di pochi minuti. Da qui l’idea di ripartire dai fondamentali, incluso il primo gesto dell’accoglienza: salutare il cliente e aprire una relazione. Per Eclisse, il roadshow è quindi un investimento nel prodotto, ma anche nella qualità del confronto quotidiano tra rivenditore e mercato. Tutte le tappe di Eclisse on the Road 2026-2027 • 22.09.26 Eclisse Pieve di Soligo, TV

• 24.09.26 Eclisse Pieve di Soligo, TV

• 29.09.26 Savona

• 30.09.26 Bra, Cuneo

• 01.10.26 Cesano Maderno, Monza e Brianza

• 14.10.26 Matera

• 20.10.26 Modena

• 29.10.26 Palermo

• 30.10.26 Catania

• 03.11.26 Camerano, Ancona

• 04.11.26 Eclisse Showroom Pescara

• 05.11.26 Bastia Umbra, Perugia

• 12.11.26 Barberino Tavernelle, Firenze

• 17.11.26 Lecce

• 18.11.26 Bari

• 24.11.26 Eclisse Showroom Napoli

• 25.11.26 Sabaudia, Latina

• 04.12.26 Roma

• 26.01.27 Lamezia Terme

• 02.02.27 Oristano Per iscriversi, è possibile inviare una mail a formazione@eclisse.it.